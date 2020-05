Für Trainer Florian Kohfeldt und seine Spieler führt der Weg unaufhaltsam in die 2. Liga. (nordphoto)

Es waren sieben Buchstaben, die in strahlendem Weiß von der Anzeigetafel leuchteten. Das tun sie immer, wenn im Weserstadion ein Spiel zu Ende geht – doch dieses Mal wirkten sie besonders bedrohlich. T-S-C-H-Ü-S-S war dort zu lesen. Der Gruß gilt eigentlich stets den vielen Zuschauern in der Arena, am Montag richtete er sich an die wenigen Menschen, die den Abend dort verbringen durften. In Wahrheit wirkte er aber schon fast wie ein Werder-Abschied aus Liga eins.

Nach dem 1:4 gegen Bayer Leverkusen ist jedenfalls nur schwer vorstellbar, dass die Bremer tatsächlich noch die Kurve bekommen. Dafür gab es einfach zu viel Altbewährtes: eine enorme Fehlerquote, spielerische Mängel, ungenügendes Aufbäumen gegen den drohenden Abstieg. Und als Sahnehäubchen waren Sätze zu hören, die in dieser Saison schon häufig gefallen sind – ohne auch nur den kleinsten Effekt zu haben. „Leverkusen hat sehr viel Qualität, aber die Gegentore kassieren wir viel zu einfach“, sagte beispielsweise Kapitän Niklas Moisander. Trainer Florian Kohfeldt wählte ebenfalls Worte, die nicht neu waren. „Das ist noch kein K.o.-Schlag. Wir müssen und werden das mental verarbeiten.“

Nun befindet sich der Bremer Chefcoach in einer Zwickmühle. Sein Amt zwingt ihn im Grunde dazu, den Schutzschirm über seine Mannschaft zu spannen, ihr in der Öffentlichkeit den Rücken zu stärken. Notfalls eben auch mit Anleihen aus der „Abteilung Durchhalteparole“. Andererseits sinkt mehr und mehr die Glaubwürdigkeit. Schon oft hat er sein Team vor einer Partie stark geredet, mit verhaltener, fast positiver Kritik versucht, seine Spieler in die Pflicht zu nehmen. Gelungen ist das selten, der tabellarische Ist-Zustand die Folge. Die Kritiker an seiner Person lässt das nicht verstummen, wobei beim besten Willen nicht einwandfrei zu beantworten ist, ob der Fehler im System der Trainer selbst ist oder eher das Personal auf dem Platz, das immer und immer wieder enttäuscht. Schlechte Wortspiele aus der Geisterwelt sind dank der Spiele ohne Zuschauer gerade schwer in Mode – Werder wäre diesbezüglich vielleicht gern ein Schreckgespenst, ist es aber allerhöchstens für die eigenen Fans. Stattdessen agiert die Mannschaft wie ein alternder, dem ewigen Leben überdrüssiger Vampir: beängstigend blutleer und ohne jeglichen Biss.

Baumann vertraut Kohfeldt

Für Sportchef Frank Baumann bleibt Florian Kohfeldt die Idealbesetzung zur Wiederbelebung. Das hatte er bereits vor dem Spiel erklärt. „Ich bin absolut davon überzeugt, dass Florian genau der richtige Mann für diesen Klub und diese Situation ist“, hatte Baumann gesagt. Zumal Kohfeldt weit davon entfernt ist aufzugeben. „Die Hoffnung ist nach wie vor groß“, sagte er. „Der Schlüssel wird sein, dass wir das Vertrauen in unser Offensivspiel behalten. Wenn wir das schaffen, dann wird der Knoten auch platzen.“

Auf diesen Moment warten sie bei Werder sehnsüchtig. Seit Wochen. Monaten. Statt einer Besserung hagelt es jedoch neue Schreckenszahlen. Erstmals in der Vereinshistorie haben die Bremer nun schon zehn Heimspiele in Folge nicht mehr gewonnen, die vergangenen sieben gingen sogar allesamt verloren. Obendrein gab es nun schon zum 18. Mal mindestens einen Gegentreffer im Weserstadion. Auch das ist ein unrühmlicher Bestwert. Da half es wenig, dass Theodor Gebre Selassie mit dem zwischenzeitlichen 1:1 die gruselige Rekorddürre von 490 Minuten ohne Heimtor beendete. „Darüber kann ich mich jetzt nicht freuen“, knurrte er folgerichtig.

Die Abwehr wackelt weiter

Wo also sollen sie herkommen, die so dringend benötigten Stimmungsaufheller? Florian Kohfeldt probierte es mit einen Strohhalm. „Was mich positiv stimmt, ist, dass wir deutlich mehr Chancen herausgespielt haben als vor der Corona-Pause“, sagte er. Nun müsse man daran arbeiten, die Hektik vor dem gegnerischen Tor abzulegen. Kohfeldt verwies exemplarisch auf eine Szene von Leonardo Bittencourt, der noch vor der Pause stark in Szene gesetzt worden war, völlig allein vor Keeper Lukas Hradecky stand, dann aber nicht etwa noch ein paar Meter ging, sondern den Ball überhastet in den Abendhimmel jagte.

Bei allem krampfhaften Optimismus: Das Problem ist, dass es noch genügend zusätzliche Baustellen gibt. Im Grunde zu viele. „Unser Angriffsspiel war gefährlicher als vor der Pause, wir hatten mehr gute Momente in der Offensive und hätten zwei Tore machen müssen“, erkannte zwar auch Niklas Moisander an, schob allerdings ziemlich vernichtend hinterher: „Das ist aber auch das einzig Positive heute.“ Besonders defensiv wackelt Werder weiter gewaltig, und natürlich traf der Gegner wieder nach einem Standard. Besonders das 1:2 wurmte Florian Kohfeldt gewaltig. „Das war kein Glück, das war kein Pech. Das war einfach schlecht verteidigt.“ Es war ein Satz, der sich problemlos auf mehrere andere Phasen des Spiels übertragen ließ.

Kohfeldt hält an Kurs fest

Ein Neustart sieht jedenfalls anders aus. Stattdessen stockt es weiter gewaltig. Wenn Werder im Moment überhaupt Vollgas gibt, dann auf dem Weg in Richtung Zweitklassigkeit. „Die Zeit wird knapp“, weiß auch der Cheftrainer. „Wir müssen punkten. Eigentlich auch egal, gegen wen.“ Wieder so eine Wahrheit, die an diesem Abend gelassen ausgesprochen wurde, aber auch schon vorher viel zu oft zu hören war. Ohne die gewünschte Wirkung. Florian Kohfeldt hält dennoch an seinem Kurs fest. „Wenn wir jetzt alles infrage stellen, dann wird es nicht gehen“, betonte er. Nach Montagabend ist aber auch klar: So wie bisher wird es auch nicht gehen.