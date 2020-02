Maximilian Eggestein kann nach abgesessener Gelbsperre gegen Frankfurt wieder spielen. (nordphoto)

Als es kürzlich darum ging, welche Werder-Spieler mit dem wachsenden Druck im Abstiegskampf besonders gut umgehen können, fiel schnell der Name Maximilian Eggestein. Trainer Florian Kohfeldt verwies darauf, dass der Mittelfeldspieler schon in ganz jungen Jahren beim entscheidenden Spiel gegen Frankfurt 2016 auf dem Platz stand, in dem die Bremer am letzten Spieltag durch einen 1:0-Sieg den Klassenerhalt schafften. Eggestein hat zwar bislang eine enttäuschende Saison gespielt, doch auch der 23-Jährige selbst sieht sich gerüstet für die Nervenspiele der kommenden Wochen. Wichtig sei es, sich nicht zu viel Druck aufzuladen, erklärte er am Dienstag. „Man muss sich der Situation bewusst sein, aber sie darf einen nicht erdrücken. Dann kann man nicht frei aufspielen und es wird noch viel schwieriger.“

Werder trifft in der Bundesliga am kommenden Sonntag auf Frankfurt, spielt dann im Pokal bei der Eintracht, ehe es in der Liga zu Hertha BSC geht. Laut Kohfeldt müssen die Bremer gegen Frankfurt und Hertha punkten, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Diesen Hinweis des Trainers hätte Maximilian Eggestein allerdings nicht zwingend benötigt. „Jedem von uns ist die Situation bewusst. Wir wissen, gegen wen unsere Konkurrenten spielen. Es gibt einige Duelle untereinander“, betonte er und schlussfolgerte: „Wir müssen in den Spielen gegen Frankfurt und Hertha punkten, da müssen wir nicht drumherum reden.“

Viele Gespräche geführt

Das Spiel gegen Frankfurt sei also sehr wichtig, aber ein Endspiel wie 2016 sei es nicht, sagte Eggestein. „Das war ein ganz anderes Gefühl. Damals war es wirklich das Finale, jetzt haben wir danach noch zehn Spiele. Es ist also mehr Zeit.“ Dass Werder nach fünf Ligapleiten in Serie möglichst schnell wieder punkten muss, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren, steht dennoch außer Frage.

Damit das gelingt, gelte es insbesondere am Offensivspiel und am Verhalten bei Standardsituationen zu arbeiten, sagte Eggestein. Es gibt aber auch Aspekte, die ihm Mut machen. „Wir haben einige Dinge klar angesprochen im Kurz-Trainingslager vor dem Leipzig-Spiel. Wir wirken als Mannschaft gefestigter, auch nach Gegentoren. Das ist ein Resultat der Gespräche“, schilderte Eggestein. „Dass wir im Moment nicht das größte Selbstvertrauen haben, liegt auf der Hand. Aber in unserer Defensivstruktur waren zuletzt einige Dinge besser.“

In den Gesprächen sei es außerdem um den Abstiegskampf und die Erfahrungen, die einzelne Spieler damit gemacht haben, gegangen. Ihm habe das noch einmal eine Sache deutlich vor Augen geführt, unterstrich Eggestein: „Ein Abstieg begleitet einen, das kann man nie ganz ablegen. So etwas möchte keiner in seiner Vita stehen haben.“