Daniel Boschmann ist seit Kindheitstagen Werder-Fan. (WESER-KURIER)

1. Zum Spiel

„Heute geht was für euch, ihr fahrt zur Trotteltruppe vom Main", Zitat: Freund und ehemaliger Mitbewohner sowie Hardcore-Eintracht-Fan. Als „Exil-Bremer“ (physisch geboren in Hildesheim, fußballerisch an der Weser) habe ich knapp neun Jahre in Frankfurt am Main gelebt. Seither gibt es zu den Begegnungen in vielen bilateralen Chats die großen Ansagen-Tsunamis à la „ihr braucht gar nicht kommen, spart euch die Mühe.“ Dieses Mal ist es ausgesprochen und völlig untypisch ruhig. Auf beiden Seiten. Bremen fährt zur Eintracht und beide Lager halten den Ball so flach wie selten. Beide haben Fanlager, um die sie in der Liga beneidet werden, weil sie beide auf ihre Weise Profil und Identität zeigen. Vergangenes Jahr sind wir im Pokal betrogen worden (Bayern-Spiel), diese Saison werden („wahllos“) Spiele verlegt. Vielleicht erwarte ich gerade deshalb einen Pokalabend, von dem wir noch lange reden werden.

2. Zum großen Ganzen

Ohne Spielabbruch wäre mal schön... Natürlich müssen wir über die Art und Weise der Proteste sprechen (Menschen gehören nicht ins Fadenkreuz), aber die Fans haben nur dieses eine Forum, um ihrem Ärger Luft zu machen. Wenn du das Rückgrat des Fußballs, die Fans, als System über so lange Zeit melkst wie eine Kuh, dann werden sie sich irgendwann wehren.

Ich frage mich auch heute noch, warum wir lobend auf Spielunterbrechungen blicken, wenn sie bei Homophobie und Rassismus bislang komplett ausgeblieben sind. Das ist peinlich. Darüber hinaus sollte sich der DFB einmal schütteln und nochmal aufräumen. Wenn man sein Haus sauber macht, könnte man ja mal beim Keller anfangen.

Was regt uns Fußball-Romantiker auf? Unsinnige Montagsspiele, faule Legionäre, Kollektivstrafen, der VAR (!!!) und Hobby-Klubs - wahlweise von Ölmagnaten, Scheichs, IT-Mäzenen oder Thai-Limo-Vertreibern. Vor allem aber „Kommerz über Liebe“!

Wo steht Werder? Man muss Werder nicht lieben (so wie der geneigte Leser oder der Verfasser dieser Zeilen), aber dieser Verein war immer anders und in seinem „Anders-sein“

der wunderbare Gegenentwurf zum reichen Überklub aus dem fernen Süden und zu den Plastik-Klubs der Neuzeit. Der aufmüpfige, clevere Kleine, der alle in die Knie zwingen kann.

Einige skurrile Trainer-Besetzungen mal ausgeblendet, steht dieser Verein in der Regel für Bodenständigkeit aber gleichzeitig für offensives Spektakel. Als neutraler Fan darfst du dich eigentlich immer auf ein Werder-Spiel freuen. Als Fanfan verlierst du überproportional Nerven, Haare, Lebensjahre. Ich reiche mein „Werder-Fan-Dasein“ mal bei meiner Krankenkasse ein - vielleicht gibt's ne Kur auf Langeoog.

Werder, diese letzte Bastion der Traditionsvereine, droht jetzt zu fallen. Vermeintlich kleine Mitbewerber spielen über Soll, der Kader scheint mental erschöpft und das Pech ist in dieser Saison ein treuer Freund geworden. Ich habe, natürlich, wie jeder glühende Fan seines Herzensvereins überhaupt keine Lust auf einen Abstieg in die zweite Liga. Die wöchentliche Häme aus Hamburg (Glashaus) und die mitleidigen Blicke der Kollegen (Bayern) reichen jetzt

schon. Ich leide wie ein Hund, wenn ich die emsig und manchmal eher holprig kämpfende Bremer Elf beim Scheitern beobachte.

Selbstverständlich ist heutzutage jeder Fußballer sein eigenes Unternehmen mit mikroökonomischen Interessen und meist weder emotional noch wirtschaftlich seinem aktuellen Arbeitgeber verpflichtet. (Darüber wurde ich mich gerne mal mit Kevin-Prince Boateng unterhalten) Will sagen: Wenn ich nächste Saison sowieso woanders spiele, warum soll ich mich hier dann noch gegen den drohenden Absturz stellen, mir den Arsch aufreißen und mich womöglich noch verletzen? Das ist doch Unsinn. Ich möchte das niemandem vorwerfen, ich möchte vielmehr etwas anderes voranstellen! Die, von vielen wütend kritisierte, Trainertreue imponiert mir sehr. Ich gehe den Weg mit, in jede Liga, es wäre aber für alle, die Bock auf Fußball mit Identifikation haben, besser wenn Werder damit Recht behalten würde.

Epilog:

Am Mittwochabend ist ja sowieso erstmal Pokal. Die große Bühne, auf der auch Abwanderungswillige gerne den extra Meter gehen, Gras fressen etc. pp. Im Pokal ging für Werder immer alles, geht für Werder immer alles und wird für Werder immer alles gehen! Alles für den Sieg!!! Ich glaube an die Mannschaft und wenn es wider Erwarten doch zu schlimm werden sollte, halten wir einfach ein freches Transparent hoch!

Zum Autor

Daniel Boschmann (39) ist Moderator des „Sat.1 -Frühstücksfernsehens“. Er ist Werder-Fan seit Kindertagen. Im wöchentlichen Wechsel mit Lou Richter, Christian Stoll, Jörg Wontorra und Peter Gagelmann schreibt er, was ihm im Fußball-Geschehen aufgefallen ist.