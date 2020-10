War es das? Davy Klaassen verlässt nach dem Bielefeld-Spiel den Platz im Weserstadion. (nordphoto)

Eine ordentliche Leistung über 75 Minuten mit der Kapitänsbinde am Arm, solide Arbeit, keine großen Szenen - war das Davy Klaassens Abschied aus Bremen? Bestätigen wollte Werders Sportchef Frank Baumann das nach dem 1:0-Sieg gegen Bielefeld noch nicht endgültig, aber sein Statement klang eher nach einem baldigen Abgang des Niederländers: „Wir sind in Gesprächen mit Ajax. Es gab das eine oder andere Angebot. Bis jetzt war es noch nicht zu unserer Zufriedenheit. Wenn sich das nicht ändert, bleibt Davy bei uns. Wenn sich das ändert, was durchaus passieren kann, wird Davy uns verlassen.“

Am Montag schließt das Transferfenster. Werder will für Klaassen, der 2018 für kolportierte 13,5 Millionen Euro Ablösesumme plus Prämien vom FC Everton kam, eine zweistellige Millionensumme kassieren. Champions-League-Teilnehmer Ajax, bei dem Klaassen einst zum Profi wurde, bot bislang noch nicht genug.

„Die Situation ist in der Schwebe. Davy hat gegen Bielefeld alles auf den Platz geschmissen. Wenn er hier bleibt, wird er weiter alles für Werder geben. Von einer Verabschiedung heute habe ich nichts gesehen“, sagte Trainer Florian Kohfeldt. Im Juli 2018 bestritt Klaassen bei einem Testspiel gegen Bielefeld seinen ersten Einsatz im Werder-Trikot, nun könnte er gegen die Arminia auch zum letzten Mal für die Bremer aufgelaufen sein. In Kürze wird diesbezüglich Klarheit herrschen.