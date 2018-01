Florian Kohfeldt und seine Trainerkollegen sahen sehr entspannt aus, als sie am späten Montagabend in den Flieger zurück nach Bremen stiegen. Werders Cheftrainer verließ Spanien mit einem guten Gefühl. Optimal habe man die kurze Zeit zwischen Trainingsauftakt im neuen Jahr und dem Rückrundenauftakt am kommenden Sonnabend gegen 1899 Hoffenheim genutzt, führte Kohfeldt aus, sagte aber auch: „Ich will nicht den Eindruck von Zufriedenheit aufkommen lassen, auch bei mir nicht.“ Mit anderen Worten: Vieles klappt schon ganz gut bei Werder, alle Fragen sind aber noch nicht beantwortet. MEIN WERDER fasst den Stand der Dinge zusammen.

Für wen lief es gut?

Er schoss das 1:0 im Test gegen Twente, und vor dem Elfmeter, der zum 3:0 führte, war er gefoult worden: Hinter Florian Kainz liegt ein Trainingslager, in dem er auf sich aufmerksam machen konnte. Werder-Trainer Florian Kohfeldt geht zwar nicht soweit, Kainz als Gewinner des Trainingslagers zu bezeichnen, „ich tue mich schwer damit, jemanden herauszuheben“. Aber Kohfeldt sagt über Kainz auch: „Er kommt immer mehr dahin, dass er die Stärken, die er hat, auch wirklich effektiv in unser Spiel einbringt. Das hat mir gut gefallen.“

Gut gefallen hat Kohfeldt auch, dass Zlatko Junuzovic die Tage in Algorfa ohne Beschwerden nutzen konnte. Im Test gegen Twente spielte der Kapitän die kompletten 90 Minuten durch. In der Hinrunde stand Junuzovic verletzungsbedingt nur fünfmal von Anfang bis Ende auf dem Platz. Zu Beginn des Trainingslagers hatte Junuzovic noch davon erzählt, wie wichtig eine beschwerdefreie Vorbereitung für ihn sei. Jetzt hat er sie gehabt. Das lässt hoffen, nachdem er die Vorbereitung im Sommer noch verpasst hatte.

Ebenfalls einen starken Eindruck hinterließ Philipp Bargfrede, der an seine auffälligen Auftritte vor allem gegen Hinrunden-Ende nahtlos anknüpfte. Wenn der 28-jährige Mittelfeld-Abräumer, der in der Vergangenheit regelmäßig mit Verletzungen zu kämpfen hatte, gesund bleibt, ist er aus der Werder-Elf nicht wegzudenken.

Für wen lief es nicht so gut?

Es ist in jeder Vorbereitung dasselbe Spiel: Vor allem die Profis, die bis dahin nicht zum Zuge gekommen sind, nehmen sich besonders viel vor. Diesmal beispielsweise Lamine Sané, Izet Hajrovic, Luca Caldirola oder Aron Johannsson.

Das Ergebnis: Sané, der mit einem Tag Verspätung in Algorfa erschien, konnte seine Situation nicht verbessern, er bleibt Innenverteidiger Nummer drei. Unverändert ist auch der Status von Caldirola: Er ist nach wie vor ein Kandidat für einen Wechsel noch in diesem Winter, weil er nach wie vor nur die Nummer vier in der Hierarchie der Innenverteidiger ist.

Hajrovic spielte gegen Twente 70 Minuten vorne rechts. Er war weit weniger auffällig als Florian Kainz auf der anderen Spielfeldseite, hat sich aber in Sachen Laufwege und im defensiven Umschaltspiel schon ein wenig verbessert.

Johannsson schließlich bleibt das Pech treu. Der US-Stürmer hat sich wieder näher an die erste Mannschaft herangearbeitet, gegen Twente fehlte er aber wegen einer Knieverletzung. Zwar sagt Kohfeldt: „Körperlich wirft es ihn nicht zurück, dass man Sorgen haben muss. Vom Rhythmus her ist es aber nicht optimal.“ Und im Rhythmus war Johannsson in Bremen bisher nur selten.

Das sind die wichtigsten Erkenntnisse

Es war ein zäher Auftakt. Bis der Ball im Training endlich einmal lief wie am Schnürchen, bis sich ein Spielfluss entwickeln konnte, dauerte es gut zwei Tage. Bis dahin griff Cheftrainer Florian Kohfeldt auffällig häufig in die Trainingsübungen ein, korrigierte hier, forderte Änderungen dort. So wie es aussieht, hat es was gebracht. Werders Auftritt im Test gegen Twente sah fußballerisch sehr ordentlich aus.

Kohfeldt wird defensiv – anders als sein Vorgänger Alexander Nouri – hauptsächlich auf die Vierer- statt auf eine Dreierkette setzen. Werder will überhaupt wieder aktiver sein, mehr agieren als reagieren. Die Mannschaft attackiert früher, versucht, den Gegner zu Fehlern zu zwingen.

Auffällig im Trainingslager war, wie viel die Spieler jeden Tag und auch am Sonntag im Test gegen Twente miteinander kommunizierten. „Das hat mir gut gefallen“, sagt Kohfeldt, „dass sie sich immer wieder geholfen, immer wieder kleine Kommandos gegeben haben.“ Von Max Kruse ist man das gewohnt, „Max ist da auffällig, weil er einfach das Verständnis hat, diese Räume, die frei sind, anzulaufen und zu besetzen“, sagt Kohfeldt. In Algorfa entpuppten sich auch die Innenverteidiger Niklas Moisander und Milos Veljkovic als lautstarke Dirigenten. Zlatko Junuzovic und Thomas Delaney nehmen als Führungskräfte seit eh und je verbal Einfluss auf das Spiel und ihre Nebenleute.

Das sind die offenen Fragen

Mit drei Stürmern? Oder mit zwei? Mit Robert Bauer oder Theo Gebre Selassie hinten rechts? Und: Ist Izet Hajrovic als Ersatz für Fin Bartels einer für die Startelf? Und wo liegt die Zukunft von Johannes Eggestein? Nicht auf alle Fragen gibt es im Moment befriedigende Antworten. Gegen Twente spielte Werder mit drei Offensiven: Kainz, Kruse und Hajrovic. Denkbar ist aber auch ein Modell Kruse plus Partner. Der Partner könnte Ishak Belfodil sein. Wenn er Johannes Eggestein hieße, würde das mit Sicherheit viele Fans freuen, denn es gibt nicht wenige, die dem jungen Stürmer eine echte Chance wünschen. Gegen Twente kam Eggestein erst spät ins Spiel, schoss dafür aber ein wunderbares Tor zum 4:0-Endstand. Ob das und die übrigen Eindrücke aus Algorfa reichen, damit Eggestein dauerhaft zum Kader der Profis zählt, oder ob es für ihn besser ist, regelmäßig in der U23 zu trainieren und vor allem zu spielen, will Kohfeldt Mitte der Woche entscheiden.

Jeweils 45 Minuten durften Robert Bauer und Theo Gebre Selassie gegen Twente spielen. Beide sind Kandidaten für die Position hinten rechts in der Viererkette. In der Hinrunde war Gebre Selassie gesetzt, Bauer entweder Ersatz oder dritter Mann in der damals noch unter Nouri praktizierten Dreierkette. Bauer bereitete gegen Twente zwar das zweite Tor mit einem schönen Diagonalball vor, aber vermutlich dürfte Gebre Selassie aus der Hinrunde noch einen kleinen Bonus haben, da auch er einen sehr engagierten Eindruck in Algorfa machte.