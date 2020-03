Auf dem Feld durfte Werder nur selten so jubeln wie hier beim Sieg in Düsseldorf. Kommt die Rettung nun am "Grünen Tisch"? (nordphoto)

Das Training der Werder-Profis wirkte in dieser wie die Vorbereitung auf etwas, was es vielleicht gar nicht mehr geben wird: ein Saisonfinale. Nur wenige hundert Meter liegen zwischen dem Trainingsplatz am Osterdeich und den beiden Strafräumen im Weserstadion – doch es könnte sein, dass der Klassenerhalt des SV Werder gar nicht mehr hier zwischen den beiden Fußballtoren entschieden wird, sondern viel weiter weg. Genauer gesagt: 430 Kilometer weit entfernt, in den Frankfurter Zentralen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Und Werder müsste dazu nicht mal ein Tor schießen, was die Sache aus Bremer Sicht deutlich vereinfachen würde.

Dazu muss man wissen: Beide großen Verbände, DFB und DFL, hängen in der Corona-Krise mit all ihren Auswirkungen auf die Ligen in Deutschland sehr eng zusammen, denn die DFL ist nur für die ersten beiden Profiligen zuständig, ab der dritten Liga bis hinunter zu den Kreisklassen hat der DFB das Sagen. Durch Auf- und Abstiege sind beide Zuständigkeitsbereiche jedoch fest miteinander verbunden – nämlich an der Nahtstelle zwischen zweiter und dritter Liga.

Nur Aufsteiger, keine Absteiger

Von daher verwundert es nicht, dass der zunächst geheime Plan, über den zuerst der „Kölner Express“ berichtete, aus den Reihen des DFB durchgesickert ist. Denn der größte Fußballverband der Welt hat ein großes Interesse daran, seine vielen eher finanzschwachen Klubs zu schützen und ihre Existenz auch in dieser Krise so gut es geht zu sichern. Hinter den Kulissen wurde deshalb eine Idee entworfen, die auch den Bundesligavereinen sehr gut gefallen dürfte, vor allem auch dem SV Werder Bremen. Und deshalb hätte dieser Plan auch gute Chancen, bei einer Abstimmung der 36 Profiklubs in einer Ligaversammlung eine Mehrheit zu bekommen.

Der Plan würde für den Fall greifen, dass die aktuelle Saison in allen Ligen nicht regulär zu Ende gespielt werden kann. Und er würde für Werder den sofortigen Klassenerhalt bedeuten! Denn die aktuelle Tabellensituation würde in allen deutschen Ligen zwar als endgültiges Ergebnis gewertet, Werder würde demnach also 17. sein und bleiben. Es würde aber in allen Ligen keine Absteiger geben, sondern nur Aufsteiger. Es gäbe also nur Gewinner – und keine Verlierer. Auch auf der Bremer Geschäftsstelle wurde darüber in den Führungsgremien bereits diskutiert, natürlich hoffnungsfroh.

Bundesliga mit mehr Vereinen

Die erste Liga würde demnach durch zwei oder vier Aufsteiger von derzeit 18 auf dann 20 oder 22 Mannschaften aufgestockt. Ebenso würde in den anderen Ligen verfahren. Die ersten sechs Teams der Bundesliga würden für die Europapokale gemeldet, sobald die wieder neu ausgespielt würden. Ob man einen Meister kürt – nach jetzigem Stand Bayern München – wäre noch zu klären. Findet kein Pokalfinale mehr statt, dürfte nach gängiger Praxis der Tabellensiebte der Bundesliga in die Europa League nachrücken, das wäre derzeit der VfL Wolfsburg.

Auch Werders Geschäftsführer Frank Baumann kennt diesen Plan, möchte ihn aber derzeit nicht kommentieren. „An Spekulationen möchte ich mich nicht beteiligen“, sagt er, „ich möchte die Ligaversammlung am Montag abwarten, dann wird darüber auch diskutiert werden, was im Falle eines Saisonabbruchs passieren könnte.“ Baumann meint, es wäre aus Sicht eines Abstiegskandidaten nicht hilfreich, „vorher meinen Senf dazu zu geben“. Doch Baumann weiß auch: „Man wird nicht umhin kommen, gewisse Szenarien durchzusprechen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es für das Szenario Saisonabbruch schon am Montag eine Entscheidung geben wird.“ Wahrscheinlicher ist, dass man darüber in der Versammlung zwar spricht, eine Abstimmung darüber aber auf einen späteren Zeitpunkt vertagt.

Noch eine Weile abzuwarten, bevor man unter den Vereinen eine derart weitreichende Entscheidung trifft, wäre auch im Sinne von Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald. „Ich halte nichts davon, jetzt schon zu sagen, dass wir den Spielbetrieb einstellen müssen“, sagt der Bremer Spitzenfunktionär, „trotz der Dramatik in der Entwicklung dieser Pandemie ist es dafür noch zu früh. Absagen kann man im Extremfall immer noch zu einem späteren Zeitpunkt.“

Mehr Spiele für die TV-Sender

Doch wie würde es nach der Umsetzung eines solche Planes und einer Aufstockung der Bundesliga weitergehen? Nach einer nächsten Saison mit dann 20 oder 22 Teams würde es nach den ersten Ideen der Manager mehr Absteiger geben, um die Ligenstärke wieder zu reduzieren. Ob gleich wieder auf 18 Teams, ist noch offen. Denkbar wäre auch, bei einer 20er-Liga zu bleiben, was sich ohnehin viele Vereine wünschen.

Der eigentliche Clou bei diesem Plan wäre nach Informationen des WESER-KURIER aber ein Deal, den man mit den TV-Sendern machen könnte, um erhebliche Regressforderungen wegen der Spielausfälle in der aktuellen Saison zu vermeiden. Die Bundesliga-Vereine hängen quasi am Tropf der TV-Anbieter wie Sky, Dazn, ARD und ZDF. Der milliardenschwere TV-Vertrag wurde für mehrere Jahre abgeschlossen und muss natürlich von der Bundesliga erfüllt werden. Wenn in der aktuellen Saison wegen der Corona-Krise bis Mai viele oder alle Spiele ausfallen, könnte man die TV-Sender ab der kommenden Saison durch dann mehr Spiele doch noch zufriedenstellen. Denn allein eine Aufstockung um zwei Vereine würde in der Bundesliga 68 zusätzliche Spiele bedeuten.

Der Spielplan müsste natürlich entsprechend ausgetüftelt werden, mit mehr englischen Wochen oder einer längeren Saison. Das würde auch davon abhängen, ob die Europameisterschaft nun im Sommer 2021 stattfindet und die nationalen Ligen dann entsprechend frühzeitig beendet sein müssten. Auch darüber soll bei der außerordentlichen Ligaversammlung am Montag in Frankfurt vorab schon einmal gesprochen werden.