(Werder Bremen in Tunesien)

Für Brahim Romdhana ist Werder eine Familiensache. Wenn er sich mit seinen beiden Brüdern trifft, dann ist ihr Fanklub nämlich schon zu drei Fünftel anwesend. „Es gibt hier halt nicht so viele Werder-Fans“, sagt er fast schon entschuldigend. Dabei ist es doch kurios genug, dass es überhaupt fünf Werder-Fans gibt, da, wo Brahim Romdhana und seine beiden Brüder leben. Der 29-Jährige wohnt nämlich in Bizerta. Im Norden Tunesiens.

„Hier sind eigentlich alle Fan von Real Madrid oder dem FC Barcelona oder von Bayern München“, sagt Brahim, von den ganz großen Klubs der Welt also. „Auch die italienische Liga ist sehr beliebt, wegen der geografischen Nähe. Die Spiele der Serie A laufen immer in den Cafés.“ Na ja, fast immer. Denn wenn Brahim Romdhana während der Saison mit seinem grün-weißen Werder-Trikot in sein Stammlokal kommt, dann wissen die anderen Bescheid, was zu tun ist. „Und dann schalten sie Werder ein.“ Die Spiele der Bremer werden nämlich tatsächlich hin und wieder auch in Tunesien übertragen, dem arabischen Bezahlsender beIN Sport sei Dank, der die Rechte an der Fußball-Bundesliga besitzt und die Spiele über Satellit in die gesamte arabische Welt hinaussendet.

Wurzeln an der Weser

In Bizerta, sagt Brahim Romdhana, haben sie sich längst daran gewöhnt, dass neben den Real- und Barca-Fans auch ein Anhänger des SV Werder sitzt. „Ich bekomme da zum Glück keine Probleme“, sagt der junge Lehrer und lacht. Sie wissen ja, dass das in seinem Fall auch was mit Heimat zu tun hat. Brahim Romdhana lebt nämlich in Tunesien, seine Eltern sind Tunesier, aber geboren wurde er 1988 in Bremen. Seine Eltern waren ein paar Jahre zuvor nach Deutschland ausgewandert, der Arbeit wegen. „Ich bin also gebürtiger Bremer“, sagt Brahim, und der Stolz in seiner Stimme ist deutlich zu hören. 1995 aber ist er ins Land seiner Eltern gezogen. „Mein Vater wollte, dass wir in Tunesien zur Schule gehen und dort aufwachsen“, sagt er. Also sind sie zurück nach Nordafrika gegangen, nur der Vater ist in Bremen geblieben, um dort Geld zu verdienen.

Von ihm, sagt Brahim, habe er auch die Begeisterung für Werder übernommen. Wie seine beiden Brüder. Und weil sie vor ein paar Jahren durch Zufall noch zwei weitere Werder-Fans in Tunesien kennengelernt haben, einen in Bizerta und einen im südlicher gelegenen Gafsa, haben sie 2015 einfach den offiziellen Fanklub „Werder Bremen in Tunesien“ gegründet. Nun tauschen sie sich regelmäßig über Neuigkeiten bei den Grün-Weißen aus oder schwelgen in Erinnerungen. Denn einen Spieler lieben alle fünf Mitglieder des tunesischen Fanklubs gleichermaßen, auch wenn er längst nicht mehr im Bremer Trikot zu sehen ist: Diego. „Er war der Größte. Überragend“, sagt Brahim, „wegen solcher Spieler wird man Werder-Fan, stimmt's? Man wird Werder-Fan, wenn man schönen Fußball liebt.“