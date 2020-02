Werders Manager Frank Baumann sieht gute Gründe für das Erreichen des Klassenerhalts. (nordphoto)

Nach seinen ersten Jahren als Sportchef von Werder Bremen lässt sich festhalten: Frank Baumann geht weder als Sprücheklopfer, noch als Pessimist durchs Leben. Deshalb verbreitet er auch nach dem sehr schwachen Verlauf der Rückrunde und dem 17. Platz in der Tabelle Hoffnung auf den Klassenerhalt, ohne dabei zu laut zu trommeln. Der Hauptgrund für seine Zuversicht sind die frischen Eindrücke, die Ex-Nationalspieler Baumann beim Training der Bremer Profis in den vergangenen Tagen gewinnen konnte. „Wir haben jetzt mehr Qualität im Training und dadurch auch wieder mehr Qualität auf dem Platz“, erklärt er, „unser Trainer Florian Kohfeldt stand immer dafür, dass das Spiel besser wird, wenn er mit der Mannschaft trainieren und Automatismen erarbeiten kann. Leider dauerte das aufgrund der Verletzungsproblematik etwas länger. Wir haben aber ganz viele Maßnahmen ergriffen zuletzt, um jetzt wieder an den Basics arbeiten zu können. Wir haben jetzt wieder eine ganz andere Qualität im Training und es gibt wieder einen Konkurrenzkampf.“

Noch nie drei Spieler daheim gelassen

Das habe man schon beim Ligaspiel gegen Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende gesehen. „Gegen den BVB hatten wir erst zum zweiten Mal in dieser Saison die Situation, dass wir gesunde Spieler nicht in den 20-Mann-Kader nehmen konnten. Zuvor sind wir manchmal mit 17 oder 18 Spielern angereist“, betont Baumann, „und dass wir mal zwei oder drei Spieler zu Hause lassen mussten, das ist noch nicht passiert in dieser Saison.“

Auch wenn gegen den Titelkandidaten Dortmund natürlich ein Qualitätsunterschied zum Gegner spürbar gewesen sei, habe man trotzdem gemerkt, „dass dort wieder die Werder-Mannschaft auf dem Platz stand, die auch mal eine Siegesserie hinlegen kann“, sagt der Sportchef und legte sich auch als Gast beim Sport-Talk des WESER-KURIER fest: „Ich habe definitiv noch große Hoffnung auf den Klassenerhalt, es sind noch elf Spiele – aber wir müssen natürlich im nächsten Spiel damit anfangen, die nötigen Punkte zu holen. Wir werden nicht absteigen.“

„Die Relegation braucht keiner“

Ob der Klassenerhalt am Ende vielleicht über die Relegation erreicht wird, wo der zweitklassige Lokalrivale Hamburger SV als Gegner warten könnte, spielt in Baumanns Überlegungen keine größere Rolle: „Unser Ziel ist es, in der ersten Liga zu bleiben. Egal wie. Wobei ich glaube, die Relegation braucht eigentlich keiner. Deshalb werden wir alles dafür tun, es ohne die Relegation zu schaffen.“

Hier geht es zu Frank Baumanns Auftritt beim Sport-Talk des WESER-KURIER: