Denis Zakaria (hier mit Marcus Thuram) ist der Schlüsselspieler bei Borussia Mönchengladbach. (nordphoto)

Das sind Gladbachs Stärken:

Früher war das einfach: Gladbach spielte unter Lucien Favre in einem 4-4-2. Danach agierte die Borussia mit Dieter Hecking ebenfalls erst im 4-4-2, danach fast nur noch im 4-3-3. Die jeweiligen Mannschaften mit ihren jeweiligen Trainern setzten ihren Plan in der entsprechenden Grundordnung zumeist stark um und hatten damit Erfolg. Positiv konnotiert waren das solide Fundamente, in die die entsprechenden Prinzipien gegossen wurden. Etwas weniger wohlwollend war allerdings die Annahme, dass Mönchengladbach in seiner recht starren Ordnung auch ziemlich berechenbar wurde.

Im Frühjahr verblüffte Sportdirektor Max Eberl deshalb auch mit der Ankündigung, sich vom durchaus erfolgreichen Hecking zu trennen und für die neue Saison mit Marco Rose einen Bundesliga-Neuling zu holen. Nicht jeder konnte oder wollte die Entscheidung damals verstehen. Nach rund einem Drittel der Saison dürfte aber auch den Zweiflern immer klarer werden, warum sich die Borussia zu diesem eher ungewöhnlichen Schritt durchgerungen hatte.

Gladbach ist anders als viele andere Mannschaften nicht nur in einem oder mehreren Teilbereichen stark, sondern verfolgt tatsächlich einen sehr ganzheitlichen Ansatz - was Inhalte, Trainingssteuerung, aber auch die Verwissenschaftlichung des Spiels anbelangt. Es ist ein regelrechter Kulturschock, mit dem sich jene Spieler, die schon vor Rose in Gladbach waren, auseinandersetzen mussten und müssen. Aber: Die Lernerfolge sind in den vergangenen Wochen geradezu rasant gewachsen.

Unter den vielen variablen Teams der Liga dürfte Roses Mannschaft die ungekrönte Königin sein. Aus dem 4-4-2 mit Raute, das Rose in seiner Zeit in Salzburg kultiviert und nach Mönchengladbach mitgebracht hat, werden je nach Gegner und Spielsituation alle möglichen Abwandlungen von Dreierketten-Grundordnungen, wie etwa zuletzt in der Europa League gegen die AS Rom oder im Pokal in Dortmund. Den FC Augsburg schraubte Gladbach in einem 4-3-3 auseinander, in Hoffenheim und gegen Leipzig spielte Gladbach lange Zeit im 4-2-3-1. Das macht es für den Gegner schon in der Vorbereitung unglaublich schwer.

Unabhängig von den Grundordnungen bleiben aber einige sehr markante Merkmale, die in ihrer Art und Ausprägung derzeit die absolute Spitze in der Bundesliga ausmachen. Wohl keine andere Mannschaft ist so aktiv, mutig und aggressiv im Pressing und Gegenpressing wie Gladbach. Die Anlaufhöhe wird dabei gerne bis an den gegnerischen Strafraum verlegt, verbunden mit einem sehr riskanten Nachschieben der absichernden Reihen. In diesen Phasen verlegt sich die Borussia gerne auf direkte Mannorientierungen und verteidigt teilweise extrem nach vorne.

Das Muster ist, gerade im 4-4-2 mit Raute oder im 3-5-2, immer klar: Durch die hohe Zentrumspräsenz soll der Gegner früh auf die Flügel gelenkt und dann dort attackiert werden. Im (eigenen) Angriffsdrittel erfolgt das noch recht direkt, in einem etwas tieferen Mittelfeldpressing soll der Gegner eher in Zonen gelenkt und dann dort gestellt werden. Mittlerweile läuft das Pressing der Mannschaft wie bei einer sauber eingestellten Maschine und ist auch für spielstarke Gegner phasenweise kaum kontrolliert zu durchdringen.

Mit dem Ball sind viele klassische Elemente zu sehen, die aber trotzdem schwer zu verteidigen sind. Die Außen- oder Flügelverteidiger schieben hoch, die Achter kommen kurz und unterstützen den Spielaufbau, der alle horizontalen Zonen ansteuert und Abläufe anstößt, die man tatsächlich auch aus früheren Gladbacher Zeiten schon kennt: das Überladen im Halbraum oder am Flügel, den ausweichenden Zehner, den ausweichenden Angreifer. Oder es kommt der direkte Vertikalpass in die Spitze auf den kurz kommenden Angreifer, der dann klatschen lässt und so die nötige Dynamik für die nachrückenden Mittelfeldspieler schafft.

Funktioniert das alles nicht, spielen die Innenverteidiger auch mal lang hinter die gegnerischen Sechser und gehen dann - unterstützt von der massiven Präsenz der Raute im Zentrum - auf die Jagd nach dem zweiten Ball. Zu Saisonbeginn war da noch vieles Stückwerk, auch das Anlocken des gegnerischen Pressings, um dann aus dem Zentrum wieder auf die Außen und damit in geöffnete Räume zu spielen. Mittlerweile fügen sich die Versatzstücke immer mehr zu einem sauber orchestrierten (Spiel-)Fluss, die Umschaltmomente sind in beide Richtungen teilweise herausragend gut und Gladbach versteht es, das Tempo je nach Bedarf zu variieren. Das sieht zwar nicht immer schön oder über die Maßen spektakulär aus, ist für die immer noch frühe Entwicklungsphase der Mannschaft aber absolut bemerkenswert.

Und: Mit jedem weiteren Erfolg wächst das Vertrauen in die eigene Stärke exorbitant an. Die Mannschaft entwickelt derzeit dieses Selbstverständnis, zu jeder Zeit noch einen entscheidenden Schlag setzen zu können. Nicht nur bei den Last-Minute-Siegen und -Unentschieden in der Europa League ist das zu sehen, sondern auch dann, wenn es mal nicht mehr funktioniert - so wie bei den Niederlagen in Dortmund, als zwar nicht mehr der erlösende Ausgleich fallen wollte, die Borussia aber sprichwörtlich bis zur letzten Sekunde brandgefährlich blieb.

Das sind Gladbachs Schwächen:

Das Spiel gegen den Ball hat sich erstaunlich schnell entwickelt, immerhin war Gladbach unter Hecking eher eine deutlich tiefer lauernde Mannschaft. Mit diesem rasanten Tempo können die Fortschritte mit dem Ball noch nicht mithalten. Gladbach hat gute Ansätze und aufgrund des sehr homogenen Kaders mit seinen unterschiedlichen Spielertypen auch die entsprechenden Einzelkönner, um einige Dinge auszuprobieren. Um dauerhafte Druckphasen aufzubauen, fehlen der Mannschaft aber offenbar noch ein paar Wochen. Daher bleibt eine Menge Scheindominanz, ohne wirklich konkret in die torkritischen Räume zu gelangen.

Einen Kollateralschaden, der sich bei der intensiven Trainingsarbeit der Mannschaft im Spiel gegen den Ball zwangsläufig einstellten musste, hat Rose in Kauf genommen. Es ist immer noch sehr viel davon abhängig, wie schnell die Mannschaft ihre Vertikalität mit dem Ball entwickeln kann. Dann ist die Borussia brandgefährlich, aus einem eher geordneten und breiter angelegten Spiel allerdings fehlt es noch an Durchschlagskraft im letzten Drittel.

Diese typischen Kinderkrankheiten mischen sich dann mit zwei anderen Problemen und vermitteln deshalb bisweilen den Eindruck, dass der Mannschaft immer mal wieder die nötige Stabilität innerhalb der Spiele abgeht: Ähnlich wie Werder hatte und hat Gladbach erhebliche Verletzungssorgen. Fast eine komplette Mannschaft war zeitweise außer Gefecht, noch immer fehlt mit dem Überraschungs-Zehner Breel Embolo eine zentrale Figur im Angriff. Fabian Johnson, Raffael, Lars Stindl, Ibrahima Traore oder Tobias Strobl sind nach teilweise sehr langwierigen Verletzungen erst frisch zurück und noch lange nicht bei 100 Prozent. Dazu schleicht sich immer mal wieder eine Spielphase ein, in der die Mannschaft ihrem enorm hohen Aufwand Tribut zollen muss. Die Gladbacher Spielweise ist ein gutes Stück davon entfernt, Ressourcen oder Kraft schonend zu sein, ganz im Gegenteil: Das noch nicht so stark ausgeprägte längere Ballbesitzspiel verkürzt automatisch die Phasen der Erholung. Auch daran wird Rose noch arbeiten müssen.

Das ist der Schlüsselspieler:

Stindls Rückkehr deutet schon wieder einige sehr wertvolle Max-Kruse-Momente bei der Borussia an, der Kapitän gibt dem sehr körperlichen Offensivspiel der Mannschaft eine andere, eher spielerische Note. Und Marcus Thuram ist als Vollstrecker derzeit einer der stärksten Spieler der Liga. Das Herz und die Seele des Gladbacher Spiels ist aber Denis Zakaria. Der Schweizer ist Roses Allzweckwaffe, brilliert als Abräumer vor der Abwehr oder als spielstarker Achter, geht von Strafraum zu Strafraum, versprüht Torgefahr oder spielt wie zuletzt und womöglich auch gegen Werder als eine Art Libero in der Dreierkette. Zakaria vereint eine ungeheure Körperlichkeit und Geschwindigkeit mit technischer Brillanz und hat unter dem neuen Trainer einen enormen Leistungsschub hingelegt. In der derzeitigen Verfassung dürfte der erst 22-Jährige zu den besten Spielern der Bundesliga gehören und wohl nicht mehr lange für die Borussia spielen. Das Potenzial für einen der ganz großen Klubs in Europa bringt Zakaria jedenfalls mit.