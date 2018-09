Werder-Coach Florian Kohfeldt...

…zum Spiel: „Über das Ergebnis bin ich extrem enttäuscht. Auf die Art und Weise, wie wir gespielt haben, bin ich dafür stolz, extrem stolz. Damit können wir uns, glaube ich, alle identifizieren.“

…zum Stuttgarter Einwurf-Eigentor: „Ich Idiot habe nicht hingeguckt – in dem Moment, wo vielleicht Bundesligageschichte passiert ist! Ich habe nur gesehen, dass Baumi aufgesprungen ist.“

…zur verpassten Tabellenführung: „Ich hätte mir die Tabelle auch dann nicht eingerahmt: Wir wollen nur Spiele gewinnen.“

Nuri Sahin…

…zur Partie: „Dieses Spiel darf man nicht verlieren mit zehn Mann. Heute gab es nur eine Mannschaft in Sachen Fußball, aber wir haben es nicht geschafft, mit zehn Mann was zu reißen. Das ist sehr bitter, denn wir hatten es in der Hand. Dass wir so lange in Unterzahl spielen musste, war natürlich nicht gut – aber wir haben es trotzdem gut gemacht.

…zur Entwicklung bei Werder: „Das, was wir hier erleben, ist ein Prozess. Es bringt nichts, wegen dieser Niederlage jetzt alles in Frage zu stellen. Der Weg stimmt, ich bin begeistert gewesen, wie wir gespielt haben.“

Unglücksrabe Milos Veljkovic:

„Bei der ersten Gelben hat er mich erst fast zu Fall gebracht, dann habe ich Ball verloren. Für mich war es ein Foul an mir, aber das kann man auch anders sehen. Die zweite Gelbe war meine Schuld, das darf mir nicht passieren, das tut mir leid für die Mannschaft. Aber die Mannschaft hat eine tolle Reaktion gezeigt, ich bin stolz, wie sie bis zum Schluss gekämpft hat. Sie hätten einen Punkt verdient gehabt.“

Stuttgarts Sportvorstand Michael Reschke:

„Riesenkompliment an Werder Bremen! Was die mit zehn Mann abgezogen haben, das war schon außergewöhnlich. Unser Sieg war schon glücklich, wir haben aber auch wahnsinniges Abschlusspech gehabt in der Schlussphase. Das war ein fantastisches Spiel für die Zuschauer.“

VfB-Keeper Ron-Robert Zieler zu seinem kuriosen Eigentor:

„Wer Schuld hat, ist mir scheißegal. Wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ich bin sehr zufrieden, das war sehr souverän. Hätte ich den Ball nicht leicht touchiert, hätte das Tor nicht gezählt – aber wir haben gewonnen, jetzt ist alles gut.“

Siegtorschütze Gonzalo Castro:

„Werder ist eine unangenehme Mannschaft, mit Kruse und Eggestein, die in die Tiefe laufen oder sich fallen lassen. Am Ende kommen noch Harnik und Pizarro rein, das sind auch keine schlechten Spieler. Dann hoffst du nur noch, dass der Schiedsrichter irgendwann abpfeift.“

