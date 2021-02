Marco Friedl hatte es zuletzt gegen Freiburg etwas härter erwischt. (nordphoto GmbH / Kokenge)

Langsam wird die Zeit knapp: Auch am Donnerstag konnten Ludwig Augustinsson, Marco Friedl und Milos Veljkovic erneut nicht im Kreise der Mannschaft trainieren. Während Florian Kohfeldt seine Spieler auf dem Trainingsplatz in der Pauliner Marsch üben ließ, absolvierte das angeschlagene Abwehr-Trio des SV Werder Bremen wie schon am Mittwoch lediglich ein individuelles Programm in den Katakomben des Weserstadions.

Noch ist völlig offen, ob die drei Verteidiger für das Auswärtsspiel bei 1899 Hoffenheim am Sonntag (18 Uhr) einsatzfähig sein werden. Aber es wird eng. Ein Ausfall des Trios wäre bitter, schließlich präsentierte sich die Defensive des SV Werder Bremen zuletzt äußerst sattelfest. Im Kalenderjahr 2021 kassierten die Grün-Weißen erst sechs Gegentreffer - das ist Liga-Spitze!

Immerhin stünden Kohfeldt im schlimmsten Fall drei fitte Alternativen zur Verfügung: Felix Agu zeigte zuletzt, dass mit ihm als Linksverteidiger zu rechnen ist. Er könnte Augustinsson vertreten. Gleiches gilt für Kapitän Niklas Moisander, der für den angeschlagenen Friedl in die Bresche springen könnte. Anstelle von Veljkovic könnte die wiedergenesene Allzweckwaffe Christian Groß auflaufen. Noch gibt es aber Hoffnung, dass Kohfeldt gegen den direkten Konkurrenten aus dem Kraichgau seine Bestbesetzung aufbieten kann.