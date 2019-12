Dirigent im Mittelfeld: Nuri Sahin. (nordphoto)

Ömer Toprak

Der Routinier sollte ein kleiner Königstransfer für die Defensive sein, der Stabilisator neben Niklas Moisander, ein Spieler, der auf und neben dem Feld vorangeht und seine Mitspieler in allen Bereichen besser macht. Nach der Hälfte der Saison bleibt allerdings die Erkenntnis, dass außer einem schönen Plan noch nicht besonders viel von dem zu sehen war, was sich die Verantwortlichen erhofft hatten. Toprak war ein Dauergast der Reha-Welt, gleich zu Beginn bremste ihn ein Muskjelfaserriss aus, danach kämpfte er sich mühselig zurück an und ins Team, um dann wegen einer Sehnenentzündung erneut mehr als zwei Monate auszufallen. Ganze drei Spiele absolvierte Toprak von Beginn an, 279 Minuten Spielzeit sind kaum der Rede wert und machen eine Beurteilung seiner Leistungen nahezu unmöglich. Es bleibt die Hoffnung auf die Rückserie, auf das Toprak der Mannschaft endlich richtig helfen kann.

Milos Veljkovic

Mitte der Hinrunde schienen sich die Dinge zu fügen für den Serben: Nach einer Zehenverletzung fand Veljkovic fast auf Anhieb zurück ins Team, während sein schärfster Kontrahent Toprak verletzt passen musste. Im anderen Zweikampf mit Sebastian Langkamp hatte Veljkovic auch die Nase vorn und durfte wieder auf „seiner“ Position rechts in der Innenverteidigung auflaufen. Mit Ausnahme einer Partie stand Veljkovic fortan bis zum letzten Spieltag jeweils in der Startelf, Werbung in eigener Sache konnte der 24-Jährige aber nur vereinzelt machen. Im Gegenteil: Die letzten Eindrücke der Partien vor der Winterpause suggerierten einen klaren Rückschritt.

Nuri Sahin

Werders Mittelfeldreihe war als Block die einzige echte Konstante unter den Mannschaftsteilen. Dazu gehörte auch Sahin, der zumeist auf der Sechs und manchmal auch als eine Art Libero auf fast doppelt so viele Einsatzminuten kam als noch in der letzten Hinserie. Weil Philipp Bargfrede verletzt war und Kevin Möhwald als mögliche Alternative im defensiven Mittelfeld ebenfalls, war Sahin gesetzt und konnte gerade in der Anfangsphase der Saison überzeugen. In Werders starkem September hatte auch Sahin seine beste Phase, danach wurde es ind er Organisation der ständig wechselnden Mitspielern in der Defensive deutlich schwerer und am Ende ging auch Sahin mit der Truppe regelrecht unter - mit dem persönlichen Tiefpunkt im Spiel gegen Mainz, als Werders defensives Mittelfeld überrannt wurde und Sahins Arbeitstag nach 27 Minuten mit dessen Auswechslung endete. Überhaupt baute Kohfeldt zum Ende der Halbserie auf etwas mehr Körperlichkeit und bevorzugte Bargfredes Dienste auf der Sechs.

Yuya Osako

Werders Vielspieler hatte an sich einen großen Vorteil im Vergleich zur letzten Saison: Osako hatte im Sommer keine Verpflichtungen mit Japans Nationalmannschaft, kam ausgeruht zur Vorbereitung und konnte diese voll durchziehen. Und tatsächlich legte Osako einen guten Start hin mit drei Treffern aus den ersten vier Spielen. Auf seiner Lieblingsposition im zentralen offensiven Mittelfeld schien Osako aufzublühen. Dann kam eine Oberschenkelverletzung und damit auch der Bruch in der Hinserie des Japaners. Nach zwei, drei ordentlichen Partien verlor Osakos Spiel zusehends an Selbstverständlichkeit und Lockerheit, am Ende wirkte er nur noch verkrampft und zu oft unkonzentriert.