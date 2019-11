Werder-Trainer Florian Kohfeldt. (nordphoto)

Acht Ligaspiele in Folge ohne Sieg, Abstiegskampf statt Europa-League-Träume: Es gehört zum Fußballgeschäft, dass in solch einer Negativphase auch Kritik am Trainer aufkommt. In Bremen ist diese Kritik aber nur leise und vereinzelt wahrzunehmen. Florian Kohfeldt besitzt viel Kredit, und zwar völlig zu Recht.

Der Trainer hat Werder in einer dramatischen Lage übernommen und gerettet, hat die Mannschaft dann mit attraktivem Fußball in die Nähe der europäischen Ränge geführt und durch sein authentisches Auftreten bundesweit viele Sympathien gewonnen. Natürlich macht derzeit auch Kohfeldt Fehler und liegt bei Personalentscheidungen mitunter falsch. Allzu viele Alternativen hat er allerdings nicht, fast alle Schlüsselspieler sind außer Form oder verletzt.

Wer im Angesicht der aktuellen Krise behauptet, Kohfeldt hätte als Cheftrainer noch nie eine schwierige Phase gemeistert, der irrt. Seine Anfangszeit war hart, und im vergangenen Jahr holte Werder aus den neun Ligaspielen vor der Winterpause nur einen Sieg. Kohfeldt arbeitete in Ruhe weiter und führte seine Mannschaft zu einer starken Rückrunde. Das kann ihm auch dieses Mal gelingen, denn er erreicht die Spieler weiterhin.