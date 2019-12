Werder-Stürmer Milot Rashica (nordphoto)

Niklas Moisander

Wie beim einen oder anderen Kollegen war Niklas Moisanders Verletzung zunächst als nicht besonders gravierend eingestuft. Der Kapitän hatte sich beim Auslaufen nach einem Testspiel gegen Hannover einen Faserriss zugezogen. Aus der vermuteten kurzen Ausfallzeit wurden drei Monate und elf verpasste Bundesligaspiele. Moisanders Hinserie ist mit sechs absolvierten Partien deshalb schwer zu bewerten. Immerhin waren nach seiner Rückkehr Anfang Dezember erste Anflüge seiner Fähigkeiten mit dem Ball schon wieder zu erkennen, das mutige Passspiel, die Diagonalbälle. Allerdings vermochte auch Moisander nicht, die Niederlagenserie am Ende der Hinrunde zu verhindern. Der Finne hatte als Kapitän und Anführer nicht den Zugriff auf seine Mitspieler, um die Debakel zu verhindern.

Kevin Möhwald

Der nächste Spieler, das nächste Rätsel: Auch bei Kevin Möhwald war einige Zeit nicht klar, wie die genaue Diagnose lautet und wie lange der Spieler wohl ausfallen könnte. Die Ernüchterung war deshalb um so größer, auch wenn die Diagnose bis heute ein Geheimnis bleibt: Für Möhwald war nach einer Operation nicht nur die Hinserie gelaufen, sondern auch ein großer Teil der zweiten Saisonhälfte. Mindestens. Das Comeback ist grob für den März geplant. Bei Werders Problemen auf der Sechs oder als Alternative für den schwächelnden Maximilian Eggestein wäre ein gesunder Möhwald Gold wert gewesen.

Milot Rashica

Spätestens nach Niclas Füllkrugs Ausfall war Rashica der Alleinunterhalter im Bremer Angriff. Das war Beweis genug für Rashicas tolle Entwicklung, machte Werder aber auch deutlich berechenbarer für die Gegner. Andererseits wuchs der 23-Jährige damit auch in eine tragende Rolle, die ihm vor der Saison in der Art wohl nich gar nicht zugetraut wurde. Rashica ist nicht mehr „nur“ der schnelle Umschaltspieler, sondern zeigte auch im Positionsspiel und in der Chancenverwertung deutliche Fortschritte. Zwar will sich sein Trainer zumindest öffentlich auf einen etatmäßigen Elfmeterschützen festlegen, Rashica dürfte auch diese Verantwortung in Zukunft aber wohl relativ oft übernehmen.

Joshua Sargent

In der zweiten „richtigen“ Saison des US-Amerikaners sollte es in erster Linie um eine gewisse Selbstverständlichkeit gehen: Als fester Teil einer Profimannschaft, mit Ambitionen auf möglichst viele Einsätze und dem schwierigen Spagat zwischen Klub und Nationalmannschaft inklusive der kräftezehrenden Reisen hatte Sargent ein wirklich straffes Programm vor sich und ging damit größtenteils sehr gut um. Der Start in die Spielzeit war sogar bärenstark, Sargent stand nach neun Spielen schon bei je zwei Treffern und zwei Assists und war auf allen möglichen Positionen im Angriff gesetzt. Mit der Verletzung von Niclas Füllkrug war Sargent plötzlich fast alleine für das körperbetonte Element im Bremer Angriff verantwortlich und hatte damit einige Probleme. Sargent geriet wie der Rest der Mannschaft aus dem Tritt, am Ende stoppte ihn ein Muskelfaserriss. Trotzdem geht die Entwicklung des Spielers in die richtige Richtung, schließlich vergisst man ja gerne, dass der Spieler immer noch erst 19 Jahre jung ist.