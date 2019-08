Ein wenig zögerlich pirschte sie nach vorne, eine kurze Frage wollte die Dame noch schnell loswerden, bevor Florian Kohfeldt endgültig verschwand. Und so nahm die Journalistin mit aller gebotenen asiatischen Zurückhaltung Anlauf und konfrontierte Werders Trainer mit ihrer eigenen Ungläubigkeit. Seit Jahren schon begleite sie nun die fußballerische Karriere von Yuya Osako, genauer gesagt seit dessen Wechsel 2014 aus Japan zum damaligen Zweitligisten 1860 München. Aber so wie an diesem Abend, erzählte sie unmittelbar nach dem 6:1-Erfolg im Pokal gegen den SV Atlas Delmenhorst, so habe sie ihn noch nie erlebt. „Er ist sofort zu uns gekommen. Er war so fröhlich, so selbstbewusst“, zählte sie auf, um dann die alles entscheidende Frage zu stellen. „Was haben Sie mit ihm gemacht in der Vorbereitung?“

Die Lacher waren ihr in diesem Moment sicher. Auch Werders Cheftrainer musste breit grinsen – zumal die Wandlung des Yuya Osako nur wenige Stunden zuvor auch ihm persönlich noch einmal vor Augen geführt wurde. „Ja, ich beobachte das auch“, sagte Kohfeldt und setzte zu einer Anekdote an. „Wir hatten heute eine Szene beim Essen. Da hat auf einmal ein Spieler laut gelacht und ich habe mich sofort gefragt, welcher Spieler das denn war. Dieses Lachen hatte ich vorher noch nie gehört.“ Umso erstaunter war des Rätsels Lösung. „Und dann saß plötzlich Yuya da und hat vor dem Spiel gelacht“, schilderte Kohfeldt genüsslich.

Ähnlich wie Kruse - und doch ganz anders

Die gute Laune hielt wenig überraschend auch während der späteren 90 Minuten im Weserstadion an. Erst traf Osako nach wunderschöner Vorarbeit von Niklas Moisander und Theodor Gebre Selassie zur Führung, kurz darauf bereitete er selbst per Kopf Moisanders Treffer zum 2:0 vor. In den vergangenen Wochen ist viel darüber gesprochen und geschrieben worden, dass der 29-Jährige die Lücke auffüllen wird und soll, die der Abgang von Max Kruse verursacht hat. Selbst wenn der Kontrahent im Pokal lediglich ein Oberligist war, so hat der Nationalspieler doch eine kleine Kostprobe gegeben, dass ihm das in den kommenden Monaten auch tatsächlich gelingen kann.

Dabei ist es unerheblich, dass sich die Spielertypen klar unterscheiden. Anders als Werders ehemaliger Kapitän ist Osako nicht omnipräsent auf dem Rasen, fordert nicht permanent jeden Ball und reißt das Spiel mit einer enormen Vehemenz an sich. Kurzum: Osako ist niemals der offensichtliche Fixpunkt – eher einer im Verborgenen. Was beide Spieler nämlich eint, ist die Qualität, ihre Aufgabe sehr flexibel zu interpretieren. Ähnlich wie Max Kruse lässt sich auch Yuya Osako in kein festes Schema pressen. Mal gibt er einen klassischen Stürmer, dann wieder lässt er sich ins offensive Mittelfeld zurückfallen.

„Endlich angekommen“

Das sorgt im besten Fall für Unordnung beim Gegner und signalisiert zugleich den eigenen Mitspielern, dass die Anspielstation Osako nicht die schlechteste im jeweiligen Moment sein muss. „Dieses Entgegenkommen, Bälle festmachen und Aufdrehen – da ist er einfach überragend“, hatte sein Trainer erst kürzlich gelobt. Es sieht wirklich so aus, als sei da jemand, auch dank des Kruse-Abschieds, endlich auf seiner Idealposition angekommen. Für Werder kann das nur gut sein. Als Beweis diente der vergangene Sonnabend gegen den SV Atlas Delmenhorst.

Und das alles nach einem ersten Jahr in Bremen, das mit vielen Reisen, einer längeren Verletzungspause und wenig Erholung alles andere als optimal war. Doch das war einmal. Ein Sommer mit wenig Fußball und die Geburt seines zweiten Kindes setzten neue Kräfte frei. „Er ist angekommen – so kann man es, glaube ich, beschreiben“, sagte Florian Kohfeldt. „Er ist locker geworden und weiß, dass ich sehr, sehr überzeugt von ihm bin und er ein gesetzter Stammspieler bei uns ist. Davon gibt es nicht so viele.“

Möhwald half bei Eingewöhnung

Der Coach hatte öffentlich nie einen Hehl aus seiner Begeisterung für den Offensivmann gemacht, seit der Verpflichtung im vergangenen Jahr immer wieder dessen Wichtigkeit betont. Selbst als es nicht so gut lief und die Zweifler immer lauter wurden, unterstrich er konsequent Osakos Wert. Dass die Statistik des ersten Werder-Jahres mit fünf Treffern in 23 Pflichtspielen eine für einen Angreifer recht ausbaufähige Bilanz ausspuckte – geschenkt. Man muss kein allzu großer Fantast sein, um sich vorstellen zu können, dass derart warme Worte eines Trainers bei einem Spieler, der in einer ungewohnten Umgebung noch auf der Suche nach seinem Platz war, bestens angekommen sind und das eigene Wohlbefinden gestärkt haben.

Doch nicht nur Florian Kohfeldt allein hat großen Anteil daran, dass sich der Ex-Kölner mittlerweile an der Weser wohlfühlt. „Da haben auch die anderen Jungs sehr dazu beigetragen“, sagte der 36-Jährige, der exemplarisch Kevin Möhwald erwähnte. Der Mittelfeldspieler, der selbst nach seinem Wechsel aus Nürnberg vor einem Neubeginn stand, habe sich, so Kohfeldt, in den vergangenen Monaten sehr um den Japaner gekümmert und ihm die Eingewöhnung erleichtert.

Der Glaube an eine starke Saison

All diese Puzzleteile führen dazu, dass Werder nun den vielleicht besten Yuya Osako aller Zeiten erlebt. So jedenfalls wünschen und erhoffen es sich die Verantwortlichen. „Er ist einfach ein Unterschiedspieler in der Bundesliga“, betonte Kohfeldt. „Er ist selbstbewusst und locker, aber trotzdem sehr konzentriert und von seiner Leistungsfähigkeit überzeugt. Ich hoffe, dass das so weitergeht und glaube, dass er eine sehr gute Saison spielen wird.“ Gut möglich also, dass Osako auch künftig an der einen oder anderen Stelle für Erstaunen sorgt.