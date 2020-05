Der nachfolgende Satz ist richtig. Der vorhergehende Satz ist falsch. Die Welt ist voller Widersprüche. Das Paradoxon schlechthin in dieser Corona-Zeit liegt in der Tatsache, dass die Katastrophe à la New York und Bergamo in deutschen Krankenhäusern wegen der Schutzmaßnahmen ausblieb und genau deshalb jede Menge Idioten eben diese Maßnahmen für total überflüssig halten. Das Fußball-Paradoxon dieser Zeit lautet: von der Kreisklasse bis in die Regionalliga ist Fußball verboten, vollkommerzialisiertes Hochleistungskicken findet dagegen statt.

Denn die Show muss ja weitergehen. Weil Millionen Fans danach hungern, jungen Leuten in kurzen Hosen dabei zuzugucken, wie die sich die Schienbeine polieren. Brot und Geisterspiele. Hauptsächlich aber muss die Show weitergehen, um einen Konzern der Unterhaltungsindustrie, einen Wirtschaftszweig zu erhalten. Ein Bundesligaklub hat mit einem herkömmlichen Sportverein eben ungefähr so viel zu tun wie ein Blattgoldsteak mit einem Mettbrötchen (ohne Zwiebeln).

Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung hat sich in zig Umfragen gegen den „Sonderspielbetrieb“ aus­gesprochen. Das falsche ­Signal! Ungerechte Extrawurst! Spiele ohne Fans sind doch wie Autos ohne Räder! Ist es paradox, dass Fan-Gruppierungen, die ihr Team sonst hemmungslos unterstützen, jetzt die Gefolgschaft verweigern?

Zweikampf zwischen Hirn und Herz

Die Corona-Krise hat alles ausgebremst und zu einer Besinnungspause geführt, die bei vielen Menschen entscheidende Fragen aufgeworfen hat: Was wollen wir? Was ist uns wirklich wichtig? Die Entfremdung zwischen Basis und Hochfinanzbolzen war schon lange spürbar; es kommt die Zeit, ernsthaft über ein Umdenken zu verhandeln. Christian Seifert, Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL), hört die ­Signale – ich bin gespannt, wie die von ihm angestoßene Task Force „Zukunft Profifußball“ reagieren wird.

Erst mal hat mich der „Neustart“ am ­Wochenende in eine paradoxe Gefühlslage versetzt. Mein Hirn stimmt vielen Bedenken zu, mein Herz aber liebt Fußball. Beim Sonntagsausflug halte ich gerne mal in der Provinz bei Kreisligisten an und freue mich über den Mann hinter dem Bauch, der tatsächlich noch Libero spielt. Ich habe am Sonnabend Kumpels getroffen, anständig Abstand gehalten und mich über das gefreut, was mir seit dem Kindergarten Spaß macht: Menschen, Tore, Paradoxien. Wie albern, dass sich mehrfach als nicht-infiziert Getestete im Spiel beinhart umholzen dürfen, vorher aber bitte auf das Händeschütteln verzichten sollen.

Ohne Fans plötzlich erfolgreich?

Und dann dieses Unterarm-Knuddeln… Ich hör schon auf, aber einen hab’ ich noch: Der ganze Re-Start-Rummel geschieht doch, um die TV-Knete zu sichern – dass Werders Spiel am Montagabend gegen Bayer Leverkusen übertragen wird, hätte beinahe erst noch ein Gericht entscheiden müssen, ­Zwinkersmiley.

Paradox wäre es auch, wenn Werder als schwächstes Heimteam der Liga dann ohne die zu Recht so gefeierte Unterstützung der legendären Nummer 12 („Das sind wir!“) vor Geisterkulisse plötzlich erfolgreich wäre. Egal wie, ich kann mir gegen Leverkusen leicht eine Paradoxie vorstellen, die schon verstörte, als der Ball noch aus Holz war:

Die eine Mannschaft ist klar besser, aber die andere gewinnt. Die andere sollte bitte ­Werder sein.

Lou Richter (59)

wurde durch die Moderation der Sat.1-Sportsendung „Ran“ bekannt. Im wöchentlichen Wechsel mit Jörg Wontorra, Christian Stoll, Daniel Boschmann und Peter Gagelmann schreibt Lou Richter in unserer Zeitung, was ihm im Bundes­liga-Geschehen aufgefallen ist.