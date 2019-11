Jörg Wontorra (nordphoto)

Jetzt gilt es, Werder! Denn man mag es drehen und wenden, wie man will: Der Kick gegen Schalke wird richtungsweisend. Ein Sieg muss her, sonst ist schlicht und ergreifend Abstiegskampf. Woher aber diesen Sieg nehmen und nicht stehlen? Die Sterne stehen jedenfalls nicht so günstig, allein die bisherige Saisonbilanz der beiden Klubs kann schon nachdenklich stimmen. Ein mickriger Heimsieg für Grün-Weiß gegen nur eine Auswärtspleite der Konkurrenz aus dem Westen. Vorteil Schalke also, und auch der Kadervergleich hebt Werder nicht wirklich in den Favoritenstand.

Machen wir uns doch nach einem Drittel der Saison mal ehrlich: Die Vordenker am Osterdeich hatten das Ziel Europa in dem Glauben ausgerufen, dass das Team im Vergleich zum Vorjahr nichts an Qualität eingebüßt hat. Ein Trugschluss! Allein der Abgang von Max Kruse fällt mehr ins Gewicht als sich so mancher bisher eingestehen wollte – selbst, wenn wir es nur auf seine Elfmeter-Verlässlichkeit reduzieren würden. Zugegeben: Werder ereilte schon früh die Langzeit-Verletzung von Niclas Füllkrug. Einer wie er hätte diese - Achtung: Wortspiel für Insider - „Lücke“ schließen können. So aber hat die Offensive nicht wirklich einen neuen Schub bekommen - zumal auch Pizarro zunehmend seinen Schrecken für den Gegner verliert und die jungen Wilden wie Josh Sargent oder Johannes Eggestein derzeit stagnieren. Wobei Letzterer auch nicht die Möglichkeit bekommt, sich in seiner „gelernten“ Rolle als Mittelstürmer zu zeigen.

Im Mittelfeld mühen sich engagierte, aber eher brave Fußball-Arbeiter. Oder wie es im Fachjargon heißt: Viele Sechser, manche Achter, aber kein Zehner. Irgendwie fehlt halt dieser Schuss an Kreativität im Spiel, der den Unterschied zu wahren Europa-League-Kandidaten ausmacht. Leonardo Bittencourt oder Yuya Osako könnten das noch am ehesten leisten, wenn sie ihre Fähigkeiten als Ideengeber abrufen (dürfen).

Die Achillesferse aber bleibt weiterhin die Defensive. Okay, auch hier gibt es Entschuldigungen wie das Malheur mit Ömer Toprak. Das war nicht kalkulierbar, und ohne seine Verletzungen hätte er zweifelsfrei das Zeug zum Abwehr-Stabilisator gehabt. So nebenbei reift freilich der Gedanke, warum Werder sich gerade bei einem Spieler mit seiner Krankenakte eine Kaufverpflichtung aufzwingen ließ und den endgültigen Transfer im nächsten Jahr nicht an eine bestimmte Anzahl von Einsätzen gekoppelt hat. Nun gilt es, das Beste draus zu machen – aus der Personalie Toprak genau so wie aus dem gesamten Auftritt des Deckungsverbandes.

Hoffnung verbreitet dabei die Rückkehr von Augustinsson. Er allein wird die Defizite bei Standards zwar nicht beheben, aber er gibt seinem Trainer mehr Spielraum im Aufstellungs-Puzzle, und damit auch in der Bearbeitung der wahren Problemzone Innenverteidigung. Florian Kohfeldt hat da schon fast alles probiert: Groß, Veljkovic, Langkamp, sogar Gebre Selassie. Doch egal, wer sich im Epi-Zentrum versuchte: Unterm Strich standen im Schnitt zwei Gegentore pro Partie. Warum dann also nicht noch eine neue Variante? Marco Friedl. Seine Stellvertreter-Aufgabe auf der linken Seite hat sich erledigt, er hat in der gesamten Vorbereitung auf seiner angestammten Position in der Innenverteidigung trainiert und dort auch schon ordentliche Spiele abgeliefert.

Was auch immer Florian Kohfeldt gegen Schalke aus dem Hut zaubern wird, es ist sein Job, und den macht ihm auch niemand streitig. Aber die Zeit der Durchhalteparolen ist vorbei. Nach sieben Spielen ohne Sieg dürfen die Zeichen auch mal auf Veränderung stehen. Das schafft neuen Wettbewerb im Kader, und das kann auch als Überraschungsmoment für den Gegner taugen. In der Verantwortung stehen dabei natürlich die elf Auserwählten. Sie müssen dafür sorgen, dass es nicht bald ungemütlich wird in der Wohlfühloase Bremen. In diesem Sinne: Jetzt gilt es, Werder!

Zur Person

Jörg Wontorra (70)

ist als Sportmoderator eine Legende und arbeitet für „Sky“. Im wöchentlichen Wechsel mit Lou Richter, Christian Stoll und Daniel Boschmann schreibt Jörg Wontorra in unserer Zeitung, was ihm im Bundesliga-Geschehen aufgefallen ist.