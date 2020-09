Knappe halbe Stunde gegen Hertha im Einsatz: Werder-Stürmer Niclas Füllkrug. (imago images)

Geplant war es anders: Davie Selke sollte im Pokal gegen Jena spielen, Niclas Füllkrug dafür zum Bundesliga-Auftakt gegen Hertha BSC. Doch dann stürmte Selke überraschend doch gegen seinen Ex-Klub aus Berlin. Grund dafür war ein Gefühl des Cheftrainers, "dass Niclas diese Woche noch nicht so weit war, dass er beginnen und 90 Minuten spielen kann", so erklärte es Florian Kohfeldt. Schließlich laboriert Füllkrug immer noch an den Auswirkungen seines Kreuzbandrisses, auch wenn er in der Endphase der abgelaufenen Saison bereits wieder ein paar Spiele für Werder machte. "Er war trotzdem vorher zehn Monate verletzt", betont Kohfeldt, "ich weiß ja auch, dass er auf seinen Einsatz brennt. Ich habe aber auch eine Fürsorgepflicht gegenüber den Spielern. Dementsprechend musste ich das so bewerten.“

„Er ist nicht mehr weit weg“

Denn Füllkrug könnte ein Schlüsselspieler werden für Werders Saison, er kann den Unterschied machen in engen Spielen. Er bringt die nötige Klasse mit und auch die entsprechende Mentalität. Nur verletzten soll er sich bloß nicht wieder. „Ich sehne den Moment herbei, wo ich ihn wieder von Beginn an bringen kann“, sagte der Trainer nach dem Spiel gegen Hertha BSC, „ich halte ihn ja nicht freiwillig zurück.“

Gegen Hertha wurde Füllkrug nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit eingewechselt, mit einem spektakulären Halbvolley-Schuss hätte er fast noch ein wichtiges Anschlusstor gemacht. „Er hat nach seiner Einwechslung schon für Alarm gesorgt“, lobte Kohfeldt und kündigte an: „Wir müssen den Moment finden, wann er so weit ist, dass er Vollgas gaben kann. Er ist nicht mehr weit weg.“ Kommenden Sonnabend wäre vielleicht schon ein solcher Moment, das Kellerduell auf Schalke (18.30 Uhr) wirkt wie gemacht für einen Typen wie Füllkrug.