Niclas Füllkrug wird trotz der Saisonverzögerung wohl erst in der neuen Spielzeit wieder ein Faktor bei Werder sein. (nordphoto)

Es ist das Paradoxe an dieser verworrenen Situation. Die Ungewissheit über das Zukünftige kann in ganz speziellen Fällen auch eine Chance sein. Das gilt beispielsweise für Werders verletzte Spieler, für die der Faktor Zeit schon länger von enormer Bedeutung ist und nun noch einmal richtig wichtig werden könnte.

Da ist etwa Niclas Füllkrug, der nun schon etliche Monate fehlt. Am 20. September 2019 hatte sich der Stürmer einen Kreuzbandriss im Training zugezogen, als er unglücklich mit Benjamin Goller kollidierte. Werder verlor einen elementaren Spieler. Einen, der in den wenigen Partien zuvor als willensstarker Vorbereiter und Torschütze überzeugt hatte. Im Februar gab es sogar ganz zarte Hoffnungen auf eine Rückkehr noch in dieser Saison, als Füllkrug auf dem Rasen sein Reha-Programm fortsetzte. Doch der nächste Rückschlag kam schnell, nur wenige Tage später folgte eine erneute Knie-Operation und die Saison war beendet.

Füllkrugs Zeitfenster

Aufgrund des Coronavirus gilt nun allerdings eine etwas andere Zeitrechnung im ­Leistungssport, durch die Verschiebung der Fußball-Europameisterschaft könnte in der Bundesliga theoretisch noch bis in den späten Juni hinein gespielt werden. Ist das also die große Chance für Niclas Füllkrug? Wird der Angreifer vielleicht doch noch einmal ein Faktor im Bremer Abstiegskampf?

Trainer Florian Kohfeldt macht derartige Gedankenspiele sofort zunichte. „Bei Niclas würde ich keinerlei Hoffnung verbreiten wollen“, sagt der Werder-Coach. „Da sehe ich keine Chance, dass er vor dem 30. Juni in den Spielbetrieb eingreift.“ Für den 27-Jährigen stehe vielmehr die wie auch immer geartete neue Saison im Vordergrund. „Bei ihm geht es darum, dass er in der Vorbereitung, also Richtung August, wieder mit der Mannschaft trainieren kann.“

Möhwalds gute Chancen

Nun ist Niclas Füllkrug nicht der einzige Langzeitverletzte der Bremer. Auch Kevin Möhwald wartet nun schon seit Monaten darauf, wieder ganz normal mit den Teamkollegen Fußball spielen zu können. Auch der Mittelfeldakteur war im September ausgebremst worden, als er sich ebenfalls einer Knie-Operation hatte unterziehen müssen. Immerhin: Auch Möhwald ist ab und an schon wieder auf dem Trainingsgelände zu sehen, bislang überstand er seine individuellen Einheiten recht unbeschadet. „Mein Ziel ist es, auf jeden Fall diese Saison noch ein paar Spiele zu machen“, hatte der 26-Jährige erst kürzlich erklärt. So wie es aussieht, könnte daraus tatsächlich noch etwas werden. „Bei Kevin ist es nicht so unwahrscheinlich wie bei Niclas“, sagt Florian Kohfeldt, der die Erwartungen dennoch nicht zu hoch schrauben will. „Da müssen wir sehen, wie die Situation im Mai ist.“

Auf den Wonnemonat dürfte es auch bei Ömer Toprak hinauslaufen. „Wir gehen momentan von einer gesamten Ausfallzeit von acht bis zehn Wochen aus“, hatte Werders Chefcoach bereits gesagt und darauf verwiesen, dass zwei Wochen davon seit dem Pokalabend in Frankfurt schon abgelaufen seien. Folglich ist mit einer Rückkehr Topraks Mitte Mai zu rechnen – sofern der Saisonbetrieb dann wieder läuft.

Bittencourts ersehnte Pause

Wesentlich schneller sollte es bei Torhüter Jiri Pavlenka gehen, der nach seinem Faserriss zuletzt schon wieder trainierte, ehe es in die sportliche Auszeit ging. Von Vorteil dürfte die fußballlose Zeit auch für Leonardo Bittencourt sein, der seit dem Mallorca-Trainingslager eine Sprunggelenksverletzung mit sich herumschleppt. Zuletzt hatte er sich mit Schmerzmitteln durch die Bundesliga-Spieltage gekämpft, im Anschluss musste häufig ein kühlender Verband dabei helfen, die erneute Schwellung zu lindern. Nun kann er die Blessur komplett auskurieren – und alles nur wegen dieser kuriosen fußballlosen Zeit.