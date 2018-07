Frankfurt holt einen ehemaligen Werderaner. Mainz nimmt erst viel Geld ein und gibt dann viel Geld aus. Und Hannover setzt auf ein Duo von Bundesliga-Absteiger Hamburger SV. Nicht nur Werder ist in diesem Sommer auf dem Transfermarkt aktiv gewesen, auch bei der Konkurrenz aus dem Tabellen-Mittelfeld hat sich einiges getan.

VfB Stuttgart:

Mittelfeldspieler Daniel Didavi ist zurück (vier Millionen Euro Ablöse), im Gegenzug wechselt Stürmer Daniel Ginczek nach Wolfsburg (14 Millionen Euro). Zudem ist Gonzalo Castro für fünf Millionen Euro aus Dortmund gekommen. Er ist aber längst nicht der teuerste Transfer der Schwaben: Linksverteidiger Borna Sosa kostete sechs Millionen Euro, Stürmer Nicolas Gonzales 8,5 Millionen Euro und Rechtsverteidiger Pablo Maffeo zehn Millionen Euro.

Eintracht Frankfurt:

Die Leistungsträger Marius Wolf, Omar Mascarell und Kevin-Prince Boateng sind weg, auch Lukas Hradecky ist ablösefrei gegangen (steht jetzt in Leverkusen im Tor). Neue Nummer eins ist Frederik Rönnow (kam für 2,8 Millionen Euro von Bröndby), neuer Ersatzmann ist der ehemalige Werderaner Felix Wiedwald. Teuerster Neuzugang ist der erst 18 Jahre alte Verteidiger Evan N‘Dicka, für den die Eintracht fünf Millionen Euro nach Auxerre überwiesen hat.

Borussia Mönchengladbach:

Jannik Vestergaard verteidigt jetzt für den FC Southampton in der Premier League (25 Millionen Euro), Vincenzo Grifo dribbelt in Hoffenheim (fünf Millionen Euro) und Raul Bobadilla stürmt in der Heimat Argentinien (1,8 Millionen Euro). Die Neuzugänge sind da deutlich unbekannter, was aber ja nichts heißen muss. Große Hoffnungen ruhen auf Stürmer Alassane Plea (kam für 23 Millionen Euro aus Nizza, siehe Bild).

Mainz 05:

Allein die Verkäufe von Abdou Diallo nach Dortmund und Suat Serdar zum FC Schalke 04 haben dem Klub 39 Millionen Euro eingebracht. Davon haben die Mainzer aber auch schon einen Großteil wieder ausgegeben, vor allem für Verteidiger Moussa Niakhaté (sechs Millionen Euro, aus Metz), Mittelfeldspieler Pierre Kunde (7,5 Millionen Euro, Atletico Madrid) und Stürmer Jean-Philippe Mateta (acht Millionen Euro, Lyon).

Hannover 96:

Die Niedersachsen setzen auf Mittelfeldspieler Walace (sechs Millionen Euro) und Stürmer Bobby Wood (ausgeliehen), die beide vom HSV gekommen sind. Linksaußen Genki Haraguchi (4,5 Millionen Euro, Hertha BSC) und Kevin Wimmer (von Stoke City ausgeliehen) sind ebenfalls neu. Schmerzhaft ist allerdings der Abgang von Abwehrchef Salif Sané zum FC Schalke 04 (sieben Millionen Euro).

Hertha BSC:

Mitchell Weiser spielt ab sofort in Leverkusen (zwölf Millionen Euro), auch Haraguchi ist weg (siehe Hannover 96). Namhaftester Neuzugang ist Pascal Köpke (kam für zwei Millionen Euro aus Aue). Der Stürmer ist der Sohn des ehemaligen Nationaltorwarts Andreas Köpke.