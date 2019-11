Diego wurde im Finale eingewechselt. (imago images)

Historischer Triumph: Flamengo Rio de Janeiro hat zum zweiten Mal nach 1981 die Copa Libertadores gewonnen. Der brasilianische Verein besiegte im Endspiel in der peruanischen Hauptstadt Lima den Titelverteidiger River Plate aus Argentinien mit 2:1. Die Copa Libertadores hat in Südamerika etwa den Stellenwert wie die Champions League in Europa. Jubeln über Flamengos großen Erfolg durfte auch Diego: Der Ex-Werderaner wurde in der 65. Minute eingewechselt.

Im Achtelfinale hatte sich der 34-Jährige im Juli bei einem bösen Foul einen Knöchelbruch zugezogen. Kurzzeitig gab es sogar Gerüchte um Diegos Karriereende, doch der Spielmacher kehrte schneller zurück als zunächst gedacht. Im Halbfinal-Rückspiel gegen Gremio Porto Alegre wurde er bereits kurz eingewechselt, im Endspiel kam Diego nun sogar länger zum Einsatz.

River Plate hatte bis kurz vor Schluss durch ein Tor des Kolumbianers Santos Borré (14. Minute) geführt. Dann drehte der von Inter Mailand an Flamengo ausgeliehene Stürmer Gabriel Barbosa innerhalb von wenigen Minuten die Partie. Er traf in der 89. und 92. Minute. Ein paar Minuten später gerieten Barbosa und Rivers Exequiel Palacios aneinander und sahen in der Nachspielzeit beide die Rote Karte.