Eren Dinkci kam gegen die Bayern in den Schlussminuten zum Einsatz. (nordphoto GmbH / gumzmedia)

Florian Kohfeldt hat Wort gehalten. Nachdem Eren Dinkci in den Spielen gegen den 1. FC Köln und Arminia Bielefeld nicht mehr zum Kader des SV Werder gehört hatte, beschwichtigte der Bremer Coach alle, die darin schon ein Wiederabtauchen des Sturmtalents sehen wollten. „Es kann sein, dass er ganz kurzfristig wieder im Kader sein wird und auch zu Einsätzen kommt“, hatte Kohfeldt gesagt – und siehe da: Gegen den FC Bayern saß Dinkci (19) nicht nur auf der Bremer Bank, sondern wurde in den Schlussminuten auch eingewechselt. Es war eine bewusste Belohnung des Trainers.

Dinkci kann jetzt von sich sagen, einmal gegen den aktuellen Champions-League-Sieger und Club-Weltmeister auf dem Platz gestanden zu haben. Was sich im Gespräch mit Freunden immer gut macht. Er darf aber auch stolz auf sich sein, dass Kohfeldt ihm die wenigen Momente auf dem Platz gegönnt hat, denn eigentlich sieht der Coach im durchaus lebendigen Bremer Konkurrenzkampf nicht die Gelegenheit für Nominierungsgeschenke. Ein solches sei Dinkcis Einsatz auch nicht gewesen, erklärte Kohfeldt. „Er hat sich die Einwechslung verdient“, erklärte der 38-Jährige, „Eren macht es top im Training. Und wer so trainiert, der wird auch irgendwann belohnt.“

Mehr zum Thema Ehrentreffer gegen die Bayern Füllkrug trifft wieder für Werder Viele Verletzungen haben Niclas Füllkrug lange außer Gefecht gesetzt. Gegen Bayern gelang ihm der Ehrentreffer - Kohfeldt hofft nun auf bessere Zeiten für den Torjäger. mehr »



Dinkci bekam sogar den Vorzug vor Davie Selke. Das hatte allerdings auch mit der Position zu tun, auf der der U23-Stürmer derzeit im Training ausprobiert wird: Außenbahn statt Zentrum – Dinkci soll sich also vielfältiger zeigen, soll sich breiter aufstellen. Was ihm laut Kohfeldt gut gelingt. Seine Mitteilung an die Nachwuchshoffnung: „Eren, weiter so! Es ist sehr gut.“