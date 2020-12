Viel zu oft gab es bei Werder enttäuschte Mienen, weil es offensiv hakt. Das soll sich gegen Mainz ändern. (nordphoto)

Es ist dieses winzig kleine Detail des Fußballs, dass Tore nun einmal zum Spiel dazu gehören. Nicht nur das, sie sind sogar elementar wichtig, um erfolgreich zu sein. Und so ist Werders stotternder Offensivmotor nicht eben das, was man beim Erreichen des angepeilten Saisonziels als hilfreich bezeichnen würde. Selbst dann nicht, wenn es eigentlich nur um den Klassenerhalt geht. Aber was heißt eigentlich „nur“? Für die Bremer ist er momentan alles. Noch haben sie einen kleinen Abstand zur Abstiegszone, was die Partie beim direkten Konkurrenten FSV Mainz 05 nur noch bedeutender macht. Werder muss in einem Spiel, in dem es keine Ausreden geben darf, unbedingt treffen. Womöglich sogar mehrmals. Und ist nun auf der Suche nach dem Wie.

Mittlerweile ist es mehr als zwei Monate her, dass es einen grün-weißen Sieg gab. Am 3. Oktober reichte ein Treffer von Leonardo Bittencourt, um Arminia Bielefeld zu bezwingen. Damals gehörte Niclas Füllkrug noch zur Startelf - kurz darauf fiel er aus, ohne ihn hat Werder noch kein einziges Spiel in dieser Saison gewonnen. Wenn es gut läuft, ist Füllkrug in der kommenden Woche im Pokal gegen Hannover 96 wieder dabei, eventuell aber auch erst im neuen Jahr gegen Union Berlin. Verlassen sollten sie sich darauf an der Weser lieber nicht. Es muss jetzt schlichtweg auch ohne ihn gehen. Wie auch ohne Milot Rashica und Davie Selke.

„Uns fehlen unsere drei gestandensten Bundesliga-Stürmer. Natürlich geht uns das ab, es ist aber auch immer eine Chance für andere Spieler“, sagt Florian Kohfeldt. „Es ist eine Phrase, das weiß ich. Aber es ist nun einmal so.“ Wirkliche Empfehlungsschreiben hat er aus dem restlichen Kader in den vergangenen Wochen dennoch nicht erhalten. Vielmehr ist die Sehnsucht nach einer Rückkehr des verletzten Trios noch einmal gestiegen. Werders Chefcoach dürfte das nicht anders gehen, trotzdem sagt er lieber: „Ich werde jetzt als Trainer nicht in die Situation verfallen, dass ich über die rede, die nicht da sind. Daran kann ich nämlich nichts ändern“, meint Kohfeldt. „Wir sind jetzt alle gemeinsam gefordert, Lösungen zu finden.“

Neue Rolle für Sargent

Bislang verlief diese Suche nahezu ergebnislos. Werder tut sich dort, wo es für den Gegner eigentlich so richtig unangenehm werden soll, weiterhin unheimlich schwer. Einzelaktionen, die im Notfall ein Rettungsanker sein können, verpuffen wirkungslos. Ansonsten wird die Verantwortung gern weitergegeben, ein Pass zum Nebenmann dem Ergreifen der Initiative vorgezogen. Das alles nährt nicht gerade die Zuversicht, dass es jetzt ausgerechnet gegen Mainz anders aussieht. „Wir werden eine gute Mischung zwischen Tiefe, Strafraumpräsenz und Spielern finden müssen, die auch einen Zwischenraum bedrohen können“, sagt Kohfeldt.

Eine wichtige Rolle in diesem Konstrukt wird Josh Sargent einnehmen. Er ist der letzte echte Stürmer, der Werder noch geblieben ist. Dabei hat auch er erst einmal in der Liga getroffen, kam zuletzt ebenfalls kaum noch zum Abschluss. „Die kleine Fußverletzung hat bei Josh dazu geführt, dass er ein wenig den Rhythmus verloren hat“, sagt Kohfeldt. „Letztlich waren es ja nur sechs Tage, was eigentlich nicht nennenswert ist, aber das hat ihm etwas das Selbstverständnis genommen.“ Ende November war Sargent unmittelbar vor dem Wolfsburg-Spiel ausgefallen, der Zug zum Tor ist trotz einer schnellen Rückkehr irgendwo auf der Strecke geblieben. „Gegen Dortmund hat er auch wieder unheimlich viel gearbeitet, aber die offensiven Bewegungen waren in der Tat nicht so, wie er sich und wir uns das gewünscht haben“, sagt sein Trainer. „Josh genießt weiterhin mein absolutes Vertrauen, aber er muss es als Stürmer erzwingen, immer wieder in die Räume zu gehen und in der Box präsent zu sein.“

Nun ist Josh Sargent noch immer erst 20 Jahre alt. Es war im Dezember 2018, als er bei seinem Debüt nur kurz nach seiner Einwechslung gleich gegen Fortuna Düsseldorf traf. Seither ist viel passiert. Die Kurzeinsätze gehören der Vergangenheit an, der Angreifer ist mittlerweile stolzer Besitzer eines Stammplatzes. Wäre die Gesamtsituation nicht so ernst, könnte Sargent in Ruhe weiterlernen, so aber gibt es Frontalunterricht der harten Sorte. „Josh wird daran wachsen, denn er spielt jetzt nicht mehr mit den anderen, sondern er ist derjenige, auf den sich alle fokussieren“, sagt Florian Kohfeldt. „Das ist noch einmal eine ganz andere Rolle, als wenn du neben Niclas Füllkrug oder Milot Rashica spielst.“ Allerdings ist Langfristigkeit derzeit nicht das vorrangige Thema bei Werder, es werden schnelle und vor allem sichtbare Ergebnisse benötigt. Und das gilt nicht nur, aber auch für Josh Sargent. „Für die Entwicklung wird das sehr gut sein, entscheidend ist aber, dass wir schon das nächste Spiel erfolgreich mit Toren gestalten.“

Werder will also liefern - und Werder muss liefern. So bitter die jüngste Niederlagenserie auch war, so groß ist jetzt die Chance, einen direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten. Es ist eine Ausgangslage, die beflügeln, aber genauso schnell belasten kann. „Es ist Bundesliga, da ist immer Druck da“, sagt Kohfeldt. „Das gehört für uns alle dazu, für die Trainer, die Geschäftsführung, die Spieler. Ein Kernmerkmal, um in diesem Beruf erfolgreich zu sein, ist es, Druck so kanalisieren zu können, dass man unter Druck eigentlich besser wird. Das ist auch meine Erwartung an die Spieler und an mich selbst.“ Deshalb ist sich der 38-Jährige sicher: „Das ist jetzt kein negativer Druck in der Hinsicht, dass ich Sorgen habe. Es steht schlicht und ergreifend etwas auf dem Spiel, und das ist gut. Dafür machen wir das doch.“