Die frühesten Erinnerungen an Werder sind schwarz-weiß. Als kleiner Junge, sagt Bart de Glint, habe er jeden Samstag um Punkt 18 Uhr mit seinem Vater und seinem Bruder im Wohnzimmer in Groningen gesessen, den Abendbrotteller auf dem Schoß, und dann hätten sie zusammen die "Sportschau" geschaut. "Mein Vater hat sich damals sehr für Werder interessiert", sagt Bart de Glint, "er ist in den 1950er- und 1960er-Jahren regelmäßig ins Weserstadion gefahren." Das erklärt vielleicht, warum auch Bart de Glint irgendwann zum Werder-Fan geworden ist – und warum er vor mehr als 20 Jahren den ersten und noch immer einzigen offiziellen Werder-Fanklub in den Niederlanden gegründet hat.

1995 ist das gewesen, aber ins Weserstadion fährt Bart de Glint schon sehr viel länger. Wie einst sein Vater hat auch er sich Ende der 1980er-Jahre mit dem Auto auf den Weg nach Bremen gemacht, mit Zwischenstopp in Bunde kurz hinter der deutsch-niederländischen Grenzen natürlich, denn dort hat es damals eine Vorverkaufsstelle für Werder-Tickets gegeben. "Bestellungen über das Internet sind ja noch nicht möglich gewesen", sagt Bart de Glint, der sich noch genau an sein erstes Spiel im Weserstadion erinnern kann. Werder gegen Bayern, 1988. Endstand: 4:1 für Werder. "Bei dem Spiel habe ich mein erstes Werder-Lied gelernt", sagt Bart de Glint und lacht: "Zieht den Bayern die Lederhosen aus."

Vertraute Farben, kurze Distanz

Zu fünft sind sie damals unterwegs gewesen, inzwischen hat ihr Fanklub, die "Werder-Brüder aus Groningen", knapp 30 Mitglieder aus Groningen und der Region. Warum aber ist der Bundesligist aus Bremen so beliebt in der Gegend? Bart de Glint hat da zwei Vermutungen. Erstens: "Die Vereinsfarben von Werder sind Grün und Weiß, so wie beim FC Groningen." Zweitens: "Von Groningen aus braucht man bloß zwei Stunden bis nach Bremen, Werder ist also der nächstgelegene Bundesligist." Und dass der FC Groningen, im Gegensatz zum SV Werder, nie wirklich erfolgreichen Fußball gespielt hat, dürfte auch geholfen haben.

So oder so: Für Bart de Glint und seine Werder-Brüder ist der Traditionsverein aus Bremen eine Herzenssache. Die Mitglieder des Werder-Fanklubs versuchen, wenigstens einmal im Jahr nach Bremen zu kommen, und dann übernachten sie immer in demselben Hotel an der Rembertistraße im Stadtzentrum, "die kennen uns da ja schon", und am Abend nach dem Spiel sitzen sie immer in demselben Restaurant. Allerdings, sagt der 58-Jährige, sei es mit den Jahren immer schwerer geworden, alle Mitglieder für eine Reise zusammenzubekommen. "Urlaub, Familie, Beruf – irgendwas ist halt immer", sagt Bart de Glint.

Umso glücklicher sind sie, dass Werder in diesem Jahr mal zu ihnen nach Groningen kommt. Am 29. Juli bestreiten die Bremer ein Testspiel beim niederländischen Erstligisten, und natürlich werden Bart de Glint und die Werder-Brüder dann im Noordlease Stadion dabei sein. "Endlich kommt es zum Duell zwischen Groningen und Werder", sagt Bart de Glint, nur weiß er jetzt gar nicht so genau, für wen er eigentlich sein soll. "Mein Herz schlägt nämlich nicht nur für Werder", sagt er, "sondern auch für Groningen."