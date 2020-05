Ein paar wenige Werder-Fans trieb es an den Osterdeich, ansonsten war es rund um das Geisterspiel gegen Leverkusen sehr ruhig vor dem Weserstadion. (nordphoto)

Tuuut! Ein dröhnendes Hupen ist aus der Ferne zu hören und kommt langsam näher. Tuuut! Werders zwei Mannschaftsbusse kündigen sich lautstark an. Das hätten sie sich aber sparen können, denn außer ein paar Passanten und Fotografen wartet an diesem Montagabend niemand auf sie. Wo sich der Mannschaftsbus sonst eine Stunde vor dem Anpfiff im Schneckentempo durch grün-weiße Fanmassen manövriert, rollen die zwei Fahrzeuge nun zügig die Rampe zum Weserstadion herunter. Nicht einmal vereinzelte Fans mit Schals oder Fahnen jubeln den Profis hinter den dunklen Scheiben zu. Der Appell, das Geisterspiel gegen Leverkusen nicht durch Fan-Aufläufe zu gefährden, ist überall angekommen, daran besteht spätestens jetzt kein Zweifel mehr.

Im März hatte Bremens Innensenator Ulrich Mäurer das Spiel gegen Leverkusen wegen zu erwartender Menschenansammlungen vor dem Stadion abgesagt. Dann kam die Corona-Zwangspause. Als das Spiel nun mit rund zweimonatiger Verspätung ausgetragen wird, ist nicht nur von Interesse, was im Stadion passiert. Mehrere Kamerateams haben sich außerhalb der Arena postiert. Man weiß ja nie. Noch am Montagmorgen sagte Mäurer, es gebe keine Hinweise darauf, dass es zu Fan-Aufläufen komme. Der Innensenator fügte aber hinzu: „Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.“ Am Abend ist dann klar: Wenn Werder in der Abwehr nur annähernd so diszipliniert auftreten würde wie die Fans, stünde die Mannschaft nicht vor dem Abstieg.

Demo mit elf Teilnehmern

Die Polizei zeigt mit mehreren Mannschaftswagen Präsenz, bekommt aber nichts zu tun. Einzige Besonderheit: Eine angemeldete Fahrrad-Demonstration zum Thema „Tod und Spiele“, die ihre Runden um das Stadion dreht. Exakt elf Teilnehmer seien dabei, vermeldet die Polizei und bedankt sich ansonsten bei den Fans dafür, dass sie zu Hause geblieben sind. Waren vor dem Spiel noch einige Menschen rund ums Stadion unterwegs, leert sich der Osterdeich nach dem Anpfiff zusehends. Auch Süleyman Celik geht jetzt nach Hause, um das Spiel im Fernsehen zu schauen. Zuvor saß er alleine auf einer Bank am Stadion und sah interessiert zu, wie die Mannschaftsbusse anrollten. „Ich wollte einfach mal sehen, was hier so passiert. Solch ein Spiel gab es schließlich noch nie“, sagt er. Sein Fazit: „Das ist alles merkwürdig.“

In der Tat werden die sogenannten Geisterspiele direkt vor dem Stadion erst so richtig gespenstisch. In der Vor-Corona-Zeit pulsierte rund um ein Werder-Spiel ganz Bremen. Die Fanmassen strömten durch die Straßen zum Stadion als wären sie grün-weißes Blut in den Adern der Stadt, doch jetzt herrscht Blutleere. Einzig am Osterdeich in Richtung Café Ambiente ist es ein wenig grün-weiß. Dort sitzen vereinzelt Fans mit Werder-Schals auf dem Rasen, alleine oder in Kleingruppen.

Aus dem Stadion ist hier nichts zu hören, nicht einmal das Nebelhorn nach dem Bremer 1:1. Thorsten Hinz wird von einer Push-Meldung auf seinem Smartphone überrascht, die den Werder-Treffer verkündet. Erst danach ist das Tor im leicht verzögerten Online-Stream zu sehen. Hinz freut sich kurz, wenig später trifft ja schon wieder Leverkusen. Der Werder-Fan ist früher losgeradelt zur Arbeit, hat sich an den Osterdeich in Sichtweite zum Stadion gesetzt und schaut das Spiel auf dem Smartphone. „Die Atmosphäre ist hier doch ganz anders als zu Hause im Wohnzimmer“, sagt er. Bis zum Abpfiff kann er aber nicht bleiben, um 22 Uhr beginnt die Nachtschicht. Es wird allmählich dunkel. Das Flutlicht strahlt so hell wie eh und je, doch ansonsten ist rund um dieses Werder-Spiel alles anders als sonst. Nicht jeder findet das schlecht. Zwei Männer auf dem Fahrrad unterhalten sich. Einer sagt: „Man hört hier draußen, was die rufen und wie der Fuß den Ball vor einem 20-Meter-Pass berührt. Das ist viel echter.“