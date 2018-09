Spielt Nuri Sahin oder Philipp Bargfrede im defensiven Mittelfeld? Oder spielen am Ende sogar beide? Werder-Trainer Florian Kohfeldt ließ sich vor der Heimpartie gegen Nürnberg am Sonntag nicht so richtig aus der Reserve locken. „Nuri ist vom Potenzial und vom Auftreten her definitiv ein Kandidat für die Startelf, aber da würden mir auch noch 17, 18 andere Spieler einfallen“, sagte er am Donnerstag bei der Pressekonferenz.

Was für den Last-Minute-Einkauf Sahin spricht, fasste Kohfeldt immerhin schon einmal zusammen: „Nuri bringt im Offensivspiel eine Variante rein, die wir auf dieser Position sonst nicht haben: den gezielten Ball in die Tiefe. Diese Variante zieht die Reihen beim Gegner auseinander. Er ist außerdem sehr clever beim Zustellen von Räumen.“ Wenn es um die Intensität in den Zweikämpfen und die Körpersprache gehe, sei dagegen eher Bargfrede im Vorteil, schilderte Kohfeldt.

Die Mischung macht's

Der Coach betonte, dass es für ihn bei der Aufstellung nicht nur um die individuelle Qualität der Spieler gehe, sondern ebenfalls darum, die richtige Mischung mit Blick auf den Gegner zu finden. Nürnberg beschrieb Kohfeldt als spielerisch starken Aufsteiger, der mutig nach vorne spielt. „Balleroberungen werden für uns ganz wichtig sein, weil Nürnberg durch die Spielweise Räume preisgibt“, unterstrich er und lieferte damit zugleich ein starkes Argument dafür, Bargfrede auf der Sechser-Position aufzustellen. Das Werder-Eigengewächs ist durch seine Ballgewinne enorm wichtig beim Pressing.

Möglich wäre allerdings auch die Umstellung auf eine Mittelfeldraute, um einen zusätzlichen Platz für Sahin zu schaffen, ohne Bargfrede auf die Bank setzen zu müssen. „Nuri hat es im Training als Achter schon sehr gut gemacht“, berichtete Kohfeldt, der den Ex-Dortmunder als „sehr reflektierten, guten Typen“ bezeichnete. „Nuri ist von der Aura her eine Persönlichkeit, aber dabei im positiven Sinne zurückhaltend.“ Demnach dürfte Sahin also auch keine schlechte Stimmung verbreiten, wenn ihm gegen Nürnberg nur die Jokerrolle bleiben sollte.