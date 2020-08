Die Werder-Fans müssen in diesem Jahr auf den Tag der Fans verzichten. Die Saisoneröffnung findet online statt. (nordphoto)

Den Tag der Fans lässt Werder in diesem Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie ausfallen. Als kleinen Ersatz dafür organisiert der Verein an diesem Wochenende das „Werder Opening Weekend (WOW)“ und bietet im Internet ein Programm für die Fans an. Diverse Interviews, etwa mit Trainer Florian Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann, werden im Laufe des Wochenendes online ausgestrahlt. Auch eine digitale Teampräsentation und Chats mit einzelnen Spielern sind geplant. Die „WOW“ beginnt an diesem Freitagabend und endet am Sonntagabend.

Daniel Boschmann, Fernsehmoderator und WESER-KURIER-Kolumnist, übernimmt die Moderation. Für den musikalischen Teil sind Lenna und Grillmaster Flash zuständig. Das genaue Programm für das digitale Werder-Wochenende ist auf der Internetseite des Klubs abrufbar.