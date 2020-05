Auf in die Geisterspiele: Werder spielt zweimal an einem Samstagnachmittag. (nordphoto)

Am Donnerstag wurden in der Bundesliga weitere Fakten für den Re-Start geschaffen. Dazu zählt auch die Ansetzung der nächsten Werder-Spiele. Demnach tritt die Mannschaft von Florian Kohfeldt am Samstag, den 23. Mai, um 15.30 Uhr auswärts beim SC Freiburg an.

Mit einer englischen Woche geht es weiter, in der Werder schon am Dienstagabend, den 26. Mai, um 20.30 Uhr im Weserstadion gegen Borussia Mönchengladbach spielt. Es folgt die Partie beim FC Schalke 04, die am Samstag, den 30. Mai, um 15.30 Uhr angepfiffen wird.

Die Spieltage 30 bis 34 sowie das Nachholspiel von Werder gegen Eintracht Frankfurt wurden noch nicht exakt terminiert.