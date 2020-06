"Hätte, Wäre & Wenn" heißt der größte Konzern der Welt mit über sieben Milliarden Angestellten. Ein Unternehmen, in dem ständig alle jammern und lamentieren. Das ist ein menschliches Dilemma – anders als Schimpansen, Rotbauchunken und Gummibäume können wir uns prima ausmalen, wie es besser hätte kommen können, wäre da alles anders gelaufen, wenn doch bloß … blablabla.

„Nützt je nix“ lautet eine ostfriesische Weisheit, die meint: Es ist, wie es ist. Jetzt bitte schnell diese sinnlosen Gedanken seifenblasenartig platzen lassen: hätte doch Schiri Osmers Bayerns Davies glatt Rot gezeigt! Wären beim BVB mehr Fußballprofis und weniger Friseurlehrlinge gegen Mainz angetreten! Wenn Leipzig gegen Düsseldorf bloß das 3:0 geschossen hätte! Nebenbei: Wer am letzten Mittwoch zehn Euro auf den Mainzer Sieg und das Düsseldorfer Unentschieden gesetzt hätte, wäre um 840 Euro reicher geworden, wenn … ! Ich kenne keinen, der so blöd war, so schlau zu sein.

Werder darf nicht jammern, es gab ausreichend Gelegenheiten, an 31 Spieltagen zuvor weniger als 64 Gegentore und mehr als sechs Heimpunkte einzufangen. Heimvorteil? Das klingt in Bremen aktuell wie Begräbnisbegeisterung – das Wort gibt’s, aber die Sache nicht. Wenn Werder zuhause so wie auswärts gepunktet hätte, wäre man jetzt noch im Rangeln um die Europa League dabei … nützt je nix. Auch der nächste Gegner Mainz 05 leidet unter galoppierender Heimphobie und hat von den letzten zehn Spielen zuhause nur eins gewonnen. Das könnte nützen!

Kohfeldt ist der Richtige

Damit sind wir bei der Produktivabteilung des Konzerns „Hätte, Wäre & Wenn“. Vorstellungskraft ist rückwärts gerichtet oft traurig, sollte vorwärts aber fröhlich sein. Ich sehe Werder im Karneval: Sieg in Mainz, Sieg gegen Köln, Düsseldorf patzt, Relegation gegen Narren aus dem Unterhaus – wolle mer se drinlasse? Jau, Narhalla-Marsch, Werder bleibt erstklassig.

Und wenn alles nix nützt? Ein Gedanke wie eine Wurzelkanalbehandlung. Wenn die Degradierung eintritt, hätte Werder eine klare Idee, wie die Zukunft besser zu gestalten wäre? Da kommen viele Fragen. Mit Florian Kohfeldt? Von mir ein klares Ja. Voraussetzung: Die positive Entwicklung nach der Corona-Pause setzt sich beim Finale furioso fort. Grundsätzlich meine ich zwar, dass ein Abstiegstrainer ein Abschiedstrainer sein sollte – normalerweise hat er sein gesamtes Arsenal erfolglos verballert, er ist danach häufig so wirkungsvoll wie ein Regenwurm als Zahnstocher. Bei Kohfeldt und seinem Team sehe ich es anders: Sie wissen, wo der grün-weiße Frosch die Locken hat. Sie haben Fehler gemacht, die Lerneffekte sollten sie bei Werder umsetzen. Viele Umbrüche nach Abstiegsdepression führten eher zu Zusammenbrüchen – hallo, Kaiserslautern. Was Kontinuität und Vertrauen bewirken können, beweist um Beispiel Freiburg.

Aktuell liegt das Kind im Brunnen, aber es strampelt noch. Sportkamerad Wontorra hat vor einer Woche an dieser Stelle angemahnt: „Heute sind wir alle Werder!“ Das hat ziemlich gut geklappt. Bei Sat.1 wurde seinerzeit der „FilmFilm“ erfunden, was ich eher doofdoof fand. Aber, nützt je nix: Heute müssen wir alle WerderWerder sein. Damit aus Wunden ein Wunder werden kann.

