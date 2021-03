Im Hinspiel konnte Werder einen Punkt aus München entführen. (Matthias Schrader)

Im Süden nichts Neues, weil: Die Bayern stehen wie immer ganz oben. Mal wieder reisen die Münchener am Wochenende als Spitzenreiter zum Auswärtsspiel nach Bremen, mal wieder stellen sie die beste Offensive, den gefährlichsten Angreifer und sind immer noch so hungrig nach Erfolgen, als hätten sie noch nie etwas gewonnen.

Und trotzdem ist etwas anders. Die Bayern haben ihre Leichtigkeit ein bisschen verloren. Selbst der nun auch faktisch besten Mannschaft der Welt gehen einige Dinge nicht mehr so spielend leicht von der Hand wie noch im letzten Sommer, als die Münchener teilweise nur so durch das Champions-League-Turnier pflügten und in der Bundesliga alles in Grund und Boden stampften.

Schon 13 Mal in Rückstand

In ihrer Hochzeit rollten die Bayern einfach über ihre Gegner hinweg, von der ersten Minute war der Spielausgang klar. In dieser Saison ist das anders. In mehr als der Hälfte ihrer Bundesligaspiele gerieten die Bayern in Rückstand, 13 Mal mussten sie schon einem oder zwei Gegentoren hinterherlaufen. Dieses Muster zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison und auch wenn Hansi Flick seine Mannschaft in so ziemlich jeder Beziehung besser gemacht hat: Diesen Missstand konnte auch der Trainer bisher nicht beheben.

Deshalb bleiben Spiele mit Bayern-Beteiligung in dieser Saison oft genug eine erfrischend neuer Erfahrung für den jeweiligen Gegner und auch den neutralen Zuschauer. Es kommt tatsächlich so etwas wie Spannung oder die Hoffnung auf einen Teilerfolg auf. Vom Spätherbst bis Mitte Februar waren die Bayern nach dem gleichen Prinzip verwundbar: Die hohe Restverteidigung war der wunde Punkt, zahllose Konterangriffe rollten auf Manuel Neuer zu. Das hat Flick zwar endlich beheben können, dafür bieten die Bayern nun aber in anderen Räumen Angriffsfläche.

Stiche setzen mit Verlagerungen

Der Tiefenraum ist durch eine nicht mehr ganz so hoch aufrückende Abwehrkette zwar besser verteidigt, die Zone davor, also zwischen Innenverteidiger und defensivem Mittelfeld, gilt jetzt als besonders verletzlich. Schafft es der Gegner aus dem bärenstarken Gegenpressing doch hinaus und kann diesen Raum anspielen, bleibt es für die Bayern ein riskantes Unterfangen, immer nur nach vorne zu verteidigen.

Ähnliches gilt auch für die Suche nach den ballfernen Räumen. Die Bayern vertrauen auf ihre Pressingabläufe in Ballnähe, sind aber auf der jeweils gegenüberliegenden Seite durchaus verwundbar. Schafft der Gegner schnelle Verlagerungen, wird es selbst für die Supersprinter wie David Alaba oder Alphonso Davies schwer, diese Lücken noch zuzulaufen. Die Bayern haben nur in fünf Spielen kein Gegentor kassiert, mittlerweile sind es deren 34. Bisher hatte Neuer im Bayern-Dress nie mehr als 32 hinnehmen müssen - in jeweils einer kompletten Saison. Und noch sind ja zehn Spiele zu absolvieren.

Die Angriffsmaschine ist überragend

Das sind sehr verlockende Aussichten für Werder, aber wie eigentlich immer hat die Sache einen Haken: So schwach die Bayern phasenweise verteidigen, so unerbittlich können sie in der Offensive aufdrehen. Das Repertoire der Mannschaft ist schier unerschöpflich, jeder neue Angriff stellt den gegenr vor eine andere Herausforderung.

Mal geht es flugs durchs Zentrum, mal über die Flügel. Mal kombinieren die Bayern, mal dribbelt sich ein Spieler einfach durch. Und wenn gar nichts mehr geht, wird geflankt, geflankt, geflankt. Die Chipbällen aus dem Halbraum hinter die gehnerische Linie und auf den zweiten Pfosten sind zwar ein Markenzeichen aus den Pep-Jahren in Barcelona, die Bayern heben dieses Stilmittel aber auf ein ganz neues Niveau.

Die Schwäche zur Stärke gemacht

Geht der Gegner hoch und früh drauf, segeln lange Schläge auf die Flügel oder Robert Lewandowski übers Pressing, lässt man die Bayern anspielen und hzieht sich zurück, schnüren sie den Gegner am Strafraum ein und lauern auf die Lücke - oder flanken den Ball auf Lewandowskis Kopf oder Fuß und der schießt dann ein. Der Pole wird diese Saison womöglich den Rekord von Gerd Müller brechen, Lewandowski hat allein schon mehr Tore erzielt als die gesamte Werder-Mannschaft.

Das hängt auch mit den Schwächen zusammen, die sich die Bayern immer wieder leisten. Ohne die dauernden Rückstände gäbe es keine turbulenten Aufholjagden, also muss Lewandowski durchspielen - weil irgendjemand ja die entscheidenden Tore erzielen muss. Eigentlich hätte der 32-Jährige eingedenk der anstehenden großen Aufgaben in der Liga und in der Champion League längst mehrere Verschnaufpausen verdient. Nur können die Bayern eben kaum auf ihren mit Abstand gefährlichsten Angreifer verzichten.

Und so schaffen es die Münchener, aus einer veritablen (Defensiv-)Schwäche sogar noch ihren Nutzen zu ziehen. Und man ist geneigt zu sagen: So sind sie halt, die Bayern.