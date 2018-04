Die dürre Bilanz:

In der vergangenen Saison standen sich beide Klubs erstmals in Pflichtspielen gegenüber und es gewann jeweils das Heimteam (Leipzig mit 3:1, Werder mit 3:0). Auch im dritten Spiel, in der Hinrunde, siegte mit Leipzig die Heimmannschaft (2:0). Das macht in Summe dann zwei Leipziger Siege und einen Bremer Erfolg. Die Serie mit den Heimsiegen dürfte aus Bremer Sicht gerne weitergehen…

Die Ösi-Festspiele:

Beim Bremer Heimsieg gegen Leipzig in der vergangenen Saison trafen zum einzigen Mal drei verschiedene Österreicher für Werder: Zlatko Junuzovic, Florian Grillitsch und Florian Kainz. Grillitsch ist nicht mehr da, Junuzovic und Kainz könnten den Lauf aber fortführen.

Es kann eigentlich nichts mehr anbrennen:

Trotz der Niederlage in Hannover hat Werder einen komfortablen Vorsprung von neun Punkten auf den Relegationsplatz. Ein solcher Vorsprung wurde seit Einführung der Drei-Punkte-Wertung zu einem so späten Zeitpunkt noch nie verspielt. Und: Nach den Niederlagen am Sonnabend vom Hamburger SV und 1. FC Köln kann Werder nicht mehr direkt absteigen.

Festung Weserstadion:

Bremen ist seit neun Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen (sechs Siege, drei Remis – zuletzt vier Siege in Serie). Dabei kassierte Bremen nur sechs Gegentreffer und spielte viermal zu null. Die letzte Heimniederlage gab es im Oktober beim 0:3 gegen Augsburg. Es war gleichzeitig das letzte Spiel von Ex-Trainer Alexander Nouri.

Gondorfs schwarze Serie:

Jerome Gondorf spielte mit Darmstadt viermal gegen RB Leipzig (in der 3. Liga, in der 2. Liga und in der Bundesliga) und verlor jedes Mal. Nur gegen Bayern München spielte er öfter im Profifußball und verlor ebenfalls immer (sechsmal).

Werners Ladehemmung gegen Werder:

Timo Werner traf in den letzten zehn Bundesliga-Spielen nur einmal (gegen Bayern) und gegen Werder Bremen in neun Bundesliga-Duellen noch nie. Ob Werner, der Oberschenkelprobleme hat, überhaupt auflaufen kann, ist noch fraglich. Sicher dabei ist dagegen Max Kruse. Und der hat gegen 16 der 18 aktuellen Bundesligaklubs bisher mindestens ein Tor erzielt, nur gegen Köln und Leipzig noch nicht. Allerdings relativiert sich diese Statistik schnell: Kruse hat gegen Leipzig erst einmal gespielt – gegen Köln dagegen schon zehnmal.

Wo ist die Laufstärke hin?

Werder hatte in den vergangenen drei Spielen die drei geringsten Laufleistungen unter Trainer Florian Kohfeldt zu verzeichnen (114,4 km gegen Hannover, 114,9 km gegen Frankfurt und 113,5 km gegen Augsburg). Zuletzt in Hannover rannten die Bremer rund 7,5 Kilometer weniger als ihre Hannoveraner Gegenspieler.

Die Konter-Spezialisten:

Im Duell Bremen gegen Leipzig treffen zwei der stärksten Teams nach Kontern in dieser Bundesliga-Saison aufeinander. Nur Bayer 04 Leverkusen (neun Tore) erzielte mehr Konter-Tore als Werder und RB (je sieben).

Leipzigs Probleme mit Führungen:

Leipzig verspielte im Jahr 2018 bereits 16 Punkte nach Führung – mit Abstand die meisten ligaweit. Die 22 verspielten Punkte nach Führung über die komplette Saison hinweg werden nur von Hoffenheim noch getoppt (26).

Hier gibt es die Umfrage zum Spiel: