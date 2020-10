Andree Wiedener blickt als Gastkolumnist voraus auf das Duell seiner beiden Ex-Vereine. (WESER-KURIER)

Ich muss zugeben: So richtig Spaß macht der Fußball momentan nicht. Die Stimmung durch die Fans fehlt, im Stadion und auch vor dem Fernseher. Ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass sie den Fernseher am Sonnabendnachmittag gar nicht mehr unbedingt anschalten, wenn sie etwas anderes vorhaben. Nichtsdestotrotz werde ich mir das Duell meiner beiden Ex-Vereine Werder und Frankfurt an diesem Sonnabend (15.30 Uhr) natürlich nicht entgehen lassen. Ich freue mich für beide Mannschaften, dass sie jeweils schon acht Punkte gesammelt haben und in der Tabelle gut dastehen.

Insbesondere bei Werder war das nicht zu erwarten. Nach dem Fehlstart gegen Hertha herrschten in Bremen ja sofort schwere Depressionen. Die Sorge war groß, dass es so weitergeht wie in der vergangenen Saison, aber dann kamen die positiven Ergebnisse. Natürlich spielt die Mannschaft keinen herausragenden Fußball, aber was in den jüngsten Spielen zu sehen war, ist aktuell das Niveau, das möglich ist. Und das ist auch völlig in Ordnung. Die Tabelle ist immer wichtiger als Schönspielerei, zumal die Corona-Zeit für die meisten Vereine eine harte Zeit ist. Fast alle haben gerade Probleme, nicht nur Werder. Da ist es umso wichtiger, dass die Bremer erst einmal ein kleines Polster haben und dass momentan elf Mannschaften in der Tabelle hinter ihnen stehen.

Nicht in Abstiegsgefahr geraten

Während der Rückrunde der vergangenen Saison fehlte mir bei Werder die absolute Verbissenheit. Die Körpersprache war schlecht, die Spieler ließen vieles über sich ergehen. Das ist jetzt anders, und darüber freue ich mich sehr. Trainer Florian Kohfeldt hat erkannt, dass es erst einmal nur darum geht, Punkte zu holen. Das Ziel kann nur sein, nicht in Abstiegsgefahr zu geraten. Das sollte mit diesem Kader machbar sein.

Jeder Punkt gibt der Mannschaft jetzt mehr Sicherheit und Selbstvertrauen. Im Fußball werden nun einmal viele Dinge durch den Kopf beeinflusst. Erst mit Erfolgen im Rücken spielt man dann auch besser. Das war vor 30 Jahren so und gilt heute immer noch. Unter Otto Rehhagel wussten wir einfach, dass wir in jedem Spiel mindestens ein Tor schießen. Mit dieser Gewissheit spielte es sich viel leichter. Natürlich würde Florian Kohfeldt gerne attraktiven Fußball spielen lassen. Das ist seine Art und das will fast jeder Trainer. Aktuell geht es aber vor allem um harte Arbeit und Kampf.

Die Sehnsucht nach Europa

Bei Eintracht Frankfurt ist das anders. Die Mannschaft besitzt spielerische Klasse und ist daher gegen Werder auch leichter Favorit. Da die Eintracht in der aktuellen Saison nicht international spielt, ist die Sehnsucht nach Europa in Frankfurt groß. Dort wollen alle wieder hin. Bei diesem Anspruch muss das Ziel für die Eintracht ein Heimsieg gegen Werder sein. Die Bremer dürften dagegen mit einem Punkt durchaus gut leben können. Ein Unentschieden ist übrigens auch mein Wunschergebnis. Ich habe schließlich in der Bundesliga ausschließlich für diese zwei Vereine gespielt und bin beiden immer noch sehr verbunden.

Zurzeit denke ich öfter daran, wie ich als Werder-Profi in den 90er-Jahren die Werftenkrise miterlebt habe. Wir waren mit der ganzen Mannschaft zu Besuch bei der Bremer Vulkan AG, die später Insolvenz anmelden musste. Viele Bremer haben damals ihre Arbeit verloren, aber das Weserstadion war voller als vorher. Der Fußball hat den Menschen in einer schwierigen Zeit Halt und ein Stück Lebensfreude gegeben. Das kann er heute immer noch. Auch wenn derzeit bei so manchem das Interesse etwas nachlässt, bin ich mir sicher, dass sich die Fans nicht dauerhaft vom Fußball abwenden. Wenn irgendwann wieder Zuschauer erlaubt sind, werden die Menschen wieder in die Stadien strömen und die Stimmung wird explodieren.

Zur Person

Andree Wiedener (50) spielte für Werder und für Eintracht Frankfurt. Für die Bremer bestritt der Defensivspieler zwischen 1989 und 2001 insgesamt 164 Bundesliga-Spiele und erzielt drei Tore, er wurde deutscher Meister, Europapokalsieger und dreimal Pokalsieger. Nach seinem Wechsel nach Frankfurt absolvierte er für die Eintracht 76 Bundesliga-Spiele (ein Tor). Bei den Fans beider Klubs ist Wiedener nach wie vor sehr beliebt. Die Bremer Anhänger haben sogar einen Tanz nach ihm benannt.