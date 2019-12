Die Hinserien-Bilanz Claudio Pizarros: Zwölf Einsatz, aber noch kein Tor. (nordphoto)

Michael Lang

Wie es ist, als Alternative für die Institution Theo Gebre Selassie nach Bremen zu kommen, hat Michael Lang in der ersten Saisonhälfte erfahren. Fast auf den letzten Drücker wurde Lang aus Mönchengladbach ausgeliehen. Auch, weil Gebre Selassie da schon übergangsweise als Innenverteidiger eingeplant und dessen Position deshalb vakant war. Deshalb durfte der Ersatzmann spielen und machte seine Sache in den ersten Partien auch vernünftig. Lang war gegen den Ball solide, mit dem Ball aber zurückhaltend und deshalb wenig auffällig. Mit der Rückkehr einiger Innenverteidiger rückte Gebre Selassie wieder nach rechts und für Lang blieb nur noch die Bank. Der hatte zwar andere Ansprüche und formulierte diese auch offensiv, die letzten Eindrücke waren aber geradezu ernüchternd: Nach der indiskutablen Leistung von München folgte eine nur unwesentlich bessere Vorstellung gegen Mainz. Aber: Gebre Selassie fällt lange aus und Lang ist die einzige Alternative. Es bleibt also Zeit genug, die letzten Impressionen zurechtzurücken.

Sebastian Langkamp

Langkamp war einer der Gewinner der letzten Rückrunde, der aus seinem Status als Herausforderer von Milos Veljkovic nicht nur ein Kopf-an-Kopf-Rennen machte, sondern den Serben phasenweise sogar überholte. Langkamp war der zweite gesetzte Innenverteidiger neben Niklas Moisander, der dann gleich zu Beginn der Vorbereitung aber einen entscheidenden Rückschlag erfuhr: Ein Faserriss setzte Langkamp fast drei Monate außer Gefecht. In der Zwischenzeit verpflichtete Werder mit Ömer Toprak einen weiteren Rechtsfuß für die Innenverteidigung und da Langkamps Vorsprung gegenüber Veljkovic auch weg war, blieb dem Routinier nur noch die Rolle als Nummer drei für den Posten rechts in der Innenverteidigung. Die einzigen beiden Bundesligaspiele von Beginn an setzte Langkamp dazu noch einigermaßen in den Sand, es folgten noch zwei kleinere Blessuren und fertig war eine Halbserie zum Vergessen.

Davy Klaassen

Guter Start, schwaches Ende. So lässt sich Klaassens erste Saisonhälfte wohl ganz gut zusammenfassen. Bis zum zehnten Spieltag legte Klaassen eine ordentliche Saison hin, war drei Mal selbst erfolgreich und legte den Kollegen zu vier Treffern auf. Aber unter den vielen Personalwechseln litt das gewohnte Bremer Spiel durch die Halbräume - und damit Klaassens Zuständigkeitsbereich - doch sehr, was den Niederländer einiger seiner großen Stärken beraubte. Statt Fußball zu spielen war mehr rennen und kämpfen angesagt, was Klaassens Spielweise bis zu einem gewissen Grad auch zusagt. Sein zweiter verschossener Elfmeter bei der Niederlage in Gladbach war dann so etwas wie der Knackpunkt, nicht nur für die Mannschaft. Von da an rannte Klassen fast vergeblich seiner Form hinterher, von einem echten Anführer war nur noch wenig zu sehen. Immerhin: Als einer der ganz wenigen Spieler war Klaassen bisher nicht verletzt und absolvierte als einziger Feldspieler alle 17 Partien.

Claudio Pizarro

Auch in dieser Saison sollte Pizarro der Spieler für die besonderen Momente sein, dass der Routinier dann aber gleich zwölf Mal eingewechselt wurde - zumeist, um die Kohlen doch noch irgendwie aus dem Feuer zu holen - darf als untrügliches Zeichen dafür gelten, dass in Werders Hinrunde fast alle schief lief. Pizarro hatte ein paar dieser Pizarro-Momente, sie waren aber rar gesät und in die Statistiken schaffte es der Angreifer bisher auch nicht: Weder ein Tor noch ein Assist stehen bisher zu Buche. Pizarro ist immer dann noch gut, wenn er ein paar Augenblicke Zeit hat. In direkten Duellen, im Dribbling, bisweilen auch im Torabschluss merkte man dann aber doch einen gewissen Geschwindigkeitsnachteil. Das wird Pizarros Denkmal nicht groß beschädigen, eine Halbserie wie die letzte mit einigen schmerzlichen Demontagen ist aber auch für die Ikone nicht einfach so wegzuwischen.