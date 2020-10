Volle Konzentration auf den Aufsteiger: Florian Kohfeldt im Werder-Training vor dem Duell mit Arminia Bielefeld. (nordphoto)

Es gibt ziemlich viele Werder-Fans, die erinnern sich bei dem Vereinsnamen Arminia Bielefeld sofort an ein Spiel aus dem Jahr 2007. An einem 29. September passierte damals etwas, was vor allem jüngere Bremer Fußballfans so nicht unbedingt für möglich halten: Werder besiegte die Arminia in einem furiosen Bundesligaspiel mit 8:1, rund 40000 Zuschauer wurden im Weserstadion Zeugen dieser historischen Partie. Zu den Bremer Torschützen gehörten unter anderem Diego, Hugo Almeida, Per Mertesacker und Boubacar Sanogo.

An diesem Wochenende ist Arminia Bielefeld wieder zu Gast im Weserstadion, der Aufsteiger ist gerade frisch zurück in der Bundesliga. „Das 8:1 von damals ist das letzte Bundesligaspiel gegen Bielefeld hier im Weserstadion, an das ich mich erinnere“, sagt auch Florian Kohfeldt, der sich nach dem Bremer 3:1-Sieg gegen Schalke nun größte Mühe gibt, die Erwartungen im Werder-Umfeld vor diesem dritten Spieltag zu dämpfen. „Ich erwarte ganz sicher kein 8:1, denn Bielefeld hat eine richtig gute Mannschaft, total eingespielt und variabel“, betont der Trainer deshalb und hebt den Aufsteiger in den Rang eines ganz fiesen Gegners: Nicht nur die mannschaftliche Geschlossenheit der Arminen sei beeindruckend, sondern auch ihr Spiel mit und gegen den Ball, „wir müssen höllisch wachsam sein, es ist eine ganz harte Nuss, das habe ich auch der Mannschaft schon gesagt“, erklärt Kohfeldt.

Es lauert eine Gefahr

Im Vergleich zum Spiel auf Schalke dürfe seine Mannschaft „nicht den Hauch an Aufmerksamkeit verlieren, sondern wir müssen eher drauflegen“, meint er. Denn natürlich, das weiß auch Kohfeldt, lauert da eine Gefahr, einen Gegner wie Bielefeld auf die leichte Schulter zu nehmen, gerade nach dem erleichternden 3:1-Sieg auf Schalke, in einem Spiel, „wo einfach schon ein gewisser Druck herrschte, die Partie stand deutschlandweit sehr im Fokus“, sagt Kohfeldt, „und wir haben dort gegen große Namen gespielt. Aber ganz ehrlich: Die Aufgabe gegen Bielefeld wird genauso schwer, wenn nicht sogar noch schwerer.“

Deshalb, so formuliert es Kohfeldt, „rufe ich jedem zu, der erwartet, dass wir das jetzt nahtlos fortsetzen können: Nein! Das Spiel wird ganz anders. Wir müssen wieder sehr viel Energie auf den Platz bringen und zielstrebig sein, wir wollen auch wieder so schnell es geht Bälle erobern. Aber ich habe auch ganz großen Respekt vor Bielefeld: Auswärts haben sie in Frankfurt einen Punkt geholt, was nicht so einfach ist, dann haben sie gegen Köln ihr erstes Heimspiel gewonnen. Wir werden ans absolute Limit gehen müssen, nur so können wir dieses Spiel gewinnen. Und das muss jeder begreifen. Das habe ich den Spielern gesagt, es ist aber auch wichtig, dass alle drumherum das wissen.“

Zornig auf den Spannungsabfall

Sollte das noch nicht reichen, um auch in der Mannschaft jedem Spannungsabfall vor diesem Spiel vorzubeugen, schiebt Werders Trainer sogar noch deutlichere Ansagen hinterher: „Spannungsabfall? Wir sind letztes Jahr 16. geworden, wieso sollte es da einen Spannungsabfall geben? Also ganz ehrlich, das darf und kann auch nicht die Aufgabe der Verantwortlichen sein, dass wir da immer wieder drauf hinweisen müssen. Ich verstehe, dass es von außen so wirkt, als komme da eben nur Bielefeld. Aber die Jungs in der Kabine wissen, was da auf sie zukommt. Aber diese Spannung, die müssen wir doch immer haben. Immer! In jedem Spiel! Und wenn es 2:0 steht, dann müssen wir das 3:0 machen wollen, auch das in jedem Spiel.“ Er könne mit Spannungsabfall im professionellen Fußball nichts anfangen, allein schon soch ein Denken sei ihm völlig fremd. Wer die notwendige Spannung nicht in sich habe vor einem Bundesligaspiel, „der hat hier im Profifußball eigentlich gar nichts verloren“, meint der Trainer, „und trotzdem weiß ich natürlich, dass so etwas immer wieder mal passiert. Aber nicht jedes schlechte Spiel nach einem guten Spiel entsteht dadurch, dass man den Gegner unterschätzt. Es ist immer eine andere Aufgabe.“

In jedem Fall sei es „sehr laienhaft gedacht, dass wir das nach einem 3:1-Sieg auf Schalke sofort wieder so umsetzen“, erklärt Kohfeldt, „wir brauchen gegen Bielefeld ganz andere Ansätze und Lösungen, wir werden ganz anders gefordert. Wir müssen aber trotzdem die gleiche Energie auf den Platz bringen. Arminia zu unterschätzen, das wäre Wahnsinn.“

Wahnsinn war ja auch das 8:1 damals. Dass es diesmal andersherum ausgeht, müssen Werders Fans trotz des offenbar enorm starken Gegners aber wohl nicht befürchten. So groß sind die Riesen von der Bielefelder Alm dann doch nicht.