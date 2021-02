Der Platz in Bielefeld ist nach dem Schneesturm unbespielbar. (Marc Müller)

Nach dem wegen starken Schneefalls abgesagten Bundesligaspiel zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen hat die Suche nach einem geeigneten Nachholtermin für die Partie umgehend begonnen - doch sie gestaltet sich durchaus schwierig, wie ein Blick auf den Terminkalender beider Mannschaften zeigt.

Da Werder erst am Sonntag wieder in der Bundesliga spielt (zu Hause gegen den SC Freiburg) und die Bielefelder sogar erst am kommenden Montag (auswärts beim FC Bayern München) wäre theoretisch zwar ein Nachholtermin in dieser Woche am Dienstag oder Mittwoch denkbar. Allerdings ist momentan noch unklar, ob sich der Platz dann schon in einem wesentlich besseren Zustand befinden wird. Werder hat sich am Sonntag dazu entschieden, die Rückreise nach Bremen anzutreten. Kurz nach der Spielabsage machten sich die beiden Teambusse wieder auf den Weg gen Norden.

Mehr zum Thema Starke Schneefälle Bundesliga-Partie von Arminia Bielefeld gegen Bremen abgesagt Der Wintersturm über Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen hat auch Auswirkungen auf die Fußball-Bundesliga haben. Die Partie zwischen Arminia Bielefeld und Werder ... mehr »

Klar ist: In der Woche ab dem 15. Februar kann die Partie nicht nachgeholt werden, da Bielefeld am Freitagabend schon wieder beim VfL Wolfsburg ran muss. Die Woche danach scheidet ebenfalls aus, weil dann der Bremer Terminplan mit Partien in Hoffenheim (Sonntag, 21. Februar) und in Frankfurt (Freitag, 26. Februar) eng getaktet ist. In der ersten Märzwoche steht dann das Viertelfinale im DFB-Pokal an, in dem die Bremer am Dienstag oder Mittwoch gefordert sein werden.

Heißt: Wird nicht am nächsten Dienstag oder Mittwoch gespielt, ist ein Nachholtermin für das Spiel frühestens am Dienstag, 9. März, oder am Mittwoch, 10. März, denkbar.