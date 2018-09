Werder-Trainer Florian Kohfeldt wechselte personell auf drei Positionen im Vergleich zum Augsburg-Spiel: Für Philipp Bargfrede, Florian Kainz und Claudio Pizarro kamen Nuri Sahin, Yuya Osako und Martin Harnik zum Einsatz. Kohfeldt veränderte auch die Herangehensweise und stellte seine Mannschaft in einem 4-4-2 auf. Vor Jiri Pavlenka blieb die Viererkette mit Theodor Gebre Selassie, Milos Veljkovic, Niklas Moisander und Ludwig Augustinsson (von rechts nach links) wie gehabt, Sahin spielte auf der Sechs, Maximilian Eggestein und Davy Klaassen auf den Halbpositionen, Osako besetzte das offensive Zentrum. Max Kruse und Harnik formierten sich nominell als Angreifer.

Hertha-Coach Pal Dardai nahm zwei Änderungen vor (Palko Dardai für Grujic und Rekik für Kalou) und stellte seine Grundordnung von 4-1-4-1 auf ein etwas defensiveres 4-2-3-1 um. Trotz dieser Maßnahme ließen sich die Gäste von Werder aber nahezu überrumpeln. Werder spielte erstmals in dieser Saison mit der Raute im Mittelfeld - und nutzte die natürlichen Vorteile dieser Anordnung im Mittelfeld überragend aus. Im Zentrum hatten die Gastgeber gegen Herthas 2-1-Staffelung fast immer Überzahl, weil Eggestein und Klaassen etwas einrückten. Der oft zurückfallende Kruse verstärkte diesen Effekt noch, die Hertha war mit ihren Außenverteidigern und Flügelangreifern immer zu spät dran, um wirklich Druck auf den Ball zu bekommen.

Werder nutzt die Vorteile der Raute

Sahin auf der Sechs war der Ankerpunkt der Bremer Angriffe und gab den Rhythmus vor. Durch die Doppelspitze und den sehr auffälligen Osako ergaben sich für den sicheren Passspieler Sahin immer mehrere Optionen: Ein Angreifer ging tief, der andere kam kurz, Osako war im Prinzip immer anspielbar. So hatte Werder eine sehr gute Variabilität in seinem Passspiel, zog den Gegner immer wieder zusammen und dann auseinander. Berlin konnte sich in der ersten halben Stunde überhaupt nicht darauf einstellen. Für Klaassen und Eggestein blieben die eher mannschaftsdienlichen Aufgaben, beide Achter hatten vergleichsweise wenige Ballaktionen und Pässe, zogen aber durch ihre Laufarbeit die Passwege für die Offensivkollegen frei.

Sahins langen Bällen hinter die Abwehr ging Werder aggressiv nach und holte sich entweder die zweiten Bälle oder rückte schnell ins Gegenpressing auf und war da sauber in den Zuordnungen auf die Gegenspieler. So kontrollierte Werder den Gegner fast nach Belieben.

Dazu kam eine sehr lethargische Spielweise der Gäste. Berlin wusste um den großen Nachteil von Werders Raute auf den Flügeln, konnte diese Schwachstelle aber nie nutzen. Die Hertha verpasste ein ums andere Mal den notwendigen Seitenwechsel, wenn Werder auf eine Seite gelockt wurde und bekam seine gefährlichen Außenverteidiger Plattenhardt und Lazaro nicht ins Spiel. Durch das Zentrum ging ebenfalls nichts, weil Werders Zehner sich um den tiefen Berliner Sechser, meist Lustenberger, kümmern konnte und den entweder in Manndeckung aus dem Spiel nahm oder wenigstens nicht aufdrehen ließ.

Zusammen mit den beiden Spitzen, die auf die Innenverteidiger aufrückten, kontrollierte Werder den Gegner schon im tiefen Spielaufbau und provozierte viele lange Bälle. Erst nach einer guten halben Stunde stellte Berlin ebenfalls auf 4-4-2 um, zog Dardai gegen Sahin ins Zentrum und Dilrosun neben Ibisevic in den Angriff. Das Spiel wurde dadurch eine Spur offener, Werder ging trotzdem mit einem verdienten 2:0 in die Pause.

Doppelte Absicherung bringt Ruhe

Nach der Pause hatte Werder seine schwächste Phase. Die Mannschaft vernachlässigte etwas ihr bis dato starkes Positionsspiel und ließ sich auf schnelle Umschaltsequenzen mit der Hertha ein. Dadurch ergaben sich durchaus auch gute Chancen für die Gastgeber, es lud Berlin aber ein, das Mittelfeld seinerseits schnell zu überbrücken und gefährlich vors Tor zu ziehen. Werder rückte in den Umschaltmomenten nach Ballverlust nicht mehr sauber nach, es zeigte sich zwei, drei Mal eine quasi geteilte Mannschaft, die fast ohne Mittelfeld spielte. Gegen die Geschwindigkeit der Berliner Angreifer war das eine durchaus brenzlige Phase, in der auch der Anschlusstreffer fiel.

Kohfeldt reagierte verhältnismäßig früh, nahm den müden Sahin vom Platz und brachte mit Bargfrede eine zusätzliche Absicherung in der letzten Linie. Werder stellte auf eine Fünferkette um, mit Bargfrede als Libero, drei Mittelfeldspielern davor und Kruse und Harnik im Sturm. Mit Eggestein auf der Sechs und Bargfrede dahinter war das Zentrum nun wieder sauber geschlossen und als Berlin mit Davie Selke auf einen zweiten klaren Stürmer und Dilrosun dahinter riskanter umstellte, kam Werder Sekunden per Elfmeter zum vorentscheidenden 3:1.

Die Messlatte ist gelegt

Die Gäste versuchten mit einem dritten Stürmer (Kalou) hinter der Doppelspitze Ibisevic-Selke nochmal alles, kamen aber nur noch einmal durch Selke einigermaßen gefährlich zum Abschluss. Werder spielte deutlich passiver, mit einer Spur zu wenig Ballzirkulation und -kontrolle und kam kaum noch zu gut strukturierten Kontern, verteidigte defensiv aber fast alles sauber weg vom eigenen Strafraum und siegte am Ende hochverdient.

Es benötigte nicht viel Fantasie zu sehen, was mit dieser Mannschaft und diesem Kader möglich ist, wenn sich die Abläufe ineinanderfügen. Werder hat zum ersten Mal über fast die komplette Spielzeit gezeigt, wie unberechenbar die Mannschaft für den Gegner ist und wie variabel in ihrem Angriffsspiel. Die guten bis sehr guten Phasen wurden im Vergleich zu den letzten Spielen deutlich ausgedehnt, die kleinen Schwächeperioden fielen diesmal kaum ins Gewicht. Die Mannschaft hat den Standard gesetzt für die kommenden Aufgaben und sie ist erstmals nahezu vollständig ihrem eigenen gestiegen Anspruch gerecht geworden.

