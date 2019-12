Theo Gebre Selassie spielte eine ordentliche Hinrunde. (nordphoto)

Marco Friedl

Die Saison sollte für den Österreicher eigentlich ein weiteres Lehrjahr werden, in dem Friedl behutsam weiter an die Mannschaft herangeführt werden sollte. Die Verletzung von Ludwig Augustinsson machte aus der Aushilfe aber in der ersten Saisonhälfte eine feste Größe in der Bremer Abwehr - mit dem kleinen Makel, dass Friedl lediglich auf seiner zweitliebsten Position eingesetzt wurde. Sein Start war dennoch vernünftig, wenngleich gerade im Offensivspiel nicht auf Augustinssons Niveau. Friedl konnte seinen Standard allerdings nicht halten und bekam in seinen letzten Partien von Beginn an immer größere Probleme. Zuletzt war er wieder „nur“ noch der Rollenspieler, der seine Chance, sich über einen längeren Zeitraum zu zeigen, nicht zufriedenstellend nutzen konnte.

Theo Gebre Selassie

Mit „befriedigend“ dürfte Gebre Selassies Halbserie wohl am besten beschrieben sein. Wobei durchaus bemerkenswert war, wie oft er positionsfremd eingesetzt wurde. Neben seiner Planstelle rechts in der Abwehrkette fand sich der Tscheche auch in der Innenverteidigung, auf der linken Abwehrseite oder im Mittelfeld wieder. Von allen Defensivspielern spulte Gebre Selassie mal wieder die meiste Spielzeit ab - weil er auch schlicht einer der wenigen war, die sich zunächst nicht schlimmer verletzten. Herausforderer Michael Lang war jedenfalls nicht in der Lage, an Gebre Selassies Status zu kratzen. In München erwischte es dann aber auch den Routinier, die schwere Oberschenkelverletzung ist nicht nur für den Spieler ein harter Schlag, sondern könnte auch für Werder noch zu einem ziemlichen Problem werden.

Leo Bittencourt

Werders obligatorischer Last-Minute-Transfer war diesmal der von Bittencourt, dabei wartete am Ende der Transferperiode alles auf einen defensiven Mittelfeldspieler. Der Spieler bekam keine lange Eingewöhnungszeit, sondern musste sofort funktionieren - und machte diesen anspruchsvollen Job erstaunlich gut. Auch Bittencourt wurde oft auf unterschiedlichen Positionen eingesetzt und konnte dem Bremer Spiel nicht nur kreative Impulse geben, sondern auch eine gewisse Grundaggressivität verleihen. Der Ex-Hoffenheimer eckt durchaus auch mal an, kann Mannschaft und Fans mitreißen, sich mit dem Gegner anlegen, kurz: nicht ganz so lieb sein wie der große Rest der Mannschaft.

Johannes Eggestein

Nach der guten letzten Saison waren die Erwartungen an Eggestein ebenso hoch wie dessen Ambitionen. In kleinen, aber steten Schritten sollte es weiter nach vorne gehen, sein Start in die Saison verlief trotz seiner wegen der U21-Europameisterschaft etwas verkürzten Vorbereitung noch recht ordentlich. Auch eine überflüssige Gelb-Rote Karte gleich im zweiten Spiel gegen Hoffenheim änderte nichts an Florian Kohfeldts Vertrauen in den Offensivspieler, der sich ab Ende September trotzdem auf der Bank wiederfand und nur noch zu Teilzeiteinsätzen kam. Mit den Problemen der Mannschaft wuchsen auch die von Eggestein, am Ende war das Selbstvertrauen völlig weg und die Verunsicherung selbst bei einfachsten Dingen groß.