Zwei Mann, eine Position: Nuri Sahin und Philipp Bargfrede sind bei Werder im Mittelfeld Konkurrenten. In München könnten beide gefragt sein. (nordphoto)

Mit Auswärtsspielen in München ist das so eine Sache. Eine in der Bundesliga recht populäre Weisheit lautet, dass man gegen den FC Bayern ruhig mutig nach vorne spielen soll, dann sei auch der Rekordmeister verwundbar. Eine der letzten Mannschaften, die mit diesem Anspruch beim FC Bayern auflief, kassierte neun Gegentore. Und das war Borussia Dortmund. Fünf Treffer setzte es für den BVB bei der peinlichen 0:5-Klatsche im April, vier weitere bei der 0:4-Niederlage im November.

Anders machte es zuletzt Bayer Leverkusen. Die Werkself igelte sich weitgehend ein und setzte über schnelle Flügelstürmer auf Konter. Das Ergebnis: Ein 2:1-Auswärtssieg in München, der jedoch sehr stark begünstigt wurde durch die überragende Torwartleistung des Leverkuseners Lukas Hradecky und eine abenteuerlich schwache Münchner Chancenverwertung.

Kohfeldt: „Mutig heißt nicht dumm“

Für Werder geht es also darum, die Balance zu finden. Grundsätzlich lautet der Plan von Florian Kohfeldt, in München zu gewinnen. „Wir erzählen ja nicht seit zwei Jahren, dass das immer und in jedem Spiel unser Ziel ist, um das jetzt einzukassieren“, betont der Trainer und kann darauf verweisen, dass sein Team den Bayern zuletzt in der Liga und im Pokal enge Spiele lieferte, auch wenn sie alle verloren wurden.

„Der Ansatz ist, mutig zu spielen. Aber mutig heißt ja nicht dumm“, erklärt Kohfeldt. Deshalb könnte es in der Bremer Defensive vielleicht doch wieder die Konstellation geben, dass Nuri Sahin und Philipp Bargfrede von Beginn an gemeinsam auf dem Platz stehen, auch wenn das bei der Premiere gegen Schalke (1:2-Niederlage im Weserstadion) nicht so gut funktionierte. „Es ist definitiv eine Möglichkeit, dass in München beide spielen“, meint Kohfeldt nun und erläutert: „Du darfst ja als Gegner nicht glauben, dass du in München 90 Minuten das Spiel dominierst und entsprechend deine Mannschaft aufstellen kannst. Das wird nicht passieren. Wir müssen eine gute Mischung finden zwischen Spielern, die ohnehin viel mit dem Ball arbeiten wollen und Spielern, die stark sind gegen den Ball. Diese Mischung ist sehr wichtig. Das könnte dafür sprechen, dass Sahin und Bargfrede zusammen spielen.“ Zuletzt hatte Bargfrede den seit Saisonbeginn gesetzten Sahin zweimal aus der Startelf verdrängt: Beim 3:2-Sieg in Wolfsburg und bei der 0:1-Niederlage gegen Paderborn.