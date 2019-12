Rückendeckung vom Trainer: Florian Kohfeldt ist fest von Frank Baumanns Können auf dem Transfermarkt überzeugt. (nordphoto)

Es waren offenbar Tonprobleme beim TV-Sender „Sky“, die nach der Niederlage in Köln wilde Spekulationen unter den Werder-Fans befeuerten. Demnach habe Frank Baumann vor der Kamera „zwei Neuverpflichtungen“ für die Winterpause angekündigt. Doch das war, wie so viel bei Werder in dieser Hinrunde, nur ein Irrtum. So habe er das nicht gesagt, stellte Baumann im Gespräch mit den Bremer Medien jedenfalls schnell klar, „ich habe gesagt, dass wir nun analysieren werden, was wir im Kader gebrauchen können. Dann wird man sehen, ob wir noch ein oder zwei Neuverpflichtungen holen können – oder eben nicht. Wir schauen uns natürlich um, werden aber nur etwas machen, wenn es sinnvoll ist. Und wenn es eben auch in unserem finanziellen Rahmen leistbar ist.“

Immerhin erhielt der Manager für diese Transferaktivitäten bereits die Rückendeckung des Aufsichtsrates. „Frank Baumann ist bei dem Thema im Lead“, erklärte Marco Bode noch am Abend in Köln, „wir als Aufsichtsrat werden prüfen, was sinnvoll und möglich ist. Wir sind da in einem engen Kontakt. Wenn es umsetzbar ist, werden wir versuchen, es umzusetzen. Auch mit dem Aufsichtsrat.“

„Werder bleibt Werder“

Auch Bode machte deutlich, dass Verstärkungen in diesem Winter auch davon abhängen, wie sich die Verletzungssituation bei Werder entwickelt. „Denn wenn große Teile dieses Kaders gesund sind, dann ist unsere Überzeugung in diesen Kader nach wie vor groß“, betonte der Vorsitzende des Aufsichtsrates, „und natürlich bleibt Werder Bremen eben Werder Bremen, wir werden auch jetzt nichts komplett Unvernünftiges machen. Aber wir werden schon versuchen, alles zu realisieren, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, erfolgreich zu sein.“

Schon am 3. Januar startet die Mannschaft ins Trainingslager nach Mallorca, nur zwei Wochen später steht für Werder in der Bundesliga bereits das Kellerduell in Düsseldorf an. Die Zeit drängt also. Besonders aus Sicht von Florian Kohfeldt, der natürlich gerne so schnell wie möglich einen vernünftigen Kader für die Rückrunde zusammen hätte. Doch die vielen Verletzungen und Werders nicht gerade üppig gefüllte Kasse machen das schwierig. Aus seiner Sicht sei Werder auf dem Transfermarkt „aber handlungsfähig“, sagte Kohfeldt nach der Niederlage in Köln, „wir müssen nun aber auch schauen, wer uns noch wie lange fehlt. Mit Augustinsson und Veljkovic sind ja heute noch zwei Verletzte dazu gekommen, bei denen wir noch nicht wissen, wie lange das dauern wird.“

„Nicht den ersten Zugriff“

Man müsse als Werderaner „leider ein Stück weit realistisch sein“, erklärte Kohfeldt mit Blick auf den Wintertransfermarkt, „wir haben nicht der Erstzugriff bei vielen Transfers, das ist nun mal so, weil bei Transfers finanzielle Dinge immer eine Rolle spielen. Deshalb müssen wir sehr clever agieren. Aber natürlich ist das Bestreben, so früh wie möglich zu agieren.“

Baumann sagte, dass natürlich schon Gespräche mit der Scoutingabteilung stattgefunden hätten, und Kohfeldt war es wichtig, dem Manager den Rücken zu stärken, wenn ein Trainer das überhaupt kann. „Mein Vertrauen in Frank ist extrem groß“, sagte Kohfeldt, „auch im Sommer ist bei der Kaderplanung kein Transfer gemacht worden, ohne dass ich ihn abgesegnet habe. Und so werden wir es auch im Winter halten. Frank Baumann ist eine unglaublich wichtige Person für Werder Bremen. Es wird manchmal unterschätzt, was für wichtige Arbeit er tut.“

Der so gelobte Sportchef betonte, dass ein Neuzugang „aber schon jemand sein muss, der uns qualitativ besser macht und der uns ein Element gibt, das wir so vielleicht nicht im Kader haben“. Ob Kauf oder Leihe sei nicht die entscheidende Frage dabei, „aber Kauf ist natürlich immer schöner, wenn man von einem Spieler überzeugt ist. Aber das hängt auch von den finanziellen Möglichkeiten ab.“

Ob er als Trainer lieber für die schwache Offensive, oder für die noch schwächere Defensive Verstärkungen hätte, wollte Kohfeldt aus taktischen Gründen nicht näher erklären, denn: „Wenn wir schon nicht den ersten Zugriff haben, dann soll wenigstens keiner wissen, wo wir zugreifen wollen.“