Davie Selke wechselte in der Winterpause von Hertha BSC zu Werder. (nordphoto)

Davie Selke sollte vor allem über die Lage bei Werder sprechen, doch es war eben kein normales Bundesliga-Wochenende. Also wurde der Bremer Stürmer am Montag in einer Medienrunde auch auf die Hassplakate gegen den Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp angesprochen, die in mehreren Stadien zu sehen waren. Selke spielte im Jugendbereich vier Jahre lang für die TSG Hoffenheim und betonte: „Während dieser Zeit habe ich gesehen, was Dietmar Hopp für ein toller Mensch ist und was er der Region gebracht hat.“

Das Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern wurde wegen der Vorfälle zweimal unterbrochen. In den letzten 13 Minuten spielten die beiden Mannschaften nur noch symbolisch den Ball hin und her. „Ich stehe voll hinter dem, was die Spieler dort getan haben“, erklärte Selke. Viele Fans hätten sich ein ähnlich konsequentes Handeln aller Beteiligten bereits gewünscht, als Herthas Jordan Torunarigha im Pokalspiel auf Schalke rassistisch beleidigt wurde. Da kam es zu keiner Spielunterbrechung. Selke sagte dazu: „Ich glaube, dass nicht allen Leuten drumherum bewusst war, was vorgefallen ist. Ich weiß auch nicht, ob das alles beim Schiedsrichter angekommen ist. Ich bin mir sicher, dass sonst ähnlich gehandelt worden wäre.“

Der 25-Jährige, der aktuell von Hertha an Werder ausgeliehen ist, hatte Torunarigha danach sofort seine Solidarität ausgesprochen und bekräftigte nun noch einmal, dass er selber im Falle rassistischer Beleidigungen sofort den Platz verlassen würde. „Da wäre mir in dem Moment auch egal, wer mitzieht. Man sollte ganz klar signalisieren, dass das nicht normal ist. Wenn wir da anfangen würden, keine klare Kante mehr zu zeigen, dann könnten wir aufhören“, betonte Selke.

Der Traum vom Pokalfinale

Schließlich sprach der Angreifer auch noch über Fußball. Er blickte voraus auf Werders Pokalspiel in Frankfurt am Mittwoch (20.45 Uhr) und erzählte, dass er zum ersten Mal in seiner Karriere ein Pokal-Viertelfinale bestreiten wird. „Es ist schön, das auch mal zu erleben“, sagte Selke und sprach dann über noch größere Träume: „Ich war als Zuschauer beim Pokalfinale Frankfurt gegen Bayern. Wenn ich mir vorstelle, dass das halbe Olympiastadion grün-weiß ist, finde ich das großartig.“

Den Abstiegskampf in der Bundesliga gelte es nun kurzzeitig auszublenden, betonte Selke. „Auch wenn der Fokus auf der Liga liegt, hat das Spiel einen speziellen Charakter für uns. Es ist ein Viertelfinale, das sollte man auch nicht kleinreden. Gegen Dortmund haben wir uns und den Fans gezeigt, was im Pokal möglich ist. Wir wollen weiterkommen und danach kümmern wir uns um die Liga.“