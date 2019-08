Überraschender Abgang bei Werders U23: Florian Dietz wechselt zum Drittligisten SpVgg Unterhaching. Den Wechsel des 21-jährigen Stürmers gaben die Bremer am Sonntag bekannt. „Florian hat die Möglichkeit, in Unterhaching in die dritte Liga zurückzukehren. Diese Chance wollten wir ihm ermöglichen. In der vergangenen Saison hat er viel Verletzungspech gehabt. Wir wünschen ihm bei seinem neuen Verein viel Erfolg“, sagt Björn Schierenbeck, der Leiter des Werder-Leistungszentrums.

Unterhachings Kaderplaner Steffen Galm erklärte, dass sein Verein Dietz schon seit zwei Jahren auf dem Zettel habe und nun der perfekte Zeitpunkt für eine Verpflichtung gekommen sei. Der Angreifer kam 2018 von Carl Zeiss Jena zu Werders U23 und bestritt seitdem 27 Regionalliga-Spiele, in denen er fünfmal traf.