Jiri Pavlenka überlegte einen Moment, als die wartenden Journalisten ihn nach dem 3:2-Sieg gegen Wolfsburg um ein paar Sätze zum Spiel baten. Nach dem Duschen komme er wieder, sagte Werders Torwart zunächst, überlegte es sich aber doch anders und blieb direkt stehen. Das schaffe ich jetzt auch noch schien sich Pavlenka zu denken. Nachdem er drei, vier kaum haltbare Schüsse der Wolfsburger pariert hatte, würde er wohl auch die Fragen der Reporter parieren können, erstmals tat er dies direkt nach Schlusspfiff sogar auf Deutsch. „Diese drei Punkte sind wirklich wichtig für uns“, sagte der 27-Jährige und atmete einmal tief durch. „Da muss man nur auf die Tabelle schauen.“

Mindestens genauso wichtig wie für die Mannschaft war dieses Spiel für Pavlenka selbst. Bislang hatte er in der laufenden Saison sein hohes Niveau der beiden Vorjahre nicht erreicht, hatte sogar mehrmals gepatzt. In Wolfsburg stand dann wieder der Jiri Pavlenka im Tor, den sie bei Werder ehrfurchtsvoll auf den Spitzenamen „Krake“ getauft haben. Stark und mit viel Ruhe in Eins-gegen-eins-Duellen, auf der Linie mit unglaublichen Reflexen, entschlossen im Herauslaufen. Der ruhige Tscheche bewertete seine Topleistung aber genauso bedacht wie die schlechteren Vorstellungen davor. „Ich bin glücklich, dass ich etwas gehalten habe und der Mannschaft ein bisschen helfen konnte“, sagte der tschechische Nationalspieler.

Gegen den Pfosten geprallt

Das nötige Selbstvertrauen holte sich Pavlenka in der 17. Minute, als Joao Victor frei vor ihm auftauchte und er die Großchance mit einer sehenswerten Fußabwehr vereitelte. Danach wackelte der Keeper nur einmal, als er einen harmlosen Ball fallen ließ (31.), doch diesen Fehler konnte Pavlenka schnell abhaken, weil der Schiedsrichter ohnehin auf Abseits entschieden hatte. Kurz vor der Pause kratzte er dann einen Kopfball von Joshua Guilavogui sensationell von der Linie. „Wahnsinn, wie er den hält“, staunte Teamkollege Maximilian Eggestein. In der 70. Minute kam William aus kurzer Distanz frei zum Schuss, wieder war Pavlenka auf dem Posten. Seine wichtigste Tat zeigte der Torwart in der Nachspielzeit, als er einen Kopfball von Wout Weghorst überragend hielt und dabei mit voller Wucht gegen den Pfosten prallte. Danach musste er behandelt werden, aber es sei alles in Ordnung, versicherte Pavlenka.

„Pavlas war überragend. Ich würde ihm die Note eins geben“, fand Eggestein. Der Tscheche hatte gleich mehrere Glanzparaden gezeigt, doch für Trainer Florian Kohfeldt war eine eher unscheinbare Aktion am wichtigsten. Kurz vor Schluss segelte eine Flanke weit auf den zweiten Pfosten. Der Ball war für Pavlenka schwer zu erreichen, er ging trotzdem hin, erwischte ihn leicht und verhinderte so eine Wolfsburger Torchance. „Er sollte Entscheidungen treffen, das wollte ich von ihm. In der Szene war es ihm ganz egal, wie er dabei aussah. Wenn der über ihn rüber geflogen wäre, hätte er blöd dagestanden. Aber er wusste, wenn ich nicht hingehe, geht der rein“, betonte Kohfeldt. „Er hat in dem Moment nur an die Mannschaft gedacht.“

Kohfeldts Rückendeckung

Der Coach stellte auch noch einmal klar, dass er nie über einen Wechsel zwischen den Pfosten nachgedacht habe. Immer wieder hatte Kohfeldt sich vor seinen Torwart gestellt und nach dem üblen Pavlenka-Patzer gegen Freiburg sogar die Schuld auf sich genommen. Nun zahlte der Keeper das Vertrauen zurück und war Werders Matchwinner in Wolfsburg. Ist der alte Pavlenka also zurück? „Der alte Pavlas war doch nie weg“, betonte Kohfeldt. Schon bei der 1:2-Niederlage gegen Schalke habe der Tscheche eine verbesserte Leistung gezeigt. „Wir haben einen Toptorhüter in der Bundesliga, das wusste ich immer.“

Trotz all der Rückendeckung hat Pavlenka genau so ein Spiel mal wieder gebraucht. Ein Spiel, in dem er einen Sieg festhalten konnte. „Das tut Jiri unheimlich gut, auch für den Kopf. Er ist der Rückhalt, den wir benötigen. Ich hoffe, dass er diese Leistung jetzt bestätigen kann“, sagte Philipp Bargfrede. Am Sonntag gegen Paderborn steht der Torwart wieder im Fokus, das weiß Pavlenka natürlich selbst. Statt allzu lange über seine Leistung zu reden wollte er daher auch lieber nach vorne blicken: „Wir müssen jetzt zu Hause gewinnen“, sagte er und ging in die Kabine. Die kurze Medienrunde hatte Pavlenka genauso souverän gemeistert wie die Schüsse der Wolfsburger.