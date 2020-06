Wo Bundesliga drauf steht, ist derzeit nicht immer Bundesliga drin. Zumindest die Geräuschkulisse in den Stadien erinnert eher an einen Kick am Sonntagmorgen irgendwo in der Bezirksliga denn an eine Partie in der höchsten deutschen Spielklasse. Das ist nun auch nach vier absolvierten Runden mit Geisterspielen zwar immer noch sehr gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie auch charmant: Wer aufmerksam genug ist, dem entgeht kaum ein Wort, das da durch das leere Stadion fliegt. Und wenn dann ein Trainer wie Florian Kohfeldt an der Seitenlinie steht, wird es plötzlich doch richtig laut.

Am schönsten sind eigentlich die Arbeitsanweisungen an seine Spieler. Und vermutlich auch am wichtigsten. Relativ oft ist dabei der Auftrag zu hören, die Spieler sollten sich im eigenen Strafraum eindeutig ihren Gegenspielern zuordnen. Kohfeldt brüllt das, wenn sich ein Gegenspieler mit Ball und Tempo an der Seitenlinie Richtung Bremer Tor aufmacht und geneigt ist zu flanken. Oder wenn ein Standard des Gegners erwartet wird, entweder per Eckstoß oder Freistoß aus dem Halbfeld.

Flanken, Kopfballtore und Hinteregger

Eine Nachwehe des vermasselten Re-Starts gegen Bayer Leverkusen war natürlich auch die Aufarbeitung der Gegentore. Werder kassierte die ersten drei per Kopf nach einer Flanke, das vierte nach einem Steckpass in den Rücken der Innenverteidiger. Bei keinem Gegentor war der jeweilige Leverkusener Schütze weiter als sechs Meter vom Bremer Tor entfernt oder wurde wenigstens noch etwas gestört. Seitdem ist aber Ruhe im Karton, Werder deutlich stabiler bei Ecken und Freistößen und in der Luft auf einmal überaus stabil. Das wiederum dürfte gegen Eintracht Frankfurt eine Schlüsselqualifikation bleiben.

Nur Köln (14) hat bisher mehr Kopfballtore erzielt als Frankfurt (zwölf). Dortmund, Gladbach und Hoffenheim sind zwar noch eine Spur treffsicherer innerhalb des Strafraums, noch näher am Tor dominiert aber die Eintracht: Keine Mannschaft erzielt so viele Tore von innerhalb des Fünfmeterraums. Kaum zufällig hat Martin Hinteregger unglaubliche acht Saisontore erzielt, allesamt nach Standards. So viele sind noch keinem Spieler in der Bundesliga seit Beginn der detaillierten Datenerfassung vor 28 Jahren in einer Saison gelungen, Hinteregger ist der torgefährlichste Abwehrspieler Europas.

Frankfurts Flügelspieler sorgen dafür, dass der Strom an geeigneten Zuspielen nicht versiegt. Filip Kostic, der auch das Gros der Ecken schlägt, ist der Flankengott der Liga. Niemand kommt auch nur annähernd an die 163 Flanken heran, die Kostic von links vor das gegnerische Tor regnen lässt. Werders fleißigster Mitarbeiter Milot Rashica steht derzeit bei exakt einhundert Flanken weniger. Auf der rechten Seite teilen sich Flügelverteidiger Danny da Costa (57) und Halbverteidiger Almany Toure (55) die Arbeit auf. Kurzum: Im eigenen Strafraum wird Werder gegen Frankfurt noch mehr als in allen anderen Spielen die entscheidenden Schlachten schlagen müssen.

Vogt fällt eine Schlüsselrolle zu

Da passt es ganz gut, dass Kohfeldt das Scharnier zwischen Mittelfeld und Abwehr in der Zentralen des Spiels seit dem Re-Start mit Kevin Vogt besetzt. Vogt ist nicht nur Werders größter Defensivspieler, sondern zuletzt auch ein absolut verlässlicher Rammbock und Blocker gegnerischer Torschüsse.

In seiner Doppelrolle als Sechser vor der Abwehr im eigenen Ballbesitz und zentraler Innenverteidiger der Fünferkette gegen den Ball dürfte Vogt am Mittwochabend jede Menge Arbeit erwarten. Frankfurt ist eine jener Mannschaften, die einigermaßen unberechenbar sind im Spielaufbau. Phasen kurzer Spieleröffnungen werden immer wieder unterbrochen durch frühe lange Schläge in die Spitze. Der Gegner muss also immer auf beides vorbereitet sein, auf ein eigenes frühes Pressing oder ein schnelles Fallen bei einem langen Ball.

Vogt selbst dürfte es da ziemlich oft mit Bas Dost zu tun bekommen. Spielt der Niederländer, ist er klarer Zielspieler der langen Schläge von Hinteregger oder Torhüter Kevin Trapp und in seiner Eigenschaft als Wandspieler der direkte Gegenspieler von Vogt. Aber auch im eigenen Ballbesitz kommt Vogt eine Schlüsselrolle zu: Frankfurt regelt viele Dinge mit Stress und Hektik für den Gegner, dazu gehören auch immer wieder eingestreute Momente des hohen Pressings. In den Jahren unter Julian Nagelsmann in Hoffenheim hat Vogt als zentraler Innenverteidiger einer auf spielerische Lösungen fokussierten Mannschaft gelernt, in diesen Momenten die Ruhe zu bewahren und den Ball nicht nur zu sichern, sondern nach vorne zu treiben. Entweder durch einen Pass oder ein Dribbling.

Auch das wird sehr wichtig werden gegen die Eintracht: In der Ruhe der Spielstätte nicht die Ruhe zu verlieren. Diese Qualität unterscheidet ein Bundesligaspiel dann doch noch von einem in der Bezirksliga.