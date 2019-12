Benjamin Goller konnte sich in der Hinrunde in den Blickpunkt spielen (Nordphoto)

Christian Groß

Als einer von fünf Nachwuchs- oder U23-Spielern reiste Groß mit ins zweite Trainingslager nach Grassau, in den Wochen zuvor ins Zillertal nahm Kohfeldt den Spieler kurzerhand noch mit - allerdings eher zum Auffüllen der Trainingsgruppe und nicht als echten Perspektivspieler. Dass Groß nach 17 Spieltagen auf seine fortgeschrittenen Tage mit neun Bundesligaspielen dekoriert ist, dokumentiert die Bremer Verletzungsmisere - aber eben auch Groß‘ steten Aufstieg. Als Vertretung in der Innenverteidigung lieferte der Führungsspieler der zweiten Mannschaft solide Auftritte ab und hat sich unter den Bremer Abwehrspielern bisher als derjenige erwiesen, der mutig mit dem Ball am Fuß ins Mittelfeld andribbelt. Eine nicht zu unterschätzende Fähigkeit. Für Groß ist die Saison bisher ziemlich gut verlaufen, zur Belohnung wurde sein Vertrag vorzeitig verlängert.

Maximilian Eggestein

Knapp drei Jahre lang ging es für Maximilian Eggestein nur bergauf, von der Aushilfe bei den Werder-Profis bis ans Tor der Nationalmannschaft. In den letzten Monaten erlebte der Spieler die erste schwächere Phase der immer noch jungen Karriere. Zwar war Eggestein auch in dieser Hinserie ein uneingeschränkter Stammspieler, kam auf 16 Einsätze, die er alle von Beginn an absolvierte und verpasste nur das Spiel bei Union wegen Rückenproblemen. Lediglich zwei Assists und kein Tor sind für einen zentralen Mittelfeldspieler aber deutlich zu wenig und ein klarer Leistungsabfall im Vergleich zur letzten Saison. Eggestein fand nie seinen Rhythmus, hat erst seinen Touch und am Ende auch das Selbstvertrauen verloren und blieb so bisher deutlich unter seinen Möglichkeiten.

Niclas Füllkrug

Der erste Bremer Transfer des Sommers war von langer Hand geplant und sollte Werder in einigen Bereichen besser machen. Und Füllkrug erfüllte die Erwartungen. Im ersten Spiel von Beginn an traf er gleich, im zweiten legte er einen Treffer auf, im dritten traf er erneut. Dann kam der Trainingsunfall und machte aus dem Hoffnungsträger einen Langzeitverletzten mehr. So bleibt Füllkrug ein Versprechen auf die Zukunft - sofern er nach seiner vierten schweren Verletzung in den letzten sieben Jahren wieder ganz der Alte werden kann.

Benjamin Goller

Seinen guten Draht zu jungen Spieler hat Florian Kohfeldt in der Vorbereitung des Wechsels von Benjamin Goller nach Bremen bewiesen. Offenbar war der Trainer gleich beim ersten Gespräch mit dem Youngster dabei, was nicht nur beim Spieler, sondern auch beim einen oder anderen Schalker Verantwortlichen Eindruck gemacht hat. Mit Goller plante Kohfeldt als Perspektivspieler, der sich über die U23 empfehlen und dann irgendwann an den Profikader heranrücken sollte. Wie beim einen oder anderen Spieler aber auch, schaffte Goller wegen der Verletzungsprobleme schnell den Sprung in den Bundesligakader und kam zu seinen ersten Spielen in der Bundesliga - nachdem er zuvor auf Schalke „nur“ in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam. Goller bringt Tempo und eine gewisse Unbekümmertheit mit, stößt in einigen Situationen aber doch noch recht schnell an seine Grenzen.