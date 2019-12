Sie kennen und schätzen sich: Lothar Matthäus lobt Florian Kohfeldt für dessen Auftreten während der Krise und rät ihm, noch länger bei Werder zu bleiben. (imago images)

Herr Matthäus, Sie haben als Sky-Experte in dieser Saison viele Spiele von Werder live gesehen. Ist die Mannschaft zu Unrecht in den Tabellenkeller geraten?

Lothar Matthäus: Unrecht ist das nie. Jeder Verein trägt dazu bei, wo er gerade steht. Werder hatte aber zu Beginn mit unverschuldeten Problemen zu kämpfen durch die vielen Verletzten. Dadurch konnte Florian Kohfeldt im Grunde nie die Mannschaft aufs Feld schicken, die er sich ursprünglich als Startformation gewünscht hätte. Deshalb hat Werder Punkte liegen lassen, schon der Auftakt gegen Düsseldorf war total misslungen. Im Verlauf der Hinrunde gab es dann zu viele Unentschieden, wobei auch tolle Unentschieden dabei waren, in Frankfurt, Dortmund und Leverkusen zum Beispiel. Grundsätzlich schaut man Werder gerne zu, das war ja in der Vergangenheit schon so. Werder steht immer für attraktive Spiele, aber vorne wie hinten, und deshalb auch für den Gegner. In den letzten Wochen haben sie jedoch auch Punkte verloren, weil sie nicht gut gespielt haben und nicht das umsetzten, was sie stark macht. Deshalb läuft Werder in der Tabelle nun den Punkten hinterher, die man mit Blick auf das Saisonziel gerne hätte.

Zuletzt gab es Stimmen aus der Mannschaft, dass man zu gut sei für den Abstiegskampf. Schwingt in solchen Aussagen auch eine Gefahr mit?

Solche Aussagen würde ich nie treffen, schon aus Respekt gegenüber den anderen Mannschaften. Aber natürlich hat Werder Bremen normalerweise die Qualität, nicht nur zwei oder drei Mannschaften in der Tabelle hinter sich zu lassen, sondern die halbe Bundesliga. Aber dazu muss alles Stimmen. Und man braucht ein Quäntchen Glück, das hatte Werder in einigen Spielen nicht. Hinzu kamen die vielen Umstellungen wegen der Verletzten. Jetzt gehe ich aber davon aus, dass Bremen zwar nicht zufrieden ist, aber mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben wird. Auf keinen Fall. Ich würde auch gar nicht nach unten schauen, denn die Mannschaft hat diese Qualität. Nach außen würde ich solche Aussagen aber nicht machen. Wichtiger ist ohnehin, dass die Mannschaft ihre Qualität kennt und weiß, wo Werder eigentlich mitspielen kann.

Nämlich wo?

Ganz neutral betrachtet, als Experte und Fußballfan, sage ich: Zwischen Platz acht und Platz zwölf. Das ist die Normalität für den SV Werder, da machen am Ende Nuancen den Unterschied aus. Acht hört sich natürlich besser an, aber andere Mannschaften in der Liga haben eben auch diese Qualität und sind wirtschaftlich noch besser aufgestellt als Bremen. Die Realität sieht für Werder so aus: Wenn es super läuft, dann ist Europa drin. Und wenn es schlechter läuft, kommt man halt etwas weiter nach unten. Werder hat sich mit dem Europacup zwar ein hohes Ziel gesteckt, wenn man sich die Konkurrenz in der Liga anschaut, aber trotzdem: Aufgrund der Spielphilosophie des Trainers, die zur Mannschaft passt, ist auch so ein Ziel nicht im Bereich des Unmöglichen.

Wie bewerten Sie generell die Arbeit von Werders Trainer?

Ich schätze Florian Kohfeldt sehr und respektiere ihn als guten Trainer in der Bundesliga, auch als Gesicht des SV Werder.

Florian Kohfeldt galt im Sommer als heiße Aktie auf dem Trainermarkt, er wurde in Dortmund gehandelt, bevor Werder seinen Vertrag verlängerte. Leidet das Renommee eines so jungen Trainers unter einer solchen Krise?

