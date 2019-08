Eigentlich ist ja über den Fehlstart von Werder schon alles gesagt und vor allem geschrieben worden. Nur die Meinung des Volkes ging in den klassischen Medien vielleicht ein wenig unter. Und da kommt nun mein Freund Hajo ins Spiel. Hajo ist der Chefanalyst meiner privaten Tipprunde. Diese kleine, aber feine Bremer Community hat natürlich durch die Bank mehr Ahnung vom Fußball als der Rest der Welt, und jener Hajo gibt der Truppe hinterher – nachdem die Tipps wieder fast alle daneben gegangen sind – immer launige Gesprächsvorlagen für den nächsten Stammtisch.

Werders verunglückten Auftakt kommentierte er nun allerdings eher leicht erzürnt: „Das hatte ja zeitweise Skripnik-Nouri-Qualität. Kein Tempo, kein Zugriff und keine Handlungs- beziehungsweise Entscheidungsgeschwindigkeit – vor allem in der Defensive und beim Spielaufbau. Ich habe auch die Startelf – ehrlich gesagt – nicht verstanden. Wenn Florian Kohfeldt gebetsmühlenartig Füllkrug die Qualität für 90 Minuten abspricht, warum bringt er ihn nicht von Anfang an, um ihn dann nach 45 oder 60 Minuten rauszunehmen? Für diesen Wechsel hat er ja Pizarro, der in der letzten Saison in dieser Rolle bestens funktioniert hat. So war der Sturm mit Osako in der Kruse-Rolle völlig überfordert – auch hinsichtlich der Laufwege. Rashica wechselte häufig in die Mitte, sodass die linke Seite völlig verwaist war. Und wenn ein Grün-Weißer mal bis zur Torauslinie durchkam, landeten die Flanken in die ,Box‘ ausnahmslos beim Gegner. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie Kohfeldt das bis zum Spiel in Hoffenheim hinbekommt.“

Was mag uns das sagen – unabhängig vom Wahrheitsgehalt dieser emotionalen Bestandsaufnahme? Vielleicht so viel: Das grün-weiße Herz der Fans schlägt weiter voller Inbrunst, aber die Stimmung droht ein Stück weit zu kippen. In der Stadt machen sich plötzlich auch dort mal schärfere Töne breit, wo im vergangenen Jahr nach Niederlagen noch diese „Kopf hoch, Jungs, wir glauben an Euch“-Mentalität“ herrschte. Und mein Freund Hajo ist da nur ein kleines Beispiel.

Ein Verbund aus mehreren Komponenten hatte die neue Euphorie um Werder vor Jahresfrist mal entfacht: Das Bekenntnis des Klubs zum Saisonziel Europa, die frische Art von Florian Kohfeldt und sein Verständnis von Fußball sowie die Fähigkeit der Mannschaft, die Vorgaben des Trainers häufig auf den Rasen zu bringen. Das passte, das weckte aber auch Begehrlichkeiten – zumal Kohfeldt für die neue Spielzeit ankündigte, „noch mal einen weiteren Schritt gehen zu wollen“.

Genau dadurch hat sich die Erwartungshaltung erhöht, und der Anspruch der Fans ist gestiegen. In der letzten Saison war es halt noch ein netter Versuch, nach Europa zu kommen, und niemand hat dem Team den achten Platz übel genommen. Jetzt aber will das geneigte Publikum mehr – gerade nach der Erneuerung des Saisonziels. Denn das wird bei manchen Zeitgenossen ernster genommen als die Erneuerung des Heiratsversprechens. So gesehen saß das 1:3 gegen Düsseldorf wie ein Schlag in die Magengrube. Werder hat halt nicht geliefert, was so mancher schon als Versprechen wahrgenommen hat. Darum war es keine normale Niederlage, und darum wurde sie auch kritischer begleitet.

Aber gemach, liebe Gemeinde! Wir stehen ja erst am Anfang, und Werder kann ohnehin keine Auftaktspiele – zumindest seit 2013 nicht mehr. Darum jetzt der volle Fokus auf Hoffenheim. Kein einfaches Unterfangen, weil der Verlierer dann mit zwei Niederlagen schon schwer unter Druck stehen dürfte. Sicher, die Personaldecke ist dünn bei Grün-Weiß, aber jetzt kommt wieder mein Freund Hajo. Er setzt ganz auf die Karte Toprak („Genau der richtige Einkauf bei den Defiziten in der Viererkette“). Und er erwartet, dass so ein erfahrener Spieler sich bei Atemproblemen das nächste Mal auswechseln lässt. Ein wenig Ahnung vom Fußball hat der Mann ja wohl doch, nach dem ersten Spieltag liegt er in unserer Tipprunde auf dem dritten Platz.

Zur Person

Jörg Wontorra (70)

war Sportchef bei Radio Bremen, Aufsichtsrat bei Werder und ist Moderator des Sky-Talks „Wontorra On Tour“. Im wöchentlichen Wechsel mit Lou Richter, Christian Stoll, Peter Gagelmann und Daniel Boschmann schreibt er, was ihm im Bundesliga-Geschehen aufgefallen ist.