Ein perfektes Kopfballtor: Eren Dinkci traf in Mainz gleich in seinem ersten Bundesliga-Einsatz zum Bremer Sieg - und das in der 90. Minute. (nordphoto)

Gleich zwei Herren hatte es geahnt. Und beide hießen Tim. Da war Teammanager Tim Barten, der hellseherische Fähigkeiten bewies. Als Eren Dinkci gerade seine Hose und das Trikot an der Seitenlinie zurechtzupfte, schrie Barten: „Jetzt ist es Zeit für ein Fußballmärchen." Es lief die 86. Minute, als das Bremer Sturmtalent den Rasen betrat – und das Märchen tatsächlich seinen Lauf nahm. Tahith Chong flankte wenig später in den Strafraum, Dinkci schüttelte seinen Gegenspieler ab und köpfte den so wichtigen Siegtreffer. Viel besser kann ein Bundesliga-Debüt kaum laufen.

Eine Woche ist es gerade einmal her, dass Dinkci seinen 19. Geburtstag feierte. Das vielleicht schönste Geschenk gab es nun mit etwas Verspätung. „Für Eren freut es mich sehr“, sagte Maximilian Eggestein hinterher. „Das war für ihn sicher ein sehr emotionales Erlebnis.“

Dabei kam Dinkci quasi aus dem Nichts. Und das hatte mit dem zweiten Tim zu tun: Tim Borowski. „Er hat mich den ganzen Tag darauf hingewiesen, dass er ein sehr gutes Gefühl bei Eren hat. Dementsprechend habe ich dann mal auf einen früheren Nationalspieler gehört“, sagte Florian Kohfeldt später, der somit die Komplimente für ein gutes Händchen an seinen Co-Trainer weitergab. Dabei war Dinkci erst auf den allerletzten Metern überhaupt in den Kader für das Mainz-Spiel gerutscht. Weil Leonardo Bittencourt im Abschlusstraining umgeknickt war und ausfiel, musste Ersatz her. Und die Wahl fiel auf Dinkci.

Über den SC Borgfeld in die Bundesliga

Der Angreifer hat 2019 seinen ersten Vertrag bei Werder unterschrieben, war danach erst einmal wieder an seinen Heimatverein aus Borgfeld verliehen worden. Als dann im Sommer des gleichen Jahres die Bremer U 19 in die neue Saison startete, spielte Dinkci gleich richtig groß auf. In 22 Partien gelangen ihm bis zum Corona-Abbruch imposante 20 Treffer. In dieser Saison läuft er für die U 23 auf, hat in acht Regionalliga-Spielen auch schon siebenmal getroffen. Doch dann kam die erneute Coronapause. „Lieber wäre es mir, dass wir eine normale Saison hätten, bei der wir seine Zeiten besser verteilen könnten – also mal bei uns, dann wieder bei der U 23“, sagte Kohfeldt. „Dann könnten wir ihm den Rhythmus geben, aber das geht aufgrund der momentanen Situation nicht.“

Stattdessen darf sich Eren Dinkci nun regelmäßig im Training der Profis beweisen. Und das tut er. „Eren hat unheimlich viele Aktionen im Training. In sieben, acht Fällen verstolpert er den Ball, in den anderen sieben bis acht Malen wird es aber unheimlich gefährlich“, sagt Kohfeldt. „Er ist manchmal aber noch ein wenig unsauber im Passspiel, auch den Kraftraum darf er gern ab und zu noch aufsuchen.“

So sehr sich Werders Chefcoach über den Sieg in Mainz gefreut hat, so sehr gab er sich hinterher Mühe, seinen Joker nicht zu überhöhen. „Nur die Ruhe“, mahnte Kohfeldt. „Er hat gezeigt, dass er ein Bundesligator machen kann. Das ist schon einmal eine sehr gute Eigenschaft, die man als Stürmer haben kann. Es gibt aber noch so viele Abzweigungen, die er zu gehen hat. Er bringt das Grundtalent mit, hat beim SC Borgfeld eine sehr gute Ausbildung bekommen. Und er hat Eigenschaften, die kann man nur schwer lernen. Schauen wir uns seine Entwicklung an. Aber wie immer gilt: Ich will keinen Hype, denn ich weiß, was das für die Jungs bedeuten kann. Da werden Erwartungen auferlegt, das haben wir schon bei Josh Sargent oder Johannes Eggestein gesehen.“