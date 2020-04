Zunächst verkündete die Konferenz der Sportminister (SMK) am Montag, dass Spiele in der Bundesliga ohne Zuschauer ab Mitte oder Ende Mai denkbar sind. Dann legten zwei Ministerpräsidenten nach. Markus Söder aus Bayern und Armin Laschet aus Nordrhein Westfalen nannten in „Bild“ mit dem 9. Mai in konkretes Datum, wann in der Liga der Ball wieder rollen könnte.

Die Bosse der beiden wichtigsten Klubs, Karl-Heinz Rummenigge aus München und Joachim Watzke aus Dortmund, sekundierten, ebenfalls via „Bild“. Die Bundesliga würde „Millionen Fans ein wenig Lebensfreude“ in die Wohnzimmer bringen, sagte Watzke. All das klingt, als stehe die Durchführung von Geisterspielen im Grundsatz fest.

Ist dem so? Der WESER-KURIER gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.



Wird gespielt oder nicht?

Das lässt sich derzeit nicht seriös beantworten. „Man wird man sehen, ob die Maßnahmen der Lockerungen die Zahl der Infektionen schlagartig nach oben treibt. Dann haben wir wieder eine völlig neue Situation“, sagt Bremens Innensenator Ulrich Mäurer, der letztlich entscheidet, ob in Bremen Geisterspiele stattfinden, zum WESER-KURIER.

Sportsenatorin Anja Stahmann, die in der SMK an der Entscheidungsfindung beteiligt war, sagt, „dass man die aktuellen Zahlen des Rober-Koch-Instituts anschauen muss.“ Und sie erinnert an die Bedingungen, dass die DFL Konzepte vorlegen muss zu Tests, Abstandsregelung, Fans vor den Stadien und anderem. „Ich kann mir das persönlich ganz schwer vorstellen“, lautet ihre Einschätzung zu Geisterspielen in Bremen.



Der 9. Mai oder Mitte/Ende Mai – welcher Termin für den Wiedereinstieg gilt?

Ein definitives Datum gibt es noch nicht. „Es gab verschiedene Daten, die aufgerufen wurden“, sagt Stahmann, Bremens Sportsenatorin und Vorsitzende der SMK,über die Beratung der Sportminister. Über einen konkreten Termin wird am 30. April zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Bundesländer beraten.

Stahmann spricht von ungeheurem Druck, unter dem die SMK gestanden habe: „Manchmal hat einen der Zweifel beschlichen: Geht es da eigentlich noch um Sport oder geht es da um das wirtschaftliche Produkt?“ Mäurer sieht in den Äußerungen Söders und Laschets den Versuch, Druck aufzubauen: „Dass der Profi-Fußball eine Vorzugsregelung bekommt, habe ich immer befürchtet.“



War das Datum mit den 36 Profi-Klubs abgestimmt?

Nein, die Mehrzahl der Vereine wurde davon überrascht. Dass neben Rummenigge und Watzke auch der DFL-Vorsitzende Christian Seifert in „Bild“ die Aussagen Söders und Laschets lobte („Die Politik vertraut uns“), dürfte ein Beleg sein, dass es ein Zusammenspiel aus Politik, Top-Klubs und DFL gibt.

Die Klubs der Liga dürften die Botschaft positiv aufgenommen haben. Am Donnerstag findet die nächste Vollversammlung der DFL mit allen 36 Profi-Klubs statt.

Wird dem Fußball ein Sonderweg gewährt?

Eindeutig ja! Dass trotz eines Versammlungsverbots und Einschränkungen in vielen Bereichen Geisterspiele konkret in Aussicht gestellt werden, zeigt laut Mäurer „den Einfluss, die Macht und die Rolle der Finanzen“. Der Innensenator bezweifelt, dass es eine Akzeptanz dieses Sonderwegs gibt: „Ich denke, die Reaktionen werden negativ sein. Viele leiden unter dieser Krise. Dass nun gerade der Profi-Fußball eine Vorzugsbehandlung erfährt, kommt nicht gut rüber.“



Wie bereitet sich Werder auf Spiele ab dem 9. Mai vor?

So, wie die Regeln es aktuell in Bremen vorschreiben: Maximal vier Personen trainieren gleichzeitig auf dem Platz. Der Abstand zwischen den Spielern wird eingehalten, Körperkontakt gibt es nicht. Diese Vorschriften gelten bis zum 4. Mai und werden von allen penibel eingehalten. Dabei soll es weiterhin bleiben, heißt es im Klub.

Eine wirkliche Vorbereitung auf einen Wettkampfstart am 9. Mai ist so natürlich nicht möglich. Deshalb gehen bei Werder viele davon aus, dass dieser noch einmal verschoben wird. Andernfalls würde Werder einen eklatanten Wettbewerbsnachteil haben, da in anderen Städten und Bundesländern die Regeln lockerer sind, heißt es.

Nötig sei ein Vorlauf von etwa drei Wochen, um die Spieler fit für Spiele zu bekommen. Dabei geht es weniger um körperliche Fitness, es geht darum, ein fußballerisches Level zu erreichen. 21 Tage erwartet Werder als zeitlichen Puffer, bevor der Ball wieder rollt.



Wie würde der Spielplan aussehen?

Es gibt verschiedene Szenarien. Eins sieht vor, am 9. Mai mit dem 33. Spieltag einzusteigen, da das Datum zum ursprünglichen Spieltag passt. Es würde der 34. Spieltag folgen und dann am 26. Spieltag angesetzt – der erste, der abgesagt wurde. Möglich wäre auch, direkt mit dem 26. Spieltag zu beginnen. Über den genauen Ablauf stimmt die DFL-Vollversammlung ab, das steht noch aus.

Gibt es Reaktionen aus der Fanszene?

Der Zusammenschluss „Fanszenen Deutschland“ hat zuerst eine Erklärung abgegeben. „Die Wiederaufnahme des Fußballs, auch in Form von Geisterspielen, ist in der aktuellen Situation nicht vertretbar – schon gar nicht unter dem Deckmantel der gesellschaftlichen Verantwortung.“ Die Fan-Organisation „Unsere Kurve“, in der AG Fankulturen der DFL vertreten, schreibt: „Verbände, Vereine und Funktionäre messen das eigene Handeln nur dann an moralischen Maßstäben, wenn es dem eigenen Vorteil dient.“