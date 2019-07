Am Donnerstagmorgen um 9.50 Uhr fliegt Werder nach München, vorn dort geht es im Bus weiter ins Trainingslager in Zell am Ziller. Bis zum 14. Juli bereitet sich die Mannschaft in Österreich auf die Saison vor. Wie üblich, nominiert Florian Kohfeldt dafür stets auch Spieler mit Profivertrag aus der U23. In diesem Jahr sind es sieben Spieler, die zum Werder-Tross gehören: Niklas Wiemann, Simon Straudi, Marin Pudic, Julian Rieckmann, Christian Groß, Ilia Gruev und David Philipp.

Mit Wiemann, der gerade erst von Schalke 04 nach Bremen gewechselt ist, und Julian Rieckmann sind zwei Innenverteidiger dabei. Auf dieser Position herrscht Personalnot. Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp steht aktuell nur Niklas Moisander als Innenverteidiger zur Verfügung. Marco Friedl, der mit Österreich gerade die U21-Europameisterschaft gespielt hat, stößt erst am kommenden Montag dazu.

Die Talente sollen Erfahrungen sammeln, sich an das Trainingsniveau der Bundesligamannschaft gewöhnen. Kohfeldt benötigt für bestimmte Trainingsformen aber auch eine gewisse Anzahl an Spielern. Für Ilia Gruev wird es eine Familienreise: Sein Vater Ilia ist seit Beginn dieser Saison Co-Trainer in Werders Trainerstab.