Das kann bei ihm eigentlich gar nicht leiden, weil er die Situation sehr gut moderiert. Er bleibt ruhig, wie der gesamte Verein. Das ist ja auch eine große Stärke des SV Werder, schon immer, dass man in solchen Situationen ruhig geblieben ist. Das gilt auch für die Fans. Ich habe in den letzten Jahren einige Spiele im Weserstadion gesehen, als Werder noch weiter unten stand, auch da standen die Fans ganz toll hinter ihrer Mannschaft. Das ist eine große Familie in Bremen, eine große Einheit. Immer mit einer guten Atmosphäre. Die Werder-Fans haben ein tolles Gespür dafür, was die Mannschaft braucht, nämlich Unterstützung in schwierigen Zeiten. Bei Kohfeldt ist das im Endeffekt ähnlich. Er passt dazu, kennt das Umfeld und den SV Werder und spricht die Sprache der Spieler.

Andere Vereine werden an diesem Trainer interessiert bleiben. Wie sollte sein weiterer Weg aussehen?

Ich würde ihm raten, nicht zu früh diesen großen Sprung zu machen. Weil ich glaube, dass jedes Jahr bei Werder ihn weiterbringt. Natürlich ist Florian Kohfeldt in der Bundesliga ein Kandidat für andere Vereine, vielleicht auch für höhere Aufgaben. Aber er hat ja Zeit. Er ist noch jung.

Nach acht sieglosen Spielen hat Kohfeldt zuletzt etwas verändert. Er hat Mut und Leidenschaft in den Mittelpunkt gestellt statt schönen Fußballs. Prompt gelang in Wolfsburg ein schmutziger Sieg. Ist das in Werders Situation also wichtiger als schöner Fußball?

In der Situation auf jeden Fall. Andererseits: Mut und Leidenschaft gehören immer dazu. Man muss bereit sein. Aber wenn Werder so lange nicht gewonnen hat, geht es erst einmal um einen Sieg. Ganz egal, wie schmutzig oder verdient er war. Werder hat endlich wieder drei Punkte geholt und kann jetzt gegen den Tabellenletzten Paderborn nachlegen, den man aber nicht unterschätzen darf. Paderborn hat in der Offensive hohe Qualität und gegen Bayern und Leipzig nur knapp verloren und gegen Dortmund beim 3:3 sogar gepunktet. Das sollten warnende Beispiele für Bremen sein, diesen Gegner ernst zu nehmen und voll konzentriert zu sein – und bloß nicht zu sagen: Ach, das ist Paderborn, die haben nur fünf Punkte und sind auf Platz 18. Das geht heutzutage nicht mehr. Die Paderborner sind auf ihre Art eine Bereicherung für die Bundesliga, weil sie einen sehr attraktiven, offensiven und mutigen Fußball spielen. Bremen hat da eine schwere Aufgabe vor sich, aber alles andere als drei Punkte wäre für Werder eine herbe Enttäuschung nach dem Sieg in Wolfsburg.

Wenn es nicht läuft, wird im Fußball immer viel diskutiert. In Bremen geht es dann schnell um Max Kruse. Wie sehr fehlt der letztjährige Topscorer und Kapitän der Mannschaft, als Typ oder als Spieler?

Max Kruse fehlt der ganzen Bundesliga. Er hat in Bremen nicht nur gut gespielt, er war ein Gesicht dieser Mannschaft. Aber: Reisende soll man nicht aufhalten. Und wenn sie weg sind, sollte man nicht mehr über ein Was-wäre-wenn nachdenken. Er ist nach Istanbul gegangen und Werder hat sich anders aufgestellt. Sie haben Qualität in der Offensive. Dazu zähle ich auch Josh Sargent, auch wenn er jetzt verletzt ist. Das ist für mich nicht nur ein junger Spieler, sondern ein Top-Talent, das für Werder mal ganz schwer zu halten sein wird. Seine Geschwindigkeit, seine Robustheit und sein Torabschluss zeugen von Qualität. Er und natürlich auch ein Milot Rashica und Leo Bittencourt mit ihrer Geschwindigkeit - die können und müssen die Lücke von Max Kruse schließen. Ich traue es diesen Jungs zu. Aber bei einem 19-Jährigen wie Sargent geht das nicht von heute auf morgen, ein Spieler wie Max Kruse zu werden. Wie gesagt: Werders Qualität in der Offensive ist enorm. Hinzu kommt bei den Bremern immer wieder dieser Zusammenhalt auf dem Platz, das finde ich bemerkenswert. Das Team funktioniert, auch untereinander. Das gilt auch für die, die auf der Bank sitzen. Weil Kohfeldt das auch in diese Richtung gut moderiert.

Milot Rashica spielt seine zweite starke Saison bei Werder. Wie sehen Sie seine Entwicklung und seine Zukunft?

Er fällt schon seit der Rückrunde der vergangenen Saison sehr positiv auf. Er hat sehr starke Spiele gezeigt. Milot Rashica wird, so denke ich, nicht mehr lange in Bremen sein. Beim 2:2 in Dortmund habe ich ihn live spielen sehen, da hat er ein Riesen-Spiel gemacht nach einer langen Verletzungspause. Das ist ein toller Spieler mit großer Geschwindigkeit. Genau das, was man heutzutage braucht. Die großen Mannschaften wie Leverkusen, Leipzig, Bayern und Dortmund haben schnelle Spieler auf den Flügeln. Rashica hat dieses Tempo, er hat das Dribbling, den Abschluss und das Spielverständnis. Er wird aufgrund seiner Leistungen, die er immer wieder zeigt, viele Angebote bekommen und dann mit seinem Management bei Werder vorstellig werden. Das wird wahrscheinlich der nächste große Transfer in der Bundesliga. Und der wird Werder Bremen wieder Geld in die Kasse bringen.

Werder spekuliert auf einen Rekordverkauf. Bisher war Delaney mit 20 Millionen Euro der teuerste Abgang. Was könnte Rashica bringen?

Ich weiß nicht, worauf Werder spekuliert. Aber ich sehe das Potenzial des Spielers und kenne den Markt. Heute werden natürlich auch ganz andere Summen gezahlt als vor ein paar Jahren. Ich würde sagen, Rashica wird für Werder der nächste Rekordtransfer, bei ihm steht eher eine 3 vorne.

Wäre es denn gut, wenn ein Spieler wie Rashica der Bundesliga erhalten bliebe und nicht der nächste Star nach England zieht?

Das wäre für die Bundesliga schon wichtig. So wie jetzt auch die Rückkehr von Jürgen Klinsmann als Trainer der ganzen Liga und den Medien gut tut. Gute Spieler heben das Niveau der Liga, und dadurch gewinnt sie an Aufmerksamkeit. Nicht nur in Bremen oder in Deutschland, sondern weit darüber hinaus. Ich glaube, der Kosovo verfolgt die Spiele von Werder Bremen gerade sehr genau…

Nicht so gut drauf ist bisher Maximilian Eggestein bei Werder. Trotz der Nominierung fürs Nationalteam im Frühjahr und trotz einer starken U21-EM. Oder hängt das bei ihm vielleicht zusammen?

Nein. Man muss jungen Spielern einfach etwas Zeit geben. Viele junge Spieler hatten ein super Jahr und werden direkt mit den größten Vereinen in Verbindung gebracht. Das ist bei ihm so wie bei Florian Kohfeldt: Es ist doch klar, dass sie in Bremen von größeren Vereinen beobachtet werden. Für Maximilian gilt: Erst einmal stabil werden und die Leistungen wiederholen. Da wäre ich als größerer Verein ja auch vorsichtig, einen Spieler zu verpflichten, die erst ein Jahr richtig gut gespielt hat. Nehmen Sie den Ex-Frankfurter Jovic und Real Madrid, das ist ein super Beispiel, wo ein Spieler den großen Namen Real Madrid hört und plötzlich ein Gehalt geboten bekommt, dass er in Frankfurt nicht verdient hätte. Hundertprozentig glücklich wird er in Madrid nicht sein, wenn er regelmäßig auf der Bank sitzt und am Sonntag mit den Reservisten trainieren muss. Das sind aber Entscheidungen, die ein Spieler selbst treffen muss.

Was raten Sie Maximilian Eggestein?

Bei ihm ist es anders gelaufen: Er spielt immer noch in Bremen und hat zurzeit nicht die auffällige Phase wie vor einem Jahr, als er viele Tore machte. Diese Phase muss man ihm aber zugestehen, er wird da auch wieder raus kommen. Das hängt auch mit Werders Mannschaftsleistung zusammen. Denn wenn es beim gesamten Team läuft, dann kannst du auch persönlich besser auf dich aufmerksam machen. Trotzdem ist er immer noch ein wichtiger Spieler für den SV Werder. Dazu noch als Eigengewächs. Er hat die nötige Qualität, auch die Geschwindigkeit, und er kann verschiedene Positionen im Mittelfeld spielen: mal offensiv, dann wieder etwas defensiver. Für mich ist es normal, dass ein junger Spieler auch mal eine Phase hat, wo er sein Niveau nicht ganz erreicht. Es prasselt viel auf ihn ein, er setzt sich vielleicht auch selbst unter Druck. Er ist gehärtet und kommt da ganz sicher wieder raus.

Übrigens: Wenn Claudio Pizarro noch ein Bundesligator schießt, würde er Ihren Rekord knacken. Bei Ihnen lagen einst 19 Jahre und 347 Tage zwischen dem ersten und dem letzten Bundesligator. Pizarro könnte das nun sogar noch toppen.

Unglaublich. So lange ist der schon in Deutschland? Das sind ja 20 Jahre! Er hat wahrscheinlich auch sofort getroffen, als er damals in die Bundesliga kam. Natürlich wünsche ich ihm jetzt noch ein Tor, weil ich jedem Spieler Rekorde und tolle Ergebnisse wünsche. Ich weiß, wie gut sich das anfühlt. Wenn Claudio dieses Tor macht, muss man ihm gratulieren. Denn das ist dann schon eine große Leistung. Ich weiß ja, was es bedeutet, 20 oder 21 Jahre lang Profi zu sein. Das heißt schon, dass man etwas geleistet haben muss. Und das bei ihm nicht irgendwo, sondern in der deutschen Bundesliga. Dort auch qualitativ so lange mitzuhalten, das ist eine besondere Leistung von Claudio.

Als Pizarro Ende der 90er-Jahre in die Bundesliga kam, haben Sie mit dem heutigen Werder-Aufsichtsratschef Marco Bode noch gemeinsam im Nationalteam gespielt. Wie war das damals eigentlich? Hier der introvertierte Bode, und dort der eher impulsive Matthäus…

Marco war ein Mannschaftsspieler. Und ich auch. Natürlich war ich geprägt durch Bayern München, also dominant. Klar. Der Bremer war eher ein bisschen zurückhaltend. Aber auf dem Platz war Marco ein intelligenter und guter Spieler, der vorne gute Laufwege hatte und sehr torgefährlich werden konnte, sehr schnell, gute Technik und Übersicht. Wir hatten nie ein Problem miteinander. In einer Mannschaft bist du halt mit 20 Spielern unterwegs. Mit dem einen hast du dann mehr Kontakt, mit dem anderen weniger. Marco war schon damals ein paar Jahre jünger wie ich (lacht), da ist man sich nicht die ganze Zeit über den Weg gelaufen. Aber bis heute haben wir einen sehr guten und respektvollen Kontakt.

Bode sorgte diese Woche für Aufsehen, als er Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge in der Solidarfrage der Bundesliga scharf contra gab. Muss man als Werder Bremen lauter werden, so wie Bode nun, um wahrgenommen und vor allem auch ernstgenommen zu werden?

Es kommt natürlich immer auf den Moment an. Wann wird man laut? Wann fühlt man sich ungerecht behandelt? Wann muss man was sagen? Natürlich kann man sich dann auch mal gegen einen Großen stellen. In der Liga müssen ja nicht immer alle einer Meinung sein. Wenn Karl-Heinz Rummenigge die Meinung A hat, Marco Bode aber die Meinung B, dann bin ich der Meinung, dass man dies auch öffentlich über die Medien so kommunizieren kann. Karl-Heinz Rummenigge hat es ja auch so gemacht. Dabei ist aber auf beiden Seiten kein Wort unter der Gürtellinie gefallen. Jeder hat seine Interessen vertreten, das war absolut in Ordnung.