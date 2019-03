Leverkusens Trainer Heiko Herrlich. (nordphoto)

Das Duell in der Bundesliga hat Heiko Herrlich noch gut in Erinnerung. Mit 1:0 setzte sich sein Team in der Hinrunde gegen Werder durch. „Das war ein hartes Stück Arbeit“, sagte er am Montag während der offiziellen Pressekonferenz der Leverkusener im Vorfeld der Partie. „Dieses Mal ist es aber eine ganz andere Situation, es gibt auf jeden Fall nur ein Ausscheiden oder Weiterkommen und keine Punkteteilung. Auch Werder wird daher nicht auf Unentschieden spielen.“

Überhaupt ist Herrlich vom Leistungsvermögen der Gäste überaus angetan. „Die Entwicklung unter Florian Kohfeldt ist gut“, lobte er. Der jüngste Sieg auf Schalke sei daher auch kein Zufall mehr. „Wenn man auf die Tabelle schaut, dann ist das eine Mannschaft, die da unten nicht hingehört“, sagte der Bayer-Trainer. „Die spielen richtig Fußball.“

Es gibt da noch den Blick in die Historie, der Heiko Herrlich zusätzlich beschäftigt. Alle sechs Pokalduelle mit Werder haben die Leverkusener schließlich verloren. „Da kommt eine große Aufgabe auf uns zu, ein Stück weit ist es sogar Pionierarbeit“, sagte er mit Blick auf die Niederlagenserie in diesem Wettbewerb gegen die Bremer. Man könne sogar fast schon sagen, „das Werder deshalb Favorit“ sei, meinte Herrlich, der aber unterstrich, dass sein Team alles daran setzen werde, dieses Mal als Sieger den Platz zu verlassen.

In personeller Hinsicht gibt es bei der Werkself kaum Sorgen. Lediglich Julian Baumgartlinger plagt sich nach Aussage seines Trainers momentan mit einem Infekt herum. Bei ihm werde sich kurzfristig entscheiden, ob er im Kader stehe, kündigte Herrlich an.

Hier geht es zur Abstimmung zum Spiel